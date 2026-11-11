Internacionales
Trump rinde homenaje a los veteranos de Estados Unidos en un mensaje de gratitud y fe
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje a los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas del país con motivo del Día de los Veteranos, que se conmemora cada 11 de noviembre.
En su mensaje, Trump agradeció a Dios por quienes prestaron servicio militar y destacó su contribución a la defensa de las libertades del país. El mandatario cerró sus palabras con una bendición para los veteranos.
En la proclamación difundida por la Casa Blanca el 10 de noviembre, el presidente recordó el papel de las Fuerzas Armadas desde la guerra de Independencia hasta la Segunda Guerra Mundial y las misiones más recientes para proteger al país.
Trump también reafirmó el compromiso de fortalecer el apoyo y los recursos destinados a los veteranos, como parte del reconocimiento a su servicio.
Internacionales
Joven hondureño muere atropellado mientras cambiaba una llanta en Alabama
Javier Acosta Martínez, un joven de 26 años originario de Choloma, Honduras, murió atropellado la mañana del lunes 9 de noviembre mientras cambiaba una llanta a orillas de la carretera Interestatal 459, en Hoover, Alabama, Estados Unidos.
Según la investigación preliminar de la Policía de Hoover, tres personas se encontraban junto al vehículo cuando otro automóvil atropelló a dos de ellas. Acosta Martínez murió y la otra persona atropellada sufrió lesiones graves.
El conductor del automóvil que los embistió también resultó gravemente herido, según la Policía. El accidente ocurrió en el tramo de la interestatal que conduce hacia el sur.
La Oficina del Forense del condado de Jefferson confirmó la identidad del fallecido. La Policía de Hoover continúa investigando las circunstancias del atropello.
Internacionales
Candidato asesinado en Ecuador había señalado a “Chiricuto” antes del atentado
Ronald Farfán, exalcalde y candidato a la Alcaldía de Huaquillas, Ecuador, había difundido un video en el que responsabilizaba a una persona conocida como “Chiricuto” de cualquier daño contra él o su familia. El político fue asesinado la noche del lunes 9 de noviembre en un ataque armado que dejó otras dos víctimas mortales.
“Responsabilizamos, si algo nos sucede, a este tipo que lo conocen como Chiricuto”, expresó Farfán en la grabación divulgada antes del crimen. El señalamiento corresponde a una declaración del candidato y no constituye una confirmación de responsabilidad en el atentado.
El ataque ocurrió en el sector Los Israelitas, donde se desarrollaría una actividad política. También fallecieron el candidato a concejal Cristhian Rugel y la comerciante Hilda Ruiz, cuya muerte fue informada por la municipalidad.
La Policía investiga distintas hipótesis, entre ellas las amenazas previas contra Farfán y una presunta extorsión contra Rugel. Las autoridades deberán esclarecer los motivos del ataque y determinar si existe relación entre el crimen y el señalamiento realizado por el exalcalde.
🚨 ECUADOR: CANDIDATO ADVERTIÓ ANTES DE MORIR 🚨
Ronald Farfán, aspirante a alcalde de Huaquillas, publicó un video responsabilizando a “Chiricuto” de lo que le pudiera pasar.
Horas después fue asesinado a tiros junto a otro candidato y una mujer, mientras esperaban un acto político.
“Responsabilizamos, si algo nos sucede a este tipo que lo conocen como Chiricuto”, dijo antes del atentado.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026
Internacionales
Mujer denuncia tocamientos de un hombre que confundió con su hijo en Perú
Una mujer de 43 años denunció en Perú a un joven que presuntamente ingresó a su habitación y la tocó sin su consentimiento. Según su relato, inicialmente creyó que quien se acercaba era su hijo de nueve años, quien en ocasiones llega a acompañarla mientras descansa.
La denunciante, identificada como Lorena Cabos Pinedo, explicó que había dejado abierta la puerta de su habitación y se encontraba somnolienta. Esa circunstancia habría provocado que no advirtiera de inmediato la presencia de una persona ajena a su familia.
De acuerdo con su testimonio, al sentir los tocamientos se levantó y encendió la luz. Fue entonces cuando descubrió que se trataba de un joven que había entrado a la vivienda.
La mujer logró sacar al señalado de la casa y posteriormente acudió a las autoridades para denunciar lo ocurrido. El reporte identifica al presunto involucrado como Isaías Díaz, de 22 años, quien sería vecino de la denunciante, aunque no precisa si fue detenido.