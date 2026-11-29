Un terremoto de magnitud 6,7 se registró en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, a las 7:15 a. m. del sábado 28 de noviembre, hora de El Salvador. En Kamchatka ya era la madrugada del domingo 29.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a 62 kilómetros al nor-noroeste de Yelizovo, con una profundidad de 191 kilómetros. Los reportes iniciales no indicaron daños ni víctimas en la región y no se emitió una alerta de tsunami.

Cuatro horas y 15 minutos después, un sismo de magnitud 5,0 se sintió en el área de Los Ángeles, al sur de California. El epicentro se ubicó a unos seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, a 12,2 kilómetros de profundidad.

La red sísmica registró una réplica de magnitud 4,5 poco más de dos horas después del temblor en California. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles inspeccionó la ciudad y reanudó sus operaciones habituales tras verificar que no se habían reportado daños ni personas lesionadas.

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