Dieciséis personas resultaron heridas cuando los fuegos artificiales de un globo aerostático estallaron sobre el público durante el Festival de las Luces Tazaungdaing, en la ciudad de Taunggyi, al este de Myanmar (Birmania).

Los fuegos artificiales se activaron mientras el globo todavía estaba a baja altura. En los videos del incidente se observa cómo los espectadores corren para alejarse mientras caen chispas y fragmentos en llamas.

Durante el festival, cerca de 120 asistentes recibieron atención médica por distintas causas. El balance incluye a los 16 lesionados por la pirotecnia y a personas que sufrieron desmayos o dificultades respiratorias en medio de la aglomeración.

El festival se celebró del 16 al 25 de noviembre en Taunggyi, capital del estado de Shan. La competencia nocturna de globos forma parte de la celebración y reúne exhibiciones con faroles y fuegos artificiales.

🚨 ¡Tragedia en festival! Más de 120 lesionados tras explosión de globo con pirotecnia en Birmania Lo que debía ser un espectáculo terminó en pánico. Durante el festival de Myanmar, en Birmania, una falla técnica provocó que el globo que transportaba la pirotecnia explotara sobre la multitud que esperaba el show en el cielo. Los escombros encendidos cayeron de inmediato sobre las personas, dejando más de 120 lesionados con golpes y quemaduras. Las autoridades evacuaron la zona, atendieron a las víctimas y trabajaron para apagar el fuego y evitar un incendio masivo. Hasta el momento no se ha dado un balance final del siniestro. — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 29, 2026

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