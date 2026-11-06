Internacionales
Muere el tercer integrante de una familia intoxicada por hongos silvestres en Guatemala
La muerte de Álvaro Noel Paz elevó a tres el número de integrantes de una familia de Palencia, Guatemala, fallecidos tras intoxicarse por consumir hongos silvestres. El hombre permanecía hospitalizado después del mismo episodio que había causado la muerte de su esposa, Leydi Guisela Cordón de Paz, y su hija, Guisela Yosahandi Paz Cordón.
Durante su hospitalización, familiares y allegados solicitaron donaciones de sangre mediante redes sociales. Su fallecimiento se conoció después de varios días de atención médica. La información disponible no precisa qué especie de hongo consumieron ni incluye un informe toxicológico que identifique la sustancia responsable.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social advirtió que las lluvias favorecen la aparición de hongos silvestres en zonas boscosas, incluidas especies tóxicas que pueden confundirse con variedades comestibles por su apariencia. Por ello, recomendó evitar aquellos cuyo origen o seguridad no estén comprobados, especialmente para proteger a niñas y niños.
La institución señaló que las señales de alerta después de consumir estos hongos incluyen vómitos, diarrea, dolor abdominal y alteraciones de la conciencia. Ante cualquiera de esos síntomas, pidió acudir inmediatamente al servicio de salud más cercano, sin esperar a que las molestias empeoren, debido al riesgo de complicaciones graves.
Internacionales
Liberan a custodios retenidos tras motines en dos cárceles de Guatemala
Los guardias penitenciarios retenidos durante los motines en las cárceles Renovación I y El Boquerón, en Guatemala, fueron liberados, confirmó este jueves 5 de noviembre el Ministerio de Gobernación. Las autoridades informaron que retomaron el control de ambos recintos tras los incidentes registrados la noche del miércoles.
Los hechos ocurrieron en Renovación I, ubicada en Escuintla, y El Boquerón, en Cuilapa, Santa Rosa. La emergencia llevó al Sistema Penitenciario y a las fuerzas de seguridad a activar protocolos para restablecer el orden y evaluar la situación dentro de las instalaciones.
Gobernación calificó lo ocurrido como una retención temporal y no violenta. Tras la liberación del personal, continuaron las inspecciones para esclarecer las circunstancias y determinar qué provocó los incidentes. El comunicado no precisó cuántos custodios estuvieron retenidos.
Representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos y jueces del Organismo Judicial acudieron a las prisiones para realizar verificaciones y diligencias de exhibición personal a favor de los guardias. Las fuerzas de seguridad mantienen presencia en ambos centros para garantizar el orden mientras avanzan las investigaciones.
Comunicado oficial: https://t.co/RygjIHbGsQ
— MinGob (@mingobguate) November 5, 2026
Internacionales
Helicóptero cae al agua durante una filmación en Miami: muere el piloto y sobreviven dos pasajeros
Un vuelo para captar imágenes de embarcaciones terminó en tragedia cuando un helicóptero cayó en la bahía de Biscayne, cerca de Miami, Florida. El accidente ocurrió el miércoles 4 de noviembre y dejó un fallecido y dos heridos. La Oficina del Sheriff de Miami-Dade identificó este jueves a la víctima mortal como Tomas Pendas, de 63 años, piloto de la aeronave.
El helicóptero, un Robinson R44, se precipitó al agua alrededor de las 11:15 de la mañana, cerca de Key Biscayne. Según la sheriff Rosie Cordero-Stutz, sus ocupantes estaban filmando embarcaciones cuando ocurrió el siniestro. Las imágenes posteriores mostraron el aparato invertido y parcialmente sumergido, con dispositivos amarillos de flotación visibles.
Un ciudadano intentó auxiliar al piloto antes de que las patrullas marítimas continuaran las maniobras de reanimación, pero no fue posible salvarlo. Los pasajeros, Ryan McCoy, de 52 años, y Ryan Ferraro, de 27, fueron rescatados y trasladados al hospital. Aunque los primeros reportes describieron su condición como crítica pero estable, las autoridades confirmaron posteriormente que ambos recibieron el alta.
La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan las causas del accidente. Hasta el momento no se ha establecido qué provocó la caída, por lo que no existe una conclusión oficial sobre posibles fallas mecánicas o factores meteorológicos.
Internacionales
Amenazas de bomba sacuden vuelos en Europa: al menos 27 afectados y despliegue de cazas
Una nueva oleada de amenazas de bomba alteró este jueves 5 de noviembre al menos 27 vuelos comerciales en Europa, provocando desvíos, inspecciones y el despliegue de aviones militares. Es la segunda jornada de incidentes similares esta semana, después de las alertas registradas el martes. Las revisiones reportadas no encontraron explosivos.
Entre los casos más relevantes figura un vuelo de Aer Lingus que cubría la ruta Dublín-Roma y fue desviado a la base aérea francesa de Évreux, escoltado por cazas. También resultaron afectados servicios de Ryanair, Wizz Air, Finnair, Iberia y otras compañías, con operaciones vinculadas a España, Italia, Bulgaria, Austria y Polonia, entre otros países.
En Madrid-Barajas se activaron procedimientos de seguridad para revisar aeronaves de Iberia y Air Europa. En Varsovia, una pista cerró temporalmente durante la intervención relacionada con un vuelo de LOT hacia París. Las alertas obligaron a inspeccionar aviones, pasajeros y equipajes antes de autorizar la continuación de las operaciones.
La Comisión Europea activó un mecanismo de intercambio de información entre los Estados miembros para coordinar la respuesta. El comisario de Transporte, Apostolos Tzitzikostas, pidió reforzar la cooperación entre autoridades, aeropuertos y aerolíneas. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente quién está detrás de las amenazas ni si todos los incidentes están relacionados.