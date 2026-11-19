Internacionales
¡Trump, Putin y Xi Jinping protagonizan histórica cumbre trilateral! Las tres potencias acuerdan dialogar sobre el riesgo nuclear
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping, celebraron este jueves 19 de noviembre una histórica reunión trilateral en Shenzhen, China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El encuentro reunió por primera vez a los mandatarios de las tres principales potencias nucleares en una cumbre de este formato.
Durante aproximadamente 80 minutos, los líderes abordaron temas relacionados con la seguridad internacional, el control de armas nucleares, la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas. Trump destacó la responsabilidad de las tres naciones para contribuir a resolver los problemas mundiales, mientras Xi llamó a fortalecer la cooperación y evitar una nueva mentalidad de Guerra Fría.
Al finalizar las conversaciones, los tres mandatarios firmaron una declaración conjunta de cuatro puntos, que contempla compromisos sobre la reforma de Naciones Unidas, el suministro energético, el respeto a las inmunidades de funcionarios estatales y el diálogo para reducir los riesgos nucleares. También reafirmaron que una guerra nuclear no puede tener vencedores y nunca debe desencadenarse.
Pese a la importancia diplomática del encuentro, la cumbre concluyó sin acuerdos concretos para poner fin a la guerra en Ucrania ni resolver los principales conflictos internacionales. Sin embargo, la apertura de un canal de diálogo entre Washington, Moscú y Pekín representa un acontecimiento relevante para las relaciones internacionales y el futuro de la seguridad mundial.
Internacionales
¡Bukele destruye lujosa residencia de cabecilla pandillero en Haití! La operación fue anunciada como regalo por aniversario histórico
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles 18 de noviembre la destrucción de una lujosa residencia atribuida al jefe pandillero haitiano Jeff Larose, conocido como «Jeff Gwo Lwa», durante una operación militar ejecutada por fuerzas salvadoreñas en Haití. El mandatario presentó el ataque como un regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertières.
La operación quedó registrada en un video difundido por Bukele en su cuenta de X, donde se observa a helicópteros militares salvadoreños disparando contra la propiedad, ubicada en la zona de Canaán, al norte de Puerto Príncipe. La vivienda contaba con piscina, amplios jardines y una infraestructura de lujo, y era señalada como una de las propiedades vinculadas al líder de una estructura criminal.
«Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la batalla de Vertières», escribió el mandatario en criollo haitiano. La fecha conmemora el enfrentamiento del 18 de noviembre de 1803, cuando las fuerzas revolucionarias haitianas derrotaron al ejército francés, un acontecimiento decisivo para la independencia del país, proclamada el 1 de enero de 1804.
Este es el segundo inmueble vinculado a estructuras criminales que las fuerzas salvadoreñas atacan durante su despliegue en Haití. Anteriormente, Bukele informó sobre la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», y del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo. Hasta el momento, no se ha confirmado si Jeff Larose se encontraba en la propiedad durante el ataque ni cuál fue su situación tras la operación.
Internacionales
¡Histórico encuentro en China! Trump, Putin y Xi Jinping se saludan antes de una cumbre que podría marcar el futuro mundial
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin; y China, Xi Jinping, protagonizaron este miércoles 18 de noviembre un encuentro en la ciudad de Shenzhen, China, donde intercambiaron saludos antes de una histórica reunión trilateral que reunirá a las tres potencias mundiales.
Las imágenes difundidas internacionalmente muestran a Trump y Putin estrechándose la mano, mientras Xi Jinping, anfitrión del encuentro, observa el acercamiento. Los mandatarios intercambiaron breves palabras de cortesía antes de participar en la fotografía oficial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
El saludo representa el primer encuentro presencial entre Trump y Putin desde agosto de 2025, cuando ambos sostuvieron conversaciones en Alaska. La reunión trilateral está programada para este jueves 19 de noviembre y genera expectativas debido a las tensiones internacionales y los conflictos que involucran a las principales potencias.
Entre los asuntos que podrían abordarse destacan el control de armas nucleares, la guerra en Ucrania, la situación en Irán y la seguridad internacional. China ha señalado que el objetivo es promover la estabilidad estratégica y el diálogo entre las grandes potencias, aunque todavía no se han anunciado acuerdos concretos.
Internacionales
¡Masacre en Honduras! 12 personas asesinadas en cuatro ataques armados en Yoro
Una ola de violencia sacudió este miércoles 18 de noviembre al departamento de Yoro, en Honduras, donde al menos 12 personas fueron asesinadas en cuatro ataques armados registrados durante la madrugada. Entre las víctimas se encuentran hombres, mujeres y un menor de edad, según confirmaron las autoridades policiales.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Yorito, específicamente en las comunidades de Vallecillos y Pacayales. En Vallecillos se reportaron nueve fallecidos en tres ataques distintos, uno perpetrado en un campo de fútbol y otros dos dentro de viviendas. En Pacayales, otras tres personas perdieron la vida.
Entre las víctimas del último ataque se encontraría una regidora municipal, junto a su pareja y un familiar menor de edad. Las autoridades investigan si los cuatro hechos están relacionados y si fueron ejecutados por integrantes de una misma estructura criminal.
La Policía Nacional de Honduras señaló que la principal hipótesis apunta a organizaciones vinculadas al crimen organizado, en una zona donde opera el denominado Cártel del Diablo. Equipos policiales y de investigación fueron desplegados para recopilar evidencias, identificar a los responsables y esclarecer los motivos de los asesinatos.
#HCHNoticias | 🚨 ¡ÚLTIMO MOMENTO! 🚨 Hace unas horas se viralizó en redes un video en el que el Cártel del Diablo le manda a decir al Gobierno que si «están listos con los ataúdes» porque estaban listos «para dar el primer mensaje».
▪️ Hoy Honduras llora la muerte de 12 personas en Yoro.
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— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 18, 2026