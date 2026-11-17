Internacionales
¡Tragedia ferroviaria en República Checa! Choque de dos trenes deja 46 heridos, cuatro de ellos graves
Un aparatoso accidente ferroviario se registró la mañana de este martes 17 de noviembre en Praga, capital de República Checa, donde dos trenes de pasajeros colisionaron y dejaron al menos 46 personas heridas, cuatro de ellas en estado grave.
El choque ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana sobre un puente ubicado en la calle Seifertova, a pocos metros de la estación central de Praga. Aunque ambos trenes circulaban a baja velocidad, el impacto provocó múltiples lesiones entre los pasajeros y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.
Equipos de bomberos, policías y personal médico acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y trasladarlas a diferentes hospitales. Entre los afectados se encuentran los conductores de ambos trenes, mientras que las autoridades reportaron interrupciones y retrasos en numerosas conexiones ferroviarias de la capital.
El ministro de Transportes checo, Ivan Bednárik, calificó el incidente como grave y confirmó que las autoridades investigan sus causas. Una de las hipótesis apunta a que uno de los trenes pudo haber ignorado una señal de alto, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada. La empresa ferroviaria anunció que indemnizará a los pasajeros afectados por las lesiones y daños materiales.
Internacionales
¡Escándalo político en Mongolia! Presidente anuncia su renuncia tras acusaciones de corrupción millonaria
El presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, anunció este martes 17 de noviembre su decisión de renunciar al cargo, luego de enfrentar graves acusaciones de corrupción relacionadas con un proyecto ferroviario gubernamental. El anuncio se produce en medio de una creciente crisis política y fuertes cuestionamientos contra altos funcionarios del país asiático.
Las denuncias señalan que el mandatario habría recibido 25 millones de dólares en presuntos sobornos vinculados a la adjudicación de un contrato ferroviario en 2019, cuando se desempeñaba como primer ministro. Las acusaciones fueron formuladas por un político de su propio partido y posteriormente provocaron que la oposición exigiera su salida de la Presidencia.
Durante una comparecencia pública, Khurelsukh rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una campaña para dañar su reputación. Sin embargo, manifestó su disposición a abandonar el cargo y colaborar con las investigaciones para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia.
La renuncia deberá ser aprobada por el Parlamento de Mongolia, integrado por 126 legisladores, antes de hacerse efectiva. De concretarse, el presidente del Parlamento asumiría temporalmente las funciones presidenciales, mientras el país enfrenta una nueva etapa de incertidumbre política marcada por las denuncias de corrupción y las disputas internas del partido gobernante.
Internacionales
¡Misteriosa portada de The Economist para 2027 desata teorías sobre guerras, inteligencia artificial y el futuro del mundo!
La reconocida revista británica The Economist presentó su nueva portada de The World Ahead 2027, una edición especial que reúne los principales desafíos políticos, económicos y tecnológicos que podrían marcar el próximo año. La ilustración, cargada de símbolos, armamento, figuras políticas y elementos futuristas, ha despertado numerosas interpretaciones y debates en redes sociales.
Entre las imágenes que más llaman la atención aparecen tanques, misiles, aviones de combate, referencias a los mercados financieros y representaciones de nuevas tecnologías. La publicación aborda las tensiones entre China y Taiwán, las consecuencias del conflicto con Irán y los cambios políticos en Estados Unidos, mientras algunos internautas relacionan estos elementos con posibles guerras y transformaciones del orden mundial.
La inteligencia artificial también ocupa un lugar importante en las proyecciones para 2027, junto con los riesgos de inestabilidad financiera, el endeudamiento de las grandes economías y los efectos del cambio climático. La revista analiza además el desarrollo de la industria espacial, los avances médicos y las transformaciones que podrían experimentar diferentes sectores económicos.
Aunque la portada ha generado especulaciones sobre supuestos mensajes ocultos y acontecimientos futuros, no existe evidencia de que sus ilustraciones constituyan predicciones secretas. Se trata de una representación artística de los escenarios y tendencias que los analistas consideran relevantes para el próximo año, sin que esto signifique que los conflictos o acontecimientos representados necesariamente vayan a ocurrir.
Internacionales
¡Caos aéreo en Estados Unidos! United Airlines sufre falla generalizada en sus sistemas y retrasa vuelos
La aerolínea estadounidense United Airlines sufrió una interrupción generalizada de sus sistemas informáticos el lunes 16 de noviembre, provocando retrasos en vuelos de salida desde diferentes aeropuertos de Estados Unidos. El incidente generó inconvenientes para los pasajeros y obligó a la compañía a activar sus equipos técnicos para restablecer las operaciones.
La falla afectó herramientas utilizadas por pilotos y tripulaciones, entre ellas aplicaciones de planificación de vuelos, comunicaciones y cálculos del peso de las aeronaves, información indispensable para autorizar despegues seguros. Según la compañía, la interrupción duró aproximadamente 30 minutos y afectó a menos de 150 vuelos, mientras que los aviones que ya estaban en el aire y los servicios de United Express continuaron operando con normalidad.
United Airlines confirmó que el problema fue solucionado y descartó indicios de un incidente de ciberseguridad. La empresa ofreció disculpas a sus clientes por los retrasos ocasionados, aunque no detalló públicamente la causa técnica exacta de la interrupción. Por su parte, la Administración Federal de Aviación (FAA) aclaró que el inconveniente correspondía a los sistemas internos de la aerolínea.
El incidente ocurrió apenas tres días después de una falla en la infraestructura de la FAA que obligó a suspender temporalmente los despegues en todo Estados Unidos. La nueva interrupción se suma a una serie de problemas tecnológicos registrados recientemente en el país, que también afectaron servicios bancarios y plataformas digitales, aumentando la preocupación por la estabilidad de sistemas esenciales.