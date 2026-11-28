Internacionales
Tropas salvadoreñas mantienen operativos en Puerto Príncipe contra las pandillas
La Fuerza Armada de El Salvador mantiene operativos en sectores de Puerto Príncipe donde han actuado pandillas armadas. El viernes 27 de noviembre, efectivos de la Marina Nacional salvadoreña participaron en una operación en la capital haitiana, donde el contingente apoya a las fuerzas de seguridad locales.
A mediados de noviembre, las operaciones en el centro de la capital abarcaron el estadio nacional Sylvio Cator, la sede de la empresa pública de electricidad y la subcomisaría de Portail Léogâne. Vecinos del sector dijeron que ya podían transitar con menos temor por algunas calles, mientras la alcaldía inició labores de limpieza en espacios públicos.
El Gobierno de Nayib Bukele envió a más de 2.000 militares tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños, atacados el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Al 28 de noviembre, las autoridades seguían sin confirmar su paradero. Bukele también confirmó que otros tres militares salvadoreños murieron el 20 de noviembre en un incidente con un dron y explosivos.
Robert Muggah, asesor sobre Haití de Naciones Unidas, señaló que el despliegue todavía no se ha traducido en un control territorial sostenido. La ONU indicó que la mayor parte del refuerzo salvadoreño opera fuera del mandato de su oficina de apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas.
Internacionales
Sismo de magnitud 5,0 frente a Manhattan Beach deja decenas de réplicas en California
Un sismo de magnitud 5,0 sacudió el sur de California la mañana del sábado 28 de noviembre. El movimiento se registró a las 9:30 a. m., hora local, y se sintió en el área metropolitana de Los Ángeles.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro frente a la costa de Manhattan Beach, a unos seis kilómetros al oeste-suroeste de esa ciudad del condado de Los Ángeles. El temblor se originó a 12,2 kilómetros de profundidad.
Al movimiento principal le siguieron decenas de réplicas. Una de ellas alcanzó magnitud 4,5 y se registró a las 11:41 a. m., poco más de dos horas después del primer sismo, frente a la misma zona costera.
El Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles movilizó a personal de sus 106 estaciones para inspeccionar infraestructura y otros puntos de la ciudad. Al concluir la revisión, el departamento informó que no se habían reportado personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en Los Ángeles.
Internacionales
Sube a nueve el saldo de fallecidos tras la caída de un autobús en Comayagua, Honduras
Al menos nueve personas murieron la mañana de este sábado 28 de noviembre, luego de que un autobús interurbano cayera a una hondonada en la Cuesta de la Virgen, en Comayagua, Honduras. Edwin Cárcamo, comandante de Bomberos de Siguatepeque, confirmó el nuevo balance tras un primer reporte de ocho fallecidos.
El accidente ocurrió alrededor de las 8:00 a. m. en el kilómetro 95 de la carretera CA-5. Según los informes preliminares, el autobús de la empresa Carolina chocó con un vehículo particular antes de salirse de la vía y caer por la pendiente.
Las autoridades reportaron el traslado de 25 personas al Hospital Santa Teresa de Comayagua. Bomberos de Comayagua y Siguatepeque trabajaron en el rescate de los pasajeros atrapados, con apoyo de la Cruz Roja Hondureña y del Sistema Nacional de Emergencias 911.
Las labores de rescate seguían en marcha cuando se divulgó el balance actualizado. Las autoridades aún no habían precisado qué provocó la colisión ni divulgado la identidad de los fallecidos.
Internacionales
ICE expulsa a salvadoreño condenado en Colorado por delitos relacionados con fentanilo
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) informó este viernes 27 de noviembre que sus agentes detuvieron al salvadoreño César Eduardo Mejía-Sanabria en Aurora, Colorado, y posteriormente lo expulsaron del país.
La investigación penal comenzó tras la muerte de un adolescente de 14 años en Aurora el 11 de diciembre de 2022. Una autopsia determinó que el joven murió por intoxicación con fentanilo, según la información divulgada por la fiscalía local.
En febrero de 2024, un jurado del condado de Arapahoe declaró culpable a Mejía-Sanabria de dos cargos de posesión de fentanilo con intención de venderlo o distribuirlo y de un cargo de conspiración para vender o distribuir esa sustancia.
El mismo jurado lo absolvió del cargo de abuso infantil con resultado de muerte. En su anuncio, ICE no precisó las fechas de la detención migratoria y la expulsión ni el país al que fue trasladado.