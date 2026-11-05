Internacionales
Presidente Santiago Peña anuncia su renuncia en Paraguay tras la crisis de Ueno Bank y la presión por un juicio político
Santiago Peña anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis política provocada por el colapso de Ueno Bank y los pedidos de juicio político en su contra. El mandatario, que asumió el 15 de agosto de 2023 con un período previsto hasta 2028, deja paso a la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana.
La crisis se agravó después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. El regulador informó que, tras ajustes a sus estados financieros, el índice de solvencia de la entidad quedó por debajo del 50 % del mínimo requerido. La medida afectó el acceso a los fondos de cerca de tres millones de clientes y provocó protestas de ahorristas.
La controversia también alcanzó al Ejecutivo por los vínculos previos de Peña con Ueno Holding y los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses. Mientras avanzaban las iniciativas para someterlo a juicio político, el mandatario había solicitado la renuncia del entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, e impulsado medidas para comenzar a devolver depósitos.
En su mensaje de despedida, Peña pidió disculpas a la ciudadanía y sostuvo que buscaba preservar la estabilidad institucional. La renuncia no resuelve las investigaciones sobre la entidad financiera: las autoridades deberán esclarecer las irregularidades detectadas, mientras continúa el proceso para atender a los depositantes afectados.
Internacionales
Tiroteo en complejo de Citibank cerca de Tampa deja dos muertos, incluido el atacante, y cuatro heridos
Una mujer y el presunto atacante murieron durante un tiroteo registrado este miércoles 4 de noviembre en el complejo corporativo Citibank Center, en Brandon, cerca de Tampa, Florida. Otras cuatro personas recibieron atención hospitalaria por lesiones que no ponen en peligro sus vidas, según la Oficina del Sheriff del Condado de Hillsborough.
De acuerdo con el reporte policial, el hombre ingresó con un vehículo a una zona cercada del recinto y terminó impactando un área exterior donde varias personas almorzaban. Después descendió con un rifle, se acercó a una mujer y le disparó. Las primeras llamadas de emergencia se recibieron alrededor de las 12:11 del mediodía, hora local.
Un guardia de seguridad armado del complejo enfrentó al agresor e intercambió disparos con él. El sospechoso resultó herido y fue trasladado al Tampa General Hospital, donde se confirmó su muerte. Las autoridades no habían divulgado las identidades de los involucrados ni establecido públicamente una relación entre ambos.
La emergencia obligó a evacuar a unos 3,200 empleados y movilizó a cientos de agentes, que revisaron los edificios del campus, también conocido como Sabal Center. El sheriff Chad Chronister señaló que la información preliminar apunta a un ataque dirigido, aunque el móvil continúa bajo investigación.
Internacionales
VIDEO Advertimos que puede herir sensibilidades – Paula Carley fue asesinada en su trabajo en Colombia: hombre de 63 años acepta cargos por feminicidio
Paula Carley Coca Murcia, de 23 años, murió tras ser atacada con un arma cortopunzante en la cafetería donde trabajaba, en Pinchote, Santander, Colombia. Leonardo Gómez Bernal, de 63 años, aceptó los cargos por feminicidio agravado y un juez ordenó su detención preventiva mientras continúa el proceso judicial.
El crimen ocurrió el domingo 1 de noviembre en el sector La Recta, sobre el kilómetro 2 de la vía San Gil–Socorro. La agresión quedó registrada por una cámara de seguridad. La joven fue trasladada a la Clínica Santa Cruz de la Loma, en San Gil, donde falleció por la gravedad de las lesiones.
Tras el ataque, el señalado responsable abandonó el establecimiento. La Policía desplegó un operativo y lo capturó en el sector de La Feria, en San Gil. Durante las audiencias realizadas entre el 2 y el 3 de noviembre, la Fiscalía sustentó la acusación agravada, entre otros elementos, en el estado de indefensión en que se encontraba la víctima.
En las diligencias también se conocieron señalamientos de un posible acoso previo, circunstancia que forma parte de la investigación. Aunque Gómez Bernal aceptó los cargos, todavía no se ha informado una sentencia definitiva. El caso provocó manifestaciones de rechazo y una velatón en San Gil para recordar a Paula y exigir justicia.
IMPACTANTE – Una joven de 23 años fue asesinada con arma cortopunzante mientras trabajaba en un café de Pinchote, Santander, Colombia.
Paula Carley Coca Murcia fue atacada el 1 de noviembre por un hombre de 63 años, cliente habitual del local, quien fue capturado horas después. El agresor aceptó cargos por feminicidio agravado y permanece en prisión. El ataque quedó registrado en las cámaras de seguridad del establecimiento.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 5, 2026
Internacionales
VIDEO: Tráiler vuelca y golpea varios vehículos en Guatemala; conductor muere en la Palín-Escuintla
Un accidente múltiple dejó un conductor fallecido y tres personas lesionadas, según reportes preliminares, la mañana de este miércoles 4 de noviembre en la autopista Palín-Escuintla, Guatemala. El percance ocurrió cerca del enlace con la Ruta Nacional 14 e involucró un tráiler y varios vehículos livianos.
Una grabación difundida en redes sociales muestra al transporte pesado zigzagueando antes de volcar y golpear otros automóviles. Las imágenes captaron la secuencia del siniestro, aunque por sí solas no permiten establecer qué provocó la pérdida de control.
Bomberos Voluntarios informaron que el conductor del vehículo pesado quedó atrapado entre los restos de la cabina. Los rescatistas utilizaron herramientas hidráulicas para liberarlo y, tras evaluarlo, confirmaron que había fallecido por múltiples traumatismos. Su identidad no había sido divulgada.
El vuelco dejó parte de la carga esparcida sobre la carretera y afectó la circulación mientras los equipos atendían la emergencia. Los reportes sitúan el accidente entre los kilómetros 54 y 56; las circunstancias y responsabilidades deberán establecerse mediante las diligencias correspondientes.
Se registra siniestro vial con fatalidad en la Autopista Palín-Escuintla, a la altura del kilómetro 56. Involucra un tráiler y varios vehículos; Servicios de emergencia reportan una persona fallecida en el lugar. https://t.co/bZRRxQJP1h
— Vinicio Gutierrez (@viniciogutierr3) November 4, 2026