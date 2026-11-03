Internacionales
ONU confirma petición de mediación de líder de 400 Mawozo y aclara que no implica respaldo
La Organización de las Naciones Unidas confirmó que recibió una carta firmada por Wilson Joseph, alias “Lanmò Sanjou”, líder de la pandilla haitiana 400 Mawozo, dirigida al secretario general António Guterres. En la comunicación solicita una delegación internacional para facilitar un diálogo, en medio del incremento de las operaciones de seguridad y del despliegue militar salvadoreño en Haití.
El portavoz del secretario general, Stéphane Dujarric, precisó en un pronunciamiento del 2 de noviembre que recibir la carta no constituye respaldo a su contenido, reconocimiento del remitente ni una posición formal de Naciones Unidas. El organismo no anunció la aceptación de la solicitud ni la apertura de una mesa de negociación.
La petición ocurre mientras El Salvador mantiene una operación para localizar y recuperar a cuatro aerotécnicos desaparecidos desde la emboscada del 18 de octubre, en las afueras de Puerto Príncipe. El presidente Nayib Bukele ha presentado el despliegue de más de 2,000 militares como una misión de rescate y ha asegurado que las tropas regresarán cuando sus compatriotas sean entregados con vida.
Dujarric también aclaró que la gran mayoría de los efectivos salvadoreños adicionales no está desplegada bajo el marco de la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), por lo que sus operaciones quedan fuera del mandato y los mecanismos de reporte de la Oficina de Apoyo de la ONU en Haití. Naciones Unidas reiteró que todas las operaciones deben respetar el derecho internacional y proteger a la población civil.
Internacionales
Casi 39 millones de latinos pueden votar en EE. UU.: economía marca sus prioridades en las elecciones
El electorado latino llega a las elecciones de medio mandato de este martes 3 de noviembre con un peso demográfico creciente. El Pew Research Center estima que alrededor de 39 millones de hispanos reúnen las condiciones de ciudadanía y edad para votar en Estados Unidos, aunque esa cifra no equivale al número de inscritos ni garantiza su participación en las urnas.
Entre 2022 y 2026, este grupo sumó aproximadamente 5.2 millones de electores potenciales, un crecimiento del 16 %. Según Pew, la mayor parte del aumento responde a jóvenes latinos nacidos en Estados Unidos que alcanzaron la mayoría de edad, junto con personas que obtuvieron la ciudadanía mediante naturalización.
La economía encabeza las preocupaciones de los votantes latinos, de acuerdo con una encuesta realizada por Pew entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre. El estudio identifica inquietudes sobre el costo de la gasolina y el desempleo, además de posiciones diversas frente a las políticas migratorias de la administración de Donald Trump.
La influencia de este electorado dependerá de cuántos ciudadanos participen y de cómo se distribuyan sus votos en las contiendas legislativas. Su crecimiento refuerza su relevancia para demócratas y republicanos, pero sus preferencias no son uniformes: la encuesta muestra diferencias según las afinidades políticas y el voto emitido en elecciones anteriores.
Internacionales
Estados Unidos vota el control del Congreso: qué está en juego para Trump en las elecciones de 2026
Los estadounidenses acuden a las urnas este martes 3 de noviembre para elegir un nuevo Congreso en unos comicios que definirán el margen de acción del presidente Donald Trump durante los próximos dos años. Los republicanos defienden sus mayorías legislativas, mientras los demócratas buscan recuperar capacidad para frenar la agenda de la Casa Blanca.
En la jornada se disputan los 435 escaños de la Cámara de Representantes y 35 de los 100 puestos del Senado. Para alcanzar la mayoría en la Cámara Baja se requieren 218 representantes; en el Senado, los demócratas necesitan una ganancia neta de cuatro escaños respecto al bloque actual para obtener el control.
Si los demócratas conquistan una de las cámaras, podrán obstaculizar proyectos republicanos, condicionar negociaciones presupuestarias e impulsar investigaciones sobre la administración. El control del Senado también resulta decisivo para confirmar nombramientos presidenciales, incluidos los de jueces federales y altos funcionarios.
La elección no renueva la Presidencia, pero sí puede modificar el equilibrio entre el Ejecutivo y el Legislativo en asuntos como impuestos, salud, inmigración y política exterior. El resultado nacional podría tardar en definirse si las contiendas decisivas quedan ajustadas, por lo que las encuestas y proyecciones previas no deben confundirse con votos contabilizados.
Internacionales
VIDEO – Tragedia aérea en Florida: Learjet se estrella en zona residencial y mueren las 9 personas a bordo
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar este lunes en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach, Florida. Las nueve personas que viajaban en la aeronave fallecieron.
El avión cubría la ruta Austin (Texas) – Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego emitió un mayday desesperado:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton, hija de brasileños. Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años —antes incluso de sacar el carnet de conducir— y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. Su madre confirmó su identidad y expresó que siempre temió que un avión se la llevara, aunque se sentía orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables eléctricos y obligó a evacuar a unas 600 personas. No se reportaron víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga las causas. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
🚨 ÚLTIMA HORA | TRAGEDIA EN FLORIDA
Un Learjet 60 se desplomó en picada vertical y explotó al impactar en una zona residencial de Greenacres, cerca de West Palm Beach. Las 9 personas a bordo murieron.
El avión viajaba de Austin (Texas) a las Bahamas. Minutos antes del accidente, la tripulación reportó hielo y turbulencias. Luego vino el mayday:
“Estamos descendiendo a 20.000 pies por minuto… Vamos a estrellarnos contra el suelo”.
Una de las copilotos era Nathalia Filgueiras, una joven de 20 años de Boca Raton (hija de brasileños). Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años, antes incluso de sacar el carnet de conducir. Tenía más de 1.300 horas de vuelo y soñaba con volar en aerolíneas comerciales. Su madre confirmó su identidad y dijo que “sabía que un avión se la iba a llevar”, pero estaba orgullosa de ella.
El impacto fue tan violento que testigos lo compararon con “un misil” o “un meteorito”. Dejó un enorme cráter, cortó cables y obligó a evacuar a unas 600 personas. No hubo víctimas en tierra.
La NTSB ya investiga. Las primeras hipótesis apuntan a problemas de hielo en el estabilizador y pérdida de control en condiciones de tormenta.
El video de dashcam del momento del impacto es demoledor.
#AccidenteAéreo #Florida #Learjet #WestPalmBeach #Noticias
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 2, 2026