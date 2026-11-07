Muere Katie Suárez, salvadoreña atacada mientras entrenaba para el Maratón de Nueva York

Una joven madre y su pequeño hijo fueron encontrados sin vida la tarde del viernes 6 de noviembre en un terreno baldío de la zona 3 de Chimaltenango, tras cuatro días de angustiosa búsqueda. Se trata de Erika Magali López Xia , de 25 años, y de su hijo Elvis Fernando Yuc López , de 9 años, originarios de la colonia Socobal, zona 4 del mismo municipio.

Ambos fueron vistos por última vez la noche del lunes 2 de noviembre en la colonia Socobal. Días después, la motocicleta en la que se desplazaban fue localizada abandonada cerca del Hospital Regional de Chimaltenango, lo que aumentó la preocupación de la familia.

El hallazgo se produjo en la 2ª avenida final, sector El Chojopín, zona 3. Según reportes, los cuerpos estaban atados de pies y manos y envueltos en bolsas plásticas. Bomberos Voluntarios, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC) y el Ministerio Público (MP), realizaron las diligencias correspondientes en el lugar.

Hasta el momento no se han reportado detenciones ni se ha establecido oficialmente el móvil del crimen. El caso ha generado gran consternación e indignación en la comunidad. Una madre y su hijo de apenas 9 años. Personas que no merecían este final. Exigimos a las autoridades que investiguen a fondo, capturen a los responsables y que este crimen no quede en la impunidad como tantos otros.

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