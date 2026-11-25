Seis integrantes de una familia de Fort Myers, Florida, murieron el martes 24 de noviembre cuando la avioneta en la que viajaban cayó al golfo de México, entre Pascagoula y Horn Island, frente a la costa de Misisipi, Estados Unidos.

El forense del condado de Jackson, Bruce Lynd, identificó a las víctimas como el piloto Brent Stokes y su hijo Hunter Stokes, así como Arlyn Knox, hermana del piloto, su esposo Michael Knox y los hijos de ambos, Charles Holden Knox y Truett Knox. Entre los fallecidos había tres menores de edad.

La aeronave, una Cessna 210, había despegado de Nueva Orleans, Luisiana, con destino a Fort Myers. La torre de control de Mobile, Alabama, reportó la pérdida de contacto con la avioneta alrededor de las 3:45 p. m., hora local.

Tras varias horas de búsqueda, buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi localizaron los seis cuerpos dentro del fuselaje. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos investiga la causa del accidente con apoyo de la Administración Federal de Aviación.

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