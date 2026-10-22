Internacionales
Terremoto en Panamá destruye 35 escuelas y deja a más de 3,000 estudiantes sin aulas
La destrucción de 35 escuelas por el terremoto del 9 de octubre en Panamá dejó a más de 3,000 estudiantes sin sus espacios habituales para recibir clases. Los centros educativos afectados se encuentran principalmente en comunidades rurales y de difícil acceso, donde la recuperación de la enseñanza presencial enfrenta dificultades adicionales.
El Ministerio de Educación (Meduca) identificó una matrícula de 3,031 estudiantes en los 35 planteles colapsados, distribuidos en cinco regiones educativas, según el listado divulgado el 12 de octubre. Herrera concentra 20 de esas escuelas, lo que refleja el fuerte impacto del desastre sobre la infraestructura educativa de esa provincia.
Para mantener la continuidad escolar, las autoridades contemplan habilitar espacios alternativos en casas comunales, iglesias y estructuras temporales. La educación virtual presenta limitaciones en las comunidades con escasa conectividad o sin suficientes dispositivos, por lo que disponer de aulas provisionales resulta fundamental para atender a los alumnos.
Las inspecciones también han identificado cientos de centros educativos con distintos niveles de afectación. El balance divulgado el 13 de octubre situaba en más de 650 los planteles dañados, incluidos los destruidos, por lo que la dimensión de la emergencia supera las escuelas que quedaron completamente inutilizables.
Internacionales
Petróleo Brent supera los $113 por barril y alcanza su mayor nivel desde mayo
El petróleo Brent para entrega en diciembre subió alrededor de 4 % este jueves 22 de octubre, hasta los $113.17 por barril, en el mercado de futuros de Londres. La cotización alcanzó su nivel más alto desde mayo, impulsada por el temor a nuevas interrupciones del suministro ante las tensiones en Oriente Medio.
El crudo de referencia europea ganó $4.35 frente al cierre del miércoles, cuando terminó en $108.82, y llegó a tocar los $113.40 durante la jornada. El movimiento refleja la preocupación de los inversionistas por la seguridad de las instalaciones energéticas y las rutas marítimas utilizadas para transportar petróleo.
Entre los factores de incertidumbre figuran los reportes de ataques contra embarcaciones en el golfo Pérsico y las informaciones sobre posibles nuevas operaciones militares contra Irán. El estrecho de Ormuz permanece como un punto sensible para el mercado por su importancia en el tránsito internacional de hidrocarburos.
El encarecimiento del crudo puede aumentar la presión sobre los costos de los combustibles y el transporte en países importadores como El Salvador. Sin embargo, este repunte no permite anticipar por sí solo un aumento específico en las gasolinas locales, cuyos precios también dependen de las cotizaciones de los productos refinados y de otros costos de abastecimiento.
Internacionales
Terremoto de magnitud 7 sacude el Tíbet: reportan al menos 16 muertos y 32 heridos
Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la región china del Tíbet la noche de este jueves 22 de octubre y dejó al menos 16 fallecidos y 32 heridos, según un balance divulgado por medios estatales. La actualización amplía los primeros reportes, que inicialmente señalaban dos personas lesionadas.
El movimiento ocurrió a las 10:33 de la noche, hora local, con epicentro en el condado de Baqên, perteneciente a Nagqu, en el norte del Tíbet. El Centro de Redes Sismológicas de China situó el origen del temblor a 10 kilómetros de profundidad, en una zona de elevada altitud y baja densidad poblacional.
Los reportes también registran al menos 339 viviendas colapsadas, mientras los equipos de emergencia trabajan en las comunidades afectadas. Las labores incluyen la búsqueda de personas, la evaluación de daños y la instalación de tiendas de campaña para quienes tuvieron que abandonar sus hogares.
Después del terremoto se produjeron réplicas, entre ellas movimientos de magnitud 3.9 y 4.0 confirmados por la autoridad sismológica regional. El balance de víctimas y daños sigue siendo preliminar y podría cambiar conforme avancen las inspecciones y las operaciones de rescate.
Internacionales
Detienen a Luisa González en Ecuador por investigación sobre fondos de su campaña de 2023
La excandidata presidencial de Ecuador, Luisa González, fue detenida la madrugada de este jueves 22 de octubre en Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí. El operativo se relaciona con el caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos vinculado al financiamiento y los gastos de publicidad de su campaña presidencial de 2023.
La Fiscalía General del Estado indaga posibles inconsistencias en los aportes y en el origen de los recursos utilizados durante esa contienda electoral. Según la hipótesis fiscal, una red de personas jurídicas habría canalizado aproximadamente $500,000 para publicidad electoral, sin transparentar el origen de los fondos ni la identidad de los aportantes.
El Ministerio Público informó que siete personas están bajo investigación y que se ejecutaron órdenes de detención contra tres de ellas con fines de formulación de cargos. La captura de González no constituye una condena: las imputaciones deberán ser examinadas por la justicia y su responsabilidad penal tendrá que determinarse durante el proceso.
González ha rechazado los señalamientos, mientras dirigentes de Revolución Ciudadana, entre ellos el expresidente Rafael Correa, denunciaron persecución política. La dirigente representó al movimiento en las elecciones presidenciales de 2023 y 2025, en las que disputó la segunda vuelta frente a Daniel Noboa, quien ganó ambas contiendas.