Internacionales
Pirotecnia de un globo deja 16 heridos durante un festival en Myanmar
Dieciséis personas resultaron heridas cuando los fuegos artificiales de un globo aerostático estallaron sobre el público durante el Festival de las Luces Tazaungdaing, en la ciudad de Taunggyi, al este de Myanmar (Birmania).
Los fuegos artificiales se activaron mientras el globo todavía estaba a baja altura. En los videos del incidente se observa cómo los espectadores corren para alejarse mientras caen chispas y fragmentos en llamas.
Durante el festival, cerca de 120 asistentes recibieron atención médica por distintas causas. El balance incluye a los 16 lesionados por la pirotecnia y a personas que sufrieron desmayos o dificultades respiratorias en medio de la aglomeración.
El festival se celebró del 16 al 25 de noviembre en Taunggyi, capital del estado de Shan. La competencia nocturna de globos forma parte de la celebración y reúne exhibiciones con faroles y fuegos artificiales.
🚨 ¡Tragedia en festival! Más de 120 lesionados tras explosión de globo con pirotecnia en Birmania
Lo que debía ser un espectáculo terminó en pánico.
Durante el festival de Myanmar, en Birmania, una falla técnica provocó que el globo que transportaba la pirotecnia explotara sobre la multitud que esperaba el show en el cielo.
Los escombros encendidos cayeron de inmediato sobre las personas, dejando más de 120 lesionados con golpes y quemaduras.
Las autoridades evacuaron la zona, atendieron a las víctimas y trabajaron para apagar el fuego y evitar un incendio masivo.
Hasta el momento no se ha dado un balance final del siniestro.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026
Internacionales
Terremoto de magnitud 6,7 sacude Kamchatka y cuatro horas después tiembla en California
Un terremoto de magnitud 6,7 se registró en la península de Kamchatka, en el extremo oriental de Rusia, a las 7:15 a. m. del sábado 28 de noviembre, hora de El Salvador. En Kamchatka ya era la madrugada del domingo 29.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) situó el epicentro a 62 kilómetros al nor-noroeste de Yelizovo, con una profundidad de 191 kilómetros. Los reportes iniciales no indicaron daños ni víctimas en la región y no se emitió una alerta de tsunami.
Cuatro horas y 15 minutos después, un sismo de magnitud 5,0 se sintió en el área de Los Ángeles, al sur de California. El epicentro se ubicó a unos seis kilómetros al oeste-suroeste de Manhattan Beach, a 12,2 kilómetros de profundidad.
La red sísmica registró una réplica de magnitud 4,5 poco más de dos horas después del temblor en California. El Departamento de Bomberos de Los Ángeles inspeccionó la ciudad y reanudó sus operaciones habituales tras verificar que no se habían reportado daños ni personas lesionadas.
Internacionales
Tropas salvadoreñas mantienen operativos en Puerto Príncipe contra las pandillas
La Fuerza Armada de El Salvador mantiene operativos en sectores de Puerto Príncipe donde han actuado pandillas armadas. El viernes 27 de noviembre, efectivos de la Marina Nacional salvadoreña participaron en una operación en la capital haitiana, donde el contingente apoya a las fuerzas de seguridad locales.
A mediados de noviembre, las operaciones en el centro de la capital abarcaron el estadio nacional Sylvio Cator, la sede de la empresa pública de electricidad y la subcomisaría de Portail Léogâne. Vecinos del sector dijeron que ya podían transitar con menos temor por algunas calles, mientras la alcaldía inició labores de limpieza en espacios públicos.
El Gobierno de Nayib Bukele envió a más de 2.000 militares tras la desaparición de cuatro aerotécnicos salvadoreños, atacados el 18 de octubre en las afueras de Puerto Príncipe. Al 28 de noviembre, las autoridades seguían sin confirmar su paradero. Bukele también confirmó que otros tres militares salvadoreños murieron el 20 de noviembre en un incidente con un dron y explosivos.
Robert Muggah, asesor sobre Haití de Naciones Unidas, señaló que el despliegue todavía no se ha traducido en un control territorial sostenido. La ONU indicó que la mayor parte del refuerzo salvadoreño opera fuera del mandato de su oficina de apoyo a la Fuerza de Supresión de Pandillas.
Internacionales
Sismo de magnitud 5,0 frente a Manhattan Beach deja decenas de réplicas en California
Un sismo de magnitud 5,0 sacudió el sur de California la mañana del sábado 28 de noviembre. El movimiento se registró a las 9:30 a. m., hora local, y se sintió en el área metropolitana de Los Ángeles.
El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) ubicó el epicentro frente a la costa de Manhattan Beach, a unos seis kilómetros al oeste-suroeste de esa ciudad del condado de Los Ángeles. El temblor se originó a 12,2 kilómetros de profundidad.
Al movimiento principal le siguieron decenas de réplicas. Una de ellas alcanzó magnitud 4,5 y se registró a las 11:41 a. m., poco más de dos horas después del primer sismo, frente a la misma zona costera.
El Cuerpo de Bomberos de Los Ángeles movilizó a personal de sus 106 estaciones para inspeccionar infraestructura y otros puntos de la ciudad. Al concluir la revisión, el departamento informó que no se habían reportado personas lesionadas ni daños estructurales de consideración en Los Ángeles.