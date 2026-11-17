La aerolínea estadounidense United Airlines sufrió una interrupción generalizada de sus sistemas informáticos el lunes 16 de noviembre, provocando retrasos en vuelos de salida desde diferentes aeropuertos de Estados Unidos. El incidente generó inconvenientes para los pasajeros y obligó a la compañía a activar sus equipos técnicos para restablecer las operaciones.

La falla afectó herramientas utilizadas por pilotos y tripulaciones, entre ellas aplicaciones de planificación de vuelos, comunicaciones y cálculos del peso de las aeronaves, información indispensable para autorizar despegues seguros. Según la compañía, la interrupción duró aproximadamente 30 minutos y afectó a menos de 150 vuelos, mientras que los aviones que ya estaban en el aire y los servicios de United Express continuaron operando con normalidad.

United Airlines confirmó que el problema fue solucionado y descartó indicios de un incidente de ciberseguridad. La empresa ofreció disculpas a sus clientes por los retrasos ocasionados, aunque no detalló públicamente la causa técnica exacta de la interrupción. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) aclaró que el inconveniente correspondía a los sistemas internos de la aerolínea.

El incidente ocurrió apenas tres días después de una falla en la infraestructura de la FAA que obligó a suspender temporalmente los despegues en todo Estados Unidos. La nueva interrupción se suma a una serie de problemas tecnológicos registrados recientemente en el país, que también afectaron servicios bancarios y plataformas digitales, aumentando la preocupación por la estabilidad de sistemas esenciales.

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