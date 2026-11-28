Un sismo de magnitud 5,0 sacudió el sur de California la mañana del sábado 28 de noviembre. El movimiento se registró a las 9:30 a. m., hora local, y se sintió en el área metropolitana de Los Ángeles.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro frente a la costa de Manhattan Beach, a unos seis kilómetros al oeste-suroeste de esa ciudad del condado de Los Ángeles. El temblor se originó a 12,2 kilómetros de profundidad.

Al movimiento principal le siguieron decenas de réplicas. Una de ellas alcanzó magnitud 4,5 y se registró a las 11:41 a. m., poco más de dos horas después del primer sismo, frente a la misma zona costera.

El Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles movilizó a personal de sus 106 estaciones para inspeccionar infraestructura y otros puntos de la ciudad. Al concluir la revisión, el departamento informó que no se habían reportado personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en Los Ángeles.

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