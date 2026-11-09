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Internacionales

Retienen a adolescente por presunto intento de ingresar un celular a cárcel de Támara, en Honduras

Publicado

hace 7 minutos

el

Agentes de la Fuerza Nacional de Control de Centros Penitenciarios (FNCCP) retuvieron a una adolescente durante un control de seguridad en el Centro Penitenciario Nacional de Támara, en el departamento hondureño de Francisco Morazán.

Según el reporte del procedimiento, la joven presuntamente intentaba ingresar al penal con un teléfono celular oculto. Los agentes detectaron el aparato durante la revisión y lo decomisaron.

Los agentes también señalaron que la adolescente utilizó un nombre que no le correspondía y que no portaba su Documento Nacional de Identificación (DNI).

Tras el procedimiento, la adolescente quedó a disposición del Ministerio Público por la presunta usurpación de identidad.

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Internacionales

Diez integrantes de una misma familia mueren ahogados tras caer su vehículo a un lago en Barra Mansa, Brasil

Publicado

hace 3 horas

el

9 noviembre, 2026

Por

Diez personas de la misma familia, entre ellas un bebé de cinco meses y varios niños, murieron por ahogamiento luego de que el automóvil en el que viajaban derrapara bajo una fuerte lluvia, volcara y cayera a un lago en la zona rural de Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro, Brasil. El accidente ocurrió en la noche del sábado 7 de noviembre de 2026 (hacia la madrugada del domingo 8) en la Estrada Fazenda Santa Catarina (también referida como Estrada Quatis-Parada o Quatis-Prada), en la localidad de Ataulfo de Paiva, cerca del Sítio Espaço Vale do Lago.
El vehículo, una Chevrolet Captiva plateada (modelo 2010), fue encontrado volcado y parcialmente sumergido. Una persona que pasaba por el lugar lo vio y alertó a las autoridades; no se sabía exactamente cuánto tiempo llevaba en el agua. El tramo no contaba con iluminación ni cámaras de seguridad. Según el delegado titular de la 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, las primeras investigaciones indican que, debido al mal tiempo y la lluvia intensa, el auto probablemente derrapó y terminó cayendo al cuerpo de agua. Una hipótesis bajo análisis es que las puertas quedaron atrapadas en el barro del fondo del lago, lo que impidió la salida de los ocupantes. Todos los cuerpos fueron recuperados sin vida por el Corpo de Bombeiros.
Las víctimas
Eran un matrimonio, hijos, yerno, nietos y una sobrina. Residían en el Morro do Urubu, barrio Santa Cruz, en Volta Redonda (municipio vecino). Fueron identificadas como:

  • Ricardo de Souza Moraes, 46 años (padre)
  • Fernanda Siqueira Martins, 44 años (madre)
  • Kamilla Siqueira Martins Moraes, 29 años (hija)
  • Gabriel Vitor Carola Paixão, 29 años (esposo de Kamilla)
  • Kaylane de Souza Moraes Pires, 20 años (sobrina)
  • Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, 16 años (hija)
  • Maria Fernanda Moraes Carola, 9 años (nieta)
  • Arthur Gabriel Moraes Carola, 7 años (nieto)
  • Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, 2 años (hijo/nieto)
  • Maya Gabriela Moraes Carola, 5 meses (nieta)

Los exámenes del Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda confirmaron que todas las muertes fueron por ahogamiento. Los cuerpos fueron liberados para el sepelio. Un hijo del matrimonio, Lucas, no viajaba en el vehículo.

Operativo de rescate

Unos 30 militares del Corpo de Bombeiros (de unidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí y equipos especializados de búsqueda y salvamento) participaron, con apoyo de buzos tácticos, alrededor de 10 vehículos y al menos una embarcación. Los trabajos se extendieron hasta la mañana del domingo. La Policía Civil sigue con la investigación del inquérito.
Despedida y luto

Este lunes 9 de noviembre se realizó un velorio colectivo en el Ginásio Santa Cruz (o Volta Grande), en el barrio donde vivía la familia, en Volta Redonda. Parte de las víctimas sería cremada y una sepultada. La Prefeitura de Barra Mansa decretó tres días de luto oficial. Familiares difundieron una clave Pix para ayuda: lmartins210100@gmail.com (a nombre de Lucas).
La tragedia ha generado gran conmoción en la región. 
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Internacionales

GUATEMALA: Esposa del diputado Julio Portillo se despide tras su trágica muerte en tiroteo

Publicado

hace 1 día

el

8 noviembre, 2026

Por

Dulce María Cruz, esposa del diputado Julio Portillo, compartió un desgarrador mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram tras confirmarse que el funcionario perdió la vida en un tiroteo registrado en Río Hondo, Zacapa, Guatemala (El Blog).

De acuerdo con la información publicada, Cruz compartió una fotografía junto a su esposo acompañada del mensaje: «Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida».

Un doloroso momento familiar
La lamentable noticia ocurre a poco más de tres semanas de que la pareja celebrara el nacimiento de su hijo Diego José, el pasado 15 de octubre.

En otra de sus publicaciones recientes, la esposa del diputado expresó su profundo dolor: «Mis ojitos hermosos te me fuiste… gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo. Nos vemos en la eternidad amorcito precioso».

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Internacionales

JAPÓN: sismo de 5.7 grados deja 20 lesionados y afecta el transporte ferroviario

Publicado

hace 1 día

el

8 noviembre, 2026

Por

Un sismo de 5.7 grados sacudió Japón, dejando un saldo preliminar de 20 personas lesionadas y provocando diversas interrupciones en el sistema de transporte ferroviario de la región afectada, según reportaron medios locales este 8 de noviembre de 2026.

De acuerdo con los informes oficiales, el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la prefectura de Shizuoka, registrando una profundidad de 40 kilómetros.

Los servicios de emergencia y las autoridades locales se encuentran atendiendo a los heridos por el temblor, mientras los equipos técnicos trabajan en la revisión de las vías férreas para restablecer con seguridad la circulación de los trenes en las zonas con mayores reportes de daños materiales leves y sacudidas intensas.

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