Reportan presencia de tropas salvadoreñas en el estadio Sylvio-Cator de Haití

Teodora Villalobos, una salvadoreña de 57 años, murió la tarde del martes 10 de noviembre cuando un vehículo arrolló a varias personas cerca de la estación de metro de North Hollywood, en Los Ángeles, California. Villalobos vendía hot dogs en el sector. Otras dos mujeres también fallecieron.

El atropello ocurrió poco antes de las 6:00 p. m., hora local, cerca de la intersección de los bulevares Lankershim y Chandler. La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles identificó a Villalobos y a María Peck, de 73 años, entre las víctimas. La identidad de la tercera mujer seguía pendiente de divulgación mientras las autoridades notificaban a su familia.

La Policía de Los Ángeles detuvo al conductor, identificado como Ihor Demianenko, de 61 años, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y de asesinato por las tres muertes. Las autoridades fijaron su fianza en seis millones de dólares.

Vecinos y familiares dejaron flores, fotografías y velas en el lugar del atropello. La hija de Villalobos recordó que su madre solía ofrecer comida a quienes no podían pagarla.

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