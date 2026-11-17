Internacionales
¡Nuevo giro en el caso Epstein! Experto forense sostiene que el millonario habría sido asesinado en prisión
La muerte del financiero estadounidense Jeffrey Epstein vuelve a generar controversia luego de que un experto forense asegurara que las lesiones encontradas durante su autopsia son más compatibles con un homicidio que con un suicidio, contradiciendo la conclusión oficial establecida en 2019.
El profesor Michael Freeman, especialista en investigaciones de muertes bajo custodia, explicó que llegó a esa interpretación tras revisar fotografías y documentos del expediente forense de Epstein, quien fue encontrado sin vida el 10 de agosto de 2019 en una prisión de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.
Según Freeman, las imágenes muestran indicios que podrían corresponder a un estrangulamiento, posiblemente realizado desde atrás. Entre los hallazgos que destacó figuran una hemorragia profunda en el hombro izquierdo, posibles lesiones por un golpe en el rostro y marcas en el cuello que, a su juicio, podrían indicar que Epstein intentó liberarse de una ligadura.
El especialista también cuestionó que no existiera una fotografía del cuerpo antes de ser bajado de la litera donde fue encontrado. Sin embargo, una investigación del Departamento de Justicia estadounidense estableció que los guardias retiraron inmediatamente el cuerpo para intentar reanimarlo.
La nueva interpretación contradice el dictamen de las autoridades forenses de Nueva York, que determinaron que Epstein murió por suicidio mediante ahorcamiento. Los especialistas que realizaron la autopsia sostuvieron que las lesiones eran compatibles con esa causa y que no encontraron heridas defensivas características de un estrangulamiento homicida.
Freeman reconoció que nunca examinó directamente el cuerpo y que su evaluación se basó exclusivamente en fotografías y documentos proporcionados por Mark Epstein, hermano del fallecido, quien durante años ha cuestionado la versión oficial. El experto aseguró que realizó su análisis de manera independiente y sin recibir remuneración, aunque su investigación todavía no ha sido sometida a revisión científica por pares.
Al ser consultado sobre quién podría haber asesinado al financiero, Freeman admitió que no tiene información para identificar a posibles responsables. Su planteamiento constituye una opinión pericial independiente y no representa una nueva conclusión oficial ni demuestra que Epstein fuera asesinado.
Epstein había sido condenado en 2008 por delitos relacionados con la explotación sexual de una menor y, en 2019, enfrentaba nuevas acusaciones federales de tráfico sexual. Su muerte, ocurrida antes del juicio, continúa rodeada de controversias debido a las irregularidades detectadas en la vigilancia penitenciaria y las dudas expresadas por familiares y otros especialistas.
Internacionales
¡Escándalo político en Mongolia! Presidente anuncia su renuncia tras acusaciones de corrupción millonaria
El presidente de Mongolia, Ukhnaa Khurelsukh, anunció este martes 17 de noviembre su decisión de renunciar al cargo, luego de enfrentar graves acusaciones de corrupción relacionadas con un proyecto ferroviario gubernamental. El anuncio se produce en medio de una creciente crisis política y fuertes cuestionamientos contra altos funcionarios del país asiático.
Las denuncias señalan que el mandatario habría recibido 25 millones de dólares en presuntos sobornos vinculados a la adjudicación de un contrato ferroviario en 2019, cuando se desempeñaba como primer ministro. Las acusaciones fueron formuladas por un político de su propio partido y posteriormente provocaron que la oposición exigiera su salida de la Presidencia.
Durante una comparecencia pública, Khurelsukh rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de una campaña para dañar su reputación. Sin embargo, manifestó su disposición a abandonar el cargo y colaborar con las investigaciones para esclarecer los hechos y demostrar su inocencia.
La renuncia deberá ser aprobada por el Parlamento de Mongolia, integrado por 126 legisladores, antes de hacerse efectiva. De concretarse, el presidente del Parlamento asumiría temporalmente las funciones presidenciales, mientras el país enfrenta una nueva etapa de incertidumbre política marcada por las denuncias de corrupción y las disputas internas del partido gobernante.
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¡Misteriosa portada de The Economist para 2027 desata teorías sobre guerras, inteligencia artificial y el futuro del mundo!
La reconocida revista británica The Economist presentó su nueva portada de The World Ahead 2027, una edición especial que reúne los principales desafíos políticos, económicos y tecnológicos que podrían marcar el próximo año. La ilustración, cargada de símbolos, armamento, figuras políticas y elementos futuristas, ha despertado numerosas interpretaciones y debates en redes sociales.
Entre las imágenes que más llaman la atención aparecen tanques, misiles, aviones de combate, referencias a los mercados financieros y representaciones de nuevas tecnologías. La publicación aborda las tensiones entre China y Taiwán, las consecuencias del conflicto con Irán y los cambios políticos en Estados Unidos, mientras algunos internautas relacionan estos elementos con posibles guerras y transformaciones del orden mundial.
La inteligencia artificial también ocupa un lugar importante en las proyecciones para 2027, junto con los riesgos de inestabilidad financiera, el endeudamiento de las grandes economías y los efectos del cambio climático. La revista analiza además el desarrollo de la industria espacial, los avances médicos y las transformaciones que podrían experimentar diferentes sectores económicos.
Aunque la portada ha generado especulaciones sobre supuestos mensajes ocultos y acontecimientos futuros, no existe evidencia de que sus ilustraciones constituyan predicciones secretas. Se trata de una representación artística de los escenarios y tendencias que los analistas consideran relevantes para el próximo año, sin que esto signifique que los conflictos o acontecimientos representados necesariamente vayan a ocurrir.
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¡Tragedia ferroviaria en República Checa! Choque de dos trenes deja 46 heridos, cuatro de ellos graves
Un aparatoso accidente ferroviario se registró la mañana de este martes 17 de noviembre en Praga, capital de República Checa, donde dos trenes de pasajeros colisionaron y dejaron al menos 46 personas heridas, cuatro de ellas en estado grave.
El choque ocurrió alrededor de las 7:00 de la mañana sobre un puente ubicado en la calle Seifertova, a pocos metros de la estación central de Praga. Aunque ambos trenes circulaban a baja velocidad, el impacto provocó múltiples lesiones entre los pasajeros y obligó a desplegar un amplio operativo de emergencia.
Equipos de bomberos, policías y personal médico acudieron al lugar para auxiliar a las víctimas y trasladarlas a diferentes hospitales. Entre los afectados se encuentran los conductores de ambos trenes, mientras que las autoridades reportaron interrupciones y retrasos en numerosas conexiones ferroviarias de la capital.
El ministro de Transportes checo, Ivan Bednárik, calificó el incidente como grave y confirmó que las autoridades investigan sus causas. Una de las hipótesis apunta a que uno de los trenes pudo haber ignorado una señal de alto, aunque esta versión todavía no ha sido confirmada. La empresa ferroviaria anunció que indemnizará a los pasajeros afectados por las lesiones y daños materiales.