Internacionales
Reportan presencia de tropas salvadoreñas en el estadio Sylvio-Cator de Haití
Medios haitianos reportaron este jueves 12 de noviembre la presencia de militares salvadoreños en el estadio Sylvio-Cator, en Puerto Príncipe. Según esas versiones, el contingente tomó posiciones en el recinto durante un operativo en la capital haitiana.
Los reportes señalan que el estadio había estado ocupado por integrantes de la coalición de pandillas Viv Ansanm. Hasta el momento, las autoridades de El Salvador y Haití no han confirmado públicamente que el recinto funcione como base de operaciones.
El despliegue salvadoreño comenzó tras la desaparición de cuatro aerotécnicos que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas. Los cuatro fueron vistos por última vez tras un ataque armado el 18 de octubre en el sector de Santo, en Croix-des-Bouquets. Su paradero sigue sin esclarecerse.
El presidente Nayib Bukele anunció el 21 de octubre una operación para localizarlos. Desde entonces, el contingente salvadoreño también ha participado en operativos contra pandillas en Haití.
Internacionales
Salvadoreña muere atropellada mientras vendía hot dogs en Los Ángeles
Teodora Villalobos, una salvadoreña de 57 años, murió la tarde del martes 10 de noviembre cuando un vehículo arrolló a varias personas cerca de la estación de metro de North Hollywood, en Los Ángeles, California. Villalobos vendía hot dogs en el sector. Otras dos mujeres también fallecieron.
El atropello ocurrió poco antes de las 6:00 p. m., hora local, cerca de la intersección de los bulevares Lankershim y Chandler. La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles identificó a Villalobos y a María Peck, de 73 años, entre las víctimas. La identidad de la tercera mujer seguía pendiente de divulgación mientras las autoridades notificaban a su familia.
La Policía de Los Ángeles detuvo al conductor, identificado como Ihor Demianenko, de 61 años, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y de asesinato por las tres muertes. Las autoridades fijaron su fianza en seis millones de dólares.
Vecinos y familiares dejaron flores, fotografías y velas en el lugar del atropello. La hija de Villalobos recordó que su madre solía ofrecer comida a quienes no podían pagarla.
Internacionales
Derrumbe de un edificio en Brooklyn deja un fallecido y al menos 12 heridos
Una persona murió y al menos 12 resultaron heridas tras el derrumbe parcial de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn, Nueva York. El colapso ocurrió la tarde del miércoles 11 de noviembre, poco después de las 4:00 p. m., hora local.
Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, seis de los heridos se encontraban en estado crítico. Los equipos de rescate sacaron a varios sobrevivientes de entre los escombros y continuaron la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas.
Parte del inmueble, que albergaba un comercio en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores, cayó sobre una obra contigua. El Departamento de Edificios de la ciudad investiga la causa del derrumbe y revisa la estabilidad de las construcciones cercanas.
La Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja para los residentes afectados. La Policía pidió evitar el sector de las avenidas Flatbush y Bedford debido a los cierres de calles.
Internacionales
Marco Rubio pide a Lula que autorice al embajador designado por Estados Unidos
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que dé su aval a Daniel Perez para asumir como embajador en Brasil. El funcionario hizo el reclamo el lunes 9 de noviembre en París, durante la reunión de cancilleres del G7.
Donald Trump nominó a Perez en junio y el Senado estadounidense confirmó su nombramiento en agosto. Para ocupar el puesto en Brasilia, el diplomático todavía necesita el beneplácito del país receptor, conocido como agrément.
El gobierno brasileño había aplazado la decisión hasta después de las elecciones de octubre. Según los reportes, el anuncio público de la nominación generó malestar en la diplomacia brasileña porque Washington lo hizo antes de completar la consulta reservada con Brasilia.
Rubio calificó la demora como un problema para la relación bilateral y señaló que Brasil sí cuenta con una embajadora en Washington. También afirmó que Estados Unidos mantendrá el diálogo con el gobierno brasileño.