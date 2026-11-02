Internacionales
VIDEO – Tragedia aérea en Florida: Learjet se estrella en zona residencial y mueren las 9 personas a bordo
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar este lunes en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach, Florida. Las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron.
El avión cubría la ruta Austin (Texas) – Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego emitió un mayday desesperado:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton, hija de brasileños. Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años —antes incluso de sacar el carnet de conducir— y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. Su madre confirmó su identidad y expresó que siempre temió que un avión se la llevara, aunque se sentía orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables eléctricos y obligó a evacuar a unas 600 personas. No se reportaron víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga las causas. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
🚨 ÚLTIMA HORA | TRAGEDIA EN FLORIDA
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach. Las 9 personas a bordo murieron.
El avión viajaba de Austin (Texas) a las Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego vino el mayday:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton (hija de brasileños). Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años, antes incluso de sacar el carnet de conducir. Tenía más de 1.300 horas de vuelo y soñaba con volar en aerolíneas comerciales. Su madre confirmó su identidad y dijo que “sabía que un avión se la iba a llevar”, pero estaba orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables y obligó a evacuar a unas 600 personas. No hubo víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
El video de dashcam del momento del impacto es demoledor.
#AccidenteAéreo #Florida #Learjet #WestPalmBeach #Noticias
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026
Internacionales
¡Fue a trabajar como todos los días y ganó el concurso de disfraces!
Una empleada se volvió viral en las redes sociales tras ganar el primer lugar en el concurso de disfraces de su empresa, a pesar de haber asistido a laborar con su uniforme habitual y sin saber que se celebraría dicha temática.
La curiosa escena ocurrió durante la celebración de Halloween en una compañía, donde los colaboradores acudieron con creativos atuendos. Sin embargo, la protagonista de esta historia llegó a cumplir con su jornada laboral con total normalidad, vistiendo únicamente su uniforme de trabajo consistente en una camisa institucional y un chaleco corporativo.
Para sorpresa de todos los presentes —y de ella misma—, su presentación fue considerada la ganadora absoluta del primer lugar. La divertida coincidencia generó risas y comentarios entre sus compañeros de labores, quienes bromearon asegurando que su «disfraz» era el más realista de todos.
Como reconocimiento a su inesperado triunfo, la joven recibió un diploma y una bolsa con productos de obsequio. La escena rápidamente trascendió las paredes de la oficina, desatando cientos de reacciones y carcajadas en las redes sociales.
Internacionales
El Papa León XIV vota por correo en las elecciones de EE. UU. en un hecho histórico desde el Vaticano
El papa León XIV ha protagonizado un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de la Iglesia católica al participar de forma oficial en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, mediante el envío de una boleta por correo directamente desde el Vaticano hacia el estado de Illinois.
La primicia, confirmada por la propia Santa Sede este viernes, reveló que el pontífice continúa legalmente inscrito como votante bajo su nombre secular de nacimiento, Robert Francis Prevost. Pese a afrontar diversas complicaciones de salud propias de su avanzada edad, el líder católico optó por ejercer su derecho al sufragio el pasado 3 de octubre, manteniendo una sólida disciplina cívica que ya había cultivado durante su etapa de residencia en Perú y a lo largo de múltiples comicios en territorio estadounidense.
Los registros públicos del condado de Will, en Illinois —específicamente asociados a un domicilio previo en el suburbio de New Lenox—, detallan un historial político constante: Prevost participó anteriormente en las primarias demócratas de 2008 y 2010, en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y acudió a las urnas en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. Este comportamiento responde a que el estado de Illinois no exige una afiliación partidaria fija para registrarse como elector.
Ante la repercusión internacional del hecho, el Vaticano emitió un comunicado oficial en el que eludió deliberadamente cualquier detalle sobre las preferencias políticas, las propuestas o los candidatos elegidos por el Papa. La oficina de prensa de la Santa Sede subrayó que esta decisión responde estrictamente al convencimiento de que el voto constituye tanto un derecho inalienable como un deber cívico fundamental, desvinculando por completo el gesto de cualquier lectura de respaldo partidario o intencionalidad geopolítica.
Internacionales
Hombre es ejecutado a balazos por paciente alterado en Nogales, Sonora
Un cirujano dentista de 42 años fue asesinado a tiros en el estacionamiento de la Plaza Kalitea, ubicada en la colonia Kennedy del municipio de Nogales, Sonora.
De acuerdo con los reportes policiales, el agresor llegó molesto y alterado al consultorio del odontólogo. Al no encontrarlo en el establecimiento, lo ubicó a bordo de su camioneta tipo pick-up en el área de estacionamiento, junto a la clínica Punto Salud, y le disparó en repetidas ocasiones antes de huir a pie.
Personal médico salió para brindarle los primeros auxilios, pero la víctima ya no contaba con signos vitales debido a los impactos de bala. La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) de Sonora acordonó la zona para recabar casquillos percutidos e iniciar las investigaciones correspondientes. Las autoridades informaron que ya tienen identificada a una persona de interés, presuntamente un expaciente, y mantienen operativos de búsqueda para dar con su paradero.
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Ecos filosóficos y teológicos de la travesía de León XIV en Sudamérica – Lisandro Prieto Femenía. “Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti” Agustín de Hipona, 397/2010, p. 25.