Internacionales
¡Revelan secretos de La Luz del Mundo! Siete años de investigación exponen denuncias contra Naasón Joaquín
Una investigación periodística de siete años revela testimonios, documentos judiciales y graves denuncias relacionadas con la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores.
El periodista mexicoestadounidense Isaías Alvarado recopiló declaraciones de antiguos integrantes, víctimas y personas vinculadas a la dirigencia religiosa. Sus hallazgos forman parte del libro Lobos con piel de oveja, que será publicado este 17 de noviembre.
La investigación expone denuncias sobre presuntos abusos sistemáticos, mecanismos de sometimiento y vínculos de integrantes de la organización con sectores políticos. También aborda investigaciones por posibles delitos de trata de personas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas, acusaciones que deben distinguirse de los hechos ya juzgados.
Naasón Joaquín García fue condenado en 2022 a más de 16 años de prisión tras declararse culpable de tres cargos relacionados con abusos sexuales contra menores. El autor espera que su trabajo contribuya a visibilizar los testimonios de las víctimas y fortalecer la protección de la niñez.
Internacionales
¡Histórica reunión mundial! Trump, Putin y Xi Jinping se reunirán en China para abordar el control de armas nucleares
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping, sostendrán una histórica reunión el próximo jueves 19 de noviembre en Shenzhen, China, para abordar el control de armas nucleares y la seguridad internacional.
El encuentro se desarrollará durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y marcará la primera reunión trilateral presencial entre los mandatarios de estas tres potencias mundiales.
Uno de los principales objetivos será iniciar conversaciones sobre la reducción de los arsenales nucleares, especialmente después del vencimiento del tratado New START, que establecía límites al armamento estratégico de Estados Unidos y Rusia.
La Casa Blanca aclaró que no se espera alcanzar un acuerdo inmediato, pero considera que el diálogo podría abrir el camino hacia futuras negociaciones. La reunión también permitirá abordar otros desafíos relacionados con la estabilidad y la seguridad mundial.
Internacionales
¡Alerta sanitaria en Sudamérica! Brasil confirma primera muerte por viruela del mono en 2026
Las autoridades sanitarias de Brasil confirmaron la primera muerte por viruela del mono (mpox) en 2026, en medio de un preocupante aumento de contagios que ha despertado la atención de los organismos de salud en Sudamérica.
La víctima fue un hombre de 48 años que padecía una enfermedad que debilitaba su sistema inmunitario y permanecía hospitalizado en Río de Janeiro. Su fallecimiento se produjo mientras esa región experimenta un incremento de casos durante los últimos meses.
Según los registros sanitarios, Brasil ya supera los 1,000 contagios confirmados durante este año, principalmente en Río de Janeiro y São Paulo. Pese al aumento, las autoridades brasileñas aclararon que la situación todavía no se considera un brote de la magnitud registrada en 2022.
Ante este escenario, el Gobierno brasileño anunció la adquisición de 25,000 dosis adicionales de vacunas para proteger a los grupos vulnerables. La enfermedad se transmite principalmente por contacto físico estrecho y puede provocar fiebre, dolores corporales y lesiones en la piel.
Internacionales
¡Momentos de tensión en Miami! Dos aviones chocan en aeropuerto internacional y dejan dos lesionados
Dos aviones protagonizaron un accidente la noche del sábado 14 de noviembre en el Aeropuerto Internacional de Miami, Estados Unidos, cuando colisionaron mientras se desplazaban por una de las calles de rodaje de la terminal aérea.
El incidente ocurrió alrededor de las 9:15 de la noche, cuando el ala de un Boeing 737 de Copa Airlines, procedente de Panamá, impactó contra la parte delantera de un Boeing 767 de carga de UPS, que se preparaba para despegar hacia Bogotá, Colombia.
El choque provocó daños visibles en las aeronaves y dejó a dos pasajeros con lesiones leves, quienes recibieron atención médica en el lugar sin necesidad de ser trasladados a un hospital. El avión de Copa Airlines transportaba a 166 pasajeros y seis tripulantes.
De acuerdo con los reportes preliminares, los controladores aéreos habían indicado al avión de UPS que cediera el paso. Las autoridades estadounidenses investigan las circunstancias del accidente, mientras que las operaciones del aeropuerto continuaron sin interrupciones importantes.