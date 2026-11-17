La muerte del financiero estadounidense Jeffrey Epstein vuelve a generar controversia luego de que un experto forense asegurara que las lesiones encontradas durante su autopsia son más compatibles con un homicidio que con un suicidio, contradiciendo la conclusión oficial establecida en 2019.

El profesor Michael Freeman, especialista en investigaciones de muertes bajo custodia, explicó que llegó a esa interpretación tras revisar fotografías y documentos del expediente forense de Epstein, quien fue encontrado sin vida el 10 de agosto de 2019 en una prisión de Nueva York, mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual.

Según Freeman, las imágenes muestran indicios que podrían corresponder a un estrangulamiento, posiblemente realizado desde atrás. Entre los hallazgos que destacó figuran una hemorragia profunda en el hombro izquierdo, posibles lesiones por un golpe en el rostro y marcas en el cuello que, a su juicio, podrían indicar que Epstein intentó liberarse de una ligadura.

El especialista también cuestionó que no existiera una fotografía del cuerpo antes de ser bajado de la litera donde fue encontrado. Sin embargo, una investigación del Departamento de Justicia estadounidense estableció que los guardias retiraron inmediatamente el cuerpo para intentar reanimarlo.

La nueva interpretación contradice el dictamen de las autoridades forenses de Nueva York, que determinaron que Epstein murió por suicidio mediante ahorcamiento. Los especialistas que realizaron la autopsia sostuvieron que las lesiones eran compatibles con esa causa y que no encontraron heridas defensivas características de un estrangulamiento homicida.

Freeman reconoció que nunca examinó directamente el cuerpo y que su evaluación se basó exclusivamente en fotografías y documentos proporcionados por Mark Epstein, hermano del fallecido, quien durante años ha cuestionado la versión oficial. El experto aseguró que realizó su análisis de manera independiente y sin recibir remuneración, aunque su investigación todavía no ha sido sometida a revisión científica por pares.

Al ser consultado sobre quién podría haber asesinado al financiero, Freeman admitió que no tiene información para identificar a posibles responsables. Su planteamiento constituye una opinión pericial independiente y no representa una nueva conclusión oficial ni demuestra que Epstein fuera asesinado.

Epstein había sido condenado en 2008 por delitos relacionados con la explotación sexual de una menor y, en 2019, enfrentaba nuevas acusaciones federales de tráfico sexual. Su muerte, ocurrida antes del juicio, continúa rodeada de controversias debido a las irregularidades detectadas en la vigilancia penitenciaria y las dudas expresadas por familiares y otros especialistas.

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