Internacionales
Muere Fiona, la famosa hipopótama del zoológico de Cincinnati, tras tragar un gorro
El Zoológico de Cincinnati informó este jueves que la hipopótama Fiona, de nueve años, falleció días después de ingerir un gorro tejido que cayó accidentalmente en su recinto. La noticia generó gran pesar, ya que el animal se había convertido en una celebridad internacional por su historia de supervivencia.
Fiona nació seis semanas antes de término en 2017, con un peso de apenas 13 kilos, muy por debajo de lo normal para un hipopótamo del Nilo. Su lucha por la vida fue documentada día a día en redes sociales y la convirtió en un símbolo de perseverancia que atrajo a millones de seguidores en todo el mundo.
El pasado 8 de noviembre un visitante lanzó al aire un gorro de lana; un ventilador lo desvió hacia el hábitat del animal. El equipo veterinario trabajó durante varios días para que lo digiriera de forma segura: la mantuvieron hidratada, le dieron golosinas, le realizaron ultrasonidos y una colonoscopia, e incluso usaron una plataforma vibratoria prestada de una granja de caballos.
Pese a los esfuerzos, la obstrucción resultó demasiado grave. “Luchó hasta que ya no pudo más”, declaró el director del zoológico. Fiona iba a cumplir 10 años en enero de 2027.
Internacionales
¡Trump, Putin y Xi Jinping protagonizan histórica cumbre trilateral! Las tres potencias acuerdan dialogar sobre el riesgo nuclear
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping, celebraron este jueves 19 de noviembre una histórica reunión trilateral en Shenzhen, China, en el marco del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC). El encuentro reunió por primera vez a los mandatarios de las tres principales potencias nucleares en una cumbre de este formato.
Durante aproximadamente 80 minutos, los líderes abordaron temas relacionados con la seguridad internacional, el control de armas nucleares, la guerra en Ucrania y las tensiones geopolíticas. Trump destacó la responsabilidad de las tres naciones para contribuir a resolver los problemas mundiales, mientras Xi llamó a fortalecer la cooperación y evitar una nueva mentalidad de Guerra Fría.
Al finalizar las conversaciones, los tres mandatarios firmaron una declaración conjunta de cuatro puntos, que contempla compromisos sobre la reforma de Naciones Unidas, el suministro energético, el respeto a las inmunidades de funcionarios estatales y el diálogo para reducir los riesgos nucleares. También reafirmaron que una guerra nuclear no puede tener vencedores y nunca debe desencadenarse.
Pese a la importancia diplomática del encuentro, la cumbre concluyó sin acuerdos concretos para poner fin a la guerra en Ucrania ni resolver los principales conflictos internacionales. Sin embargo, la apertura de un canal de diálogo entre Washington, Moscú y Pekín representa un acontecimiento relevante para las relaciones internacionales y el futuro de la seguridad mundial.
Internacionales
¡Bukele destruye lujosa residencia de cabecilla pandillero en Haití! La operación fue anunciada como regalo por aniversario histórico
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles 18 de noviembre la destrucción de una lujosa residencia atribuida al jefe pandillero haitiano Jeff Larose, conocido como «Jeff Gwo Lwa», durante una operación militar ejecutada por fuerzas salvadoreñas en Haití. El mandatario presentó el ataque como un regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertières.
La operación quedó registrada en un video difundido por Bukele en su cuenta de X, donde se observa a helicópteros militares salvadoreños disparando contra la propiedad, ubicada en la zona de Canaán, al norte de Puerto Príncipe. La vivienda contaba con piscina, amplios jardines y una infraestructura de lujo, y era señalada como una de las propiedades vinculadas al líder de una estructura criminal.
«Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la batalla de Vertières», escribió el mandatario en criollo haitiano. La fecha conmemora el enfrentamiento del 18 de noviembre de 1803, cuando las fuerzas revolucionarias haitianas derrotaron al ejército francés, un acontecimiento decisivo para la independencia del país, proclamada el 1 de enero de 1804.
Este es el segundo inmueble vinculado a estructuras criminales que las fuerzas salvadoreñas atacan durante su despliegue en Haití. Anteriormente, Bukele informó sobre la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», y del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo. Hasta el momento, no se ha confirmado si Jeff Larose se encontraba en la propiedad durante el ataque ni cuál fue su situación tras la operación.
Internacionales
¡Histórico encuentro en China! Trump, Putin y Xi Jinping se saludan antes de una cumbre que podría marcar el futuro mundial
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin; y China, Xi Jinping, protagonizaron este miércoles 18 de noviembre un encuentro en la ciudad de Shenzhen, China, donde intercambiaron saludos antes de una histórica reunión trilateral que reunirá a las tres potencias mundiales.
Las imágenes difundidas internacionalmente muestran a Trump y Putin estrechándose la mano, mientras Xi Jinping, anfitrión del encuentro, observa el acercamiento. Los mandatarios intercambiaron breves palabras de cortesía antes de participar en la fotografía oficial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
El saludo representa el primer encuentro presencial entre Trump y Putin desde agosto de 2025, cuando ambos sostuvieron conversaciones en Alaska. La reunión trilateral está programada para este jueves 19 de noviembre y genera expectativas debido a las tensiones internacionales y los conflictos que involucran a las principales potencias.
Entre los asuntos que podrían abordarse destacan el control de armas nucleares, la guerra en Ucrania, la situación en Irán y la seguridad internacional. China ha señalado que el objetivo es promover la estabilidad estratégica y el diálogo entre las grandes potencias, aunque todavía no se han anunciado acuerdos concretos.