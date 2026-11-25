La Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia rescataron la madrugada de este miércoles 25 de noviembre a las personas que seguían retenidas en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena de Indias. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que todos los rehenes quedaron a salvo tras más de 16 horas de crisis.

La toma comenzó la mañana del martes 24, cuando un grupo de hombres armados se refugió en el supermercado tras un presunto intento de asalto a un vehículo de transporte de valores. Los hombres retuvieron a clientes y empleados. Varias personas salieron durante el día y unas 20 permanecían dentro cuando comenzó el rescate.

La Policía informó que uno de los presuntos secuestradores murió durante la intervención y reportó dos capturas en su balance inicial. Otros reportes señalaron que hubo cuatro detenidos.

El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó que las personas rescatadas fueron evaluadas tras el operativo y que todas habían logrado comunicarse con sus familias. La Alcaldía y la Policía anunciaron que darán seguimiento a las víctimas.

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