VIDEO Advertimos que puede herir sensibilidades – Paula Carley fue asesinada en su trabajo en Colombia: hombre de 63 años acepta cargos por feminicidio

Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, murió tras ser atacada con un arma cortopunzante en la cafetería donde trabajaba, en Pinchote, Santander, Colombia. Leonardo Gómez Bernal, de 63 años, aceptó los cargos por feminicidio agravado y un juez ordenó su detención preventiva mientras continúa el proceso judicial.

El crimen ocurrió el domingo 1 de noviembre en el sector La Recta, sobre el kilómetro 2 de la vía San Gil–Socorro. La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad. La joven fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde falleció por la gravedad de las lesiones.

Tras el ataque, el señalado responsable abandonó el establecimiento. La Policía desplegó un operativo y lo capturó en el sector de La Feria, en San Gil. Durante las audiencias realizadas entre el 2 y el 3 de noviembre, la Fiscalía sustentó la acusación agravada, entre otros elementos, en el estado de indefensión en que se encontraba la víctima.

En las diligencias también se conocieron señalamientos de un posible acoso previo, circunstancia que forma parte de la investigación. Aunque Gómez Bernal aceptó los cargos, todavía no se ha informado una sentencia definitiva. El caso provocó manifestaciones de rechazo y una velatón en San Gil para recordar a Paula y exigir justicia.

IMPACTANTE – Una joven de 23 años fue asesinada con arma cortopunzante mientras trabajaba en un café de Pinchote, Santander, Colombia. Paula Carley Coca Murcia fue atacada el 1 de noviembre por un hombre de 63 años, cliente habitual del local, quien fue capturado horas después. El agresor aceptó cargos por feminicidio agravado y permanece en prisión. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento. — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 5, 2026

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