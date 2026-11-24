Internacionales
VIDEO – Carro bomba deja al menos 24 heridos en Villavicencio horas después de un atentado en Cúcuta
Un carro bomba explotó la noche del lunes 23 de noviembre frente a la Gobernación del Meta, en el centro de Villavicencio, Colombia. El atentado dejó al menos 24 personas heridas, entre ellas una menor de edad, y causó daños en la sede del gobierno departamental, viviendas y comercios cercanos. Hasta la mañana del martes no se habían reportado fallecidos.
El presidente Abelardo de la Espriella condenó el ataque. El alto consejero de Seguridad del Meta, Franklin Olivos, lo atribuyó preliminarmente al Frente 39 de las disidencias de las FARC. La Alcaldía y la Gobernación ofrecieron hasta 150 millones de pesos colombianos por información que permita dar con los responsables.
Horas antes, un ataque con drones contra una base policial en Cúcuta, cerca de la frontera con Venezuela, dejó tres civiles heridos, entre ellos un menor de edad. Según el balance de la gobernación regional recogido por AFP, más de 80 viviendas resultaron dañadas.
Los atentados ocurrieron en vísperas del décimo aniversario del acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y las FARC. Entre enero y noviembre de 2026, el Ministerio de Defensa registró 358 ataques con drones en el país, según un documento consultado por AFP.
CAR BOMB strikes Colombia’s Governor’s Office in Villavicencio, injuring at least 23
Footage shows moment of explosion and aftermath as area torn apart
No one claimed responsibility, but attack comes on 10th anniversary of Colombia’s peace accord with FARC guerrillas https://t.co/0mhMHBrYzv
— RT (@RT_com) November 24, 2026
Internacionales
ICE arresta en Houston a salvadoreño señalado como miembro de la MS-13
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) arrestó a Samuel Jeremias Grande Caminos, salvadoreño de 39 años, la madrugada del viernes 20 de noviembre en el norte de Houston, Texas. La agencia lo señaló como integrante de la MS-13.
Brett Bradford, jefe de la oficina de operaciones de ICE en Houston, informó que la detención se realizó sin incidentes tras unas tres semanas de vigilancia. Según ICE, las autoridades salvadoreñas identificaron a Grande Caminos como miembro de la pandilla y reportaron dos detenciones previas en El Salvador por agrupaciones ilícitas y resistencia al arresto.
ICE indicó que Grande Caminos había sido deportado dos veces y que en mayo de 2016 fue condenado en Estados Unidos por reingresar al país sin autorización tras una expulsión. La agencia no precisó cuándo ni por dónde habría vuelto a ingresar después de la segunda deportación.
Según ICE, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Texas está a cargo del nuevo caso por presunto reingreso ilegal. La agencia también busca ejecutar una orden de expulsión anterior. Los reportes consultados no detallan si ya se celebró una audiencia en el nuevo proceso.
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Primer ministro de Haití destaca el apoyo salvadoreño contra las pandillas tras visitar a las tropas
El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, visitó el domingo 22 de noviembre la base de los militares salvadoreños en Puerto Príncipe. Allí se reunió con el general a cargo de la misión para revisar los avances de las operaciones contra las pandillas y el papel de las tropas en el plan nacional de seguridad.
Fils-Aimé destacó la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas de Haití, el contingente salvadoreño y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en los esfuerzos por recuperar territorios bajo control de grupos armados. La GSF informó que seis presuntos pandilleros murieron y que sus efectivos recuperaron cinco fusiles en Tabarre. También reportó operaciones en Cité Soleil y al norte de Gros Morne.
El primer ministro expresó sus condolencias por la muerte del teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina, quienes fallecieron el viernes 20 de noviembre tras una explosión accidental en un campamento militar. El presidente Nayib Bukele anunció un fondo de $1 millón para sus familias, con $200,000 para cada una y $400,000 destinados a garantizarles un ingreso mensual.
El Salvador desplegó a unos 2,500 militares en Haití para buscar a cuatro aerotécnicos salvadoreños que desaparecieron el 18 de octubre tras un ataque de grupos armados. Al 24 de noviembre, su paradero seguía sin confirmarse.
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Estados Unidos pide extraditar a «El Chapo Isidro» y México anuncia que lo juzgará
Estados Unidos solicitó la extradición de Fausto Isidro Meza Flores, alias «El Chapo Isidro», tras su captura en México. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, confirmó la petición este lunes 23 de noviembre.
Horas después, la fiscal general de México, Ernestina Godoy, anunció que Meza Flores será juzgado en territorio mexicano. Hasta ese momento, el Gobierno de México no había anunciado una decisión definitiva sobre la solicitud de extradición ni una fecha para su posible entrega.
El Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Meza Flores el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, junto con dos presuntos integrantes de la organización de los Beltrán Leyva. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que Estados Unidos aportó inteligencia para localizarlo y que la captura estuvo a cargo de fuerzas mexicanas.
Meza Flores figuraba desde febrero de 2025 entre los diez fugitivos más buscados por el FBI. En Estados Unidos enfrenta acusaciones federales relacionadas con el tráfico de drogas y la posesión y el uso de armas de fuego. Antes de su captura, el Departamento de Estado ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su detención o condena.