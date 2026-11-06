Muere el tercer integrante de una familia intoxicada por hongos silvestres en Guatemala

Un vuelo para captar imágenes de embarcaciones terminó en tragedia cuando un helicóptero cayó en la bahía de Biscayne, cerca de Miami, Florida. El accidente ocurrió el miércoles 4 de noviembre y dejó un fallecido y dos heridos. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade identificó este jueves a la víctima mortal como Tomas Pendas, de 63 años, piloto de la aeronave.

El helicóptero, un Robinson R44, se precipitó al agua alrededor de las 11:15 de la mañana, cerca de Key Biscayne. Según la sheriff Rosie Cordero-Stutz, sus ocupantes estaban filmando embarcaciones cuando ocurrió el siniestro. Las imágenes posteriores mostraron el aparato invertido y parcialmente sumergido, con dispositivos amarillos de flotación visibles.

Un ciudadano intentó auxiliar al piloto antes de que las patrullas marítimas continuaran las maniobras de reanimación, pero no fue posible salvarlo. Los pasajeros, Ryan McCoy, de 52 años, y Ryan Ferraro, de 27, fueron rescatados y trasladados al hospital. Aunque los primeros reportes describieron su condición como crítica pero estable, las autoridades confirmaron posteriormente que ambos recibieron el alta.

La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan las causas del accidente. Hasta el momento no se ha establecido qué provocó la caída, por lo que no existe una conclusión oficial sobre posibles fallas mecánicas o factores meteorológicos.

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