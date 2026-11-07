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Internacionales

Muere Katie Suárez, salvadoreña atacada mientras entrenaba para el Maratón de Nueva York

Publicado

hace 1 hora

el

Katie Suárez, una joven de origen salvadoreño de 28 años, falleció después de ser atacada con arma blanca mientras entrenaba para participar en el Maratón de Nueva York. La agresión ocurrió en un sendero para ciclistas y peatones de Shore Parkway, en Brooklyn.

La joven había hablado por teléfono con su padre antes de que su familia perdiera comunicación con ella. Al notar que no llegaba al punto de encuentro y que tampoco respondía las llamadas, sus padres salieron a buscarla y la encontraron gravemente herida.

Suárez fue trasladada al Hospital NYU Langone de Brooklyn, donde permaneció con soporte vital durante tres días antes de fallecer. Tras confirmarse su muerte, su madre, Yasira Suárez, pidió justicia y solicitó que cualquier persona con información sobre el ataque colabore con las autoridades.

Según los reportes sobre la investigación, la Policía de Nueva York considera que pudo tratarse de una agresión aleatoria, pues la joven conservaba su teléfono y otras pertenencias. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $10,000 por información que permita identificar y detener al responsable.

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Internacionales

Tragedia en Chimaltenango: localizan sin vida a madre e hijo desaparecidos

Publicado

hace 18 minutos

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7 noviembre, 2026

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Una joven madre y su pequeño hijo fueron encontrados sin vida la tarde del viernes 6 de noviembre en un terreno baldío de la zona 3 de Chimaltenango, tras cuatro días de angustiosa búsqueda.Se trata de Erika Magali López Xia, de 25 años, y de su hijo Elvis Fernando Yuc López, de 9 años, originarios de la colonia Socobal, zona 4 del mismo municipio.
Ambos fueron vistos por última vez la noche del lunes 2 de noviembre en la colonia Socobal. Días después, la motocicleta en la que se desplazaban fue localizada abandonada cerca del Hospital Regional de Chimaltenango, lo que aumentó la preocupación de la familia.
El hallazgo se produjo en la 2ª avenida final, sector El Chojopín, zona 3. Según reportes, los cuerpos estaban atados de pies y manos y envueltos en bolsas plásticas. Bomberos Voluntarios, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.
Hasta el momento no se han reportado detenciones ni se ha establecido oficialmente el móvil del crimen. El caso ha generado gran consternación e indignación en la comunidad.Una madre y su hijo de apenas 9 años. Personas que no merecían este final. Exigimos a las autoridades que investiguen a fondo, capturen a los responsables y que este crimen no quede en la impunidad como tantos otros.
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Internacionales

Muere el tercer integrante de una familia intoxicada por hongos silvestres en Guatemala

Publicado

hace 1 día

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6 noviembre, 2026

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La muerte de Álvaro Noel Paz elevó a tres el número de integrantes de una familia de Palencia, Guatemala, fallecidos tras intoxicarse por consumir hongos silvestres. El hombre permanecía hospitalizado después del mismo episodio que había causado la muerte de su esposa, Leydi Guisela Cordón de Paz, y su hija, Guisela Yosahandi Paz Cordón.

Durante su hospitalización, familiares y allegados solicitaron donaciones de sangre mediante redes sociales. Su fallecimiento se conoció después de varios días de atención médica. La información disponible no precisa qué especie de hongo consumieron ni incluye un informe toxicológico que identifique la sustancia responsable.

El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social advirtió que las lluvias favorecen la aparición de hongos silvestres en zonas boscosas, incluidas especies tóxicas que pueden confundirse con variedades comestibles por su apariencia. Por ello, recomendó evitar aquellos cuyo origen o seguridad no estén comprobados, especialmente para proteger a niñas y niños.

La institución señaló que las señales de alerta después de consumir estos hongos incluyen vómitos, diarrea, dolor abdominal y alteraciones de la conciencia. Ante cualquiera de esos síntomas, pidió acudir inmediatamente al servicio de salud más cercano, sin esperar a que las molestias empeoren, debido al riesgo de complicaciones graves.

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Internacionales

Liberan a custodios retenidos tras motines en dos cárceles de Guatemala

Publicado

hace 2 días

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5 noviembre, 2026

Por

Los guardias penitenciarios retenidos durante los motines en las cárceles Renovación I y El Boquerón, en Guatemala, fueron liberados, confirmó este jueves 5 de noviembre el Ministerio de Gobernación. Las autoridades informaron que retomaron el control de ambos recintos tras los incidentes registrados la noche del miércoles.

Los hechos ocurrieron en Renovación I, ubicada en Escuintla, y El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. La emergencia llevó al Sistema Penitenciario y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos para restablecer el orden y evaluar la situación dentro de las instalaciones.

Gobernación calificó lo ocurrido como una retención temporal y no violenta. Tras la liberación del personal, continuaron las inspecciones para esclarecer las circunstancias y determinar qué provocó los incidentes. El comunicado no precisó cuántos custodios estuvieron retenidos.

Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y jueces del Organismo Judicial acudieron a las prisiones para realizar verificaciones y diligencias de exhibición personal a favor de los guardias. Las fuerzas de seguridad mantienen presencia en ambos centros para garantizar el orden mientras avanzan las investigaciones.

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