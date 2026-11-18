Internacionales
¡Masacre en Honduras! 12 personas asesinadas en cuatro ataques armados en Yoro
Una ola de violencia sacudió este miércoles 18 de noviembre al departamento de Yoro, en Honduras, donde al menos 12 personas fueron asesinadas en cuatro ataques armados registrados durante la madrugada. Entre las víctimas se encuentran hombres, mujeres y un menor de edad, según confirmaron las autoridades policiales.
Los hechos ocurrieron en el municipio de Yorito, específicamente en las comunidades de Vallecillos y Pacayales. En Vallecillos se reportaron nueve fallecidos en tres ataques distintos, uno perpetrado en un campo de fútbol y otros dos dentro de viviendas. En Pacayales, otras tres personas perdieron la vida.
Entre las víctimas del último ataque se encontraría una regidora municipal, junto a su pareja y un familiar menor de edad. Las autoridades investigan si los cuatro hechos están relacionados y si fueron ejecutados por integrantes de una misma estructura criminal.
La Policía Nacional de Honduras señaló que la principal hipótesis apunta a organizaciones vinculadas al crimen organizado, en una zona donde opera el denominado Cártel del Diablo. Equipos policiales y de investigación fueron desplegados para recopilar evidencias, identificar a los responsables y esclarecer los motivos de los asesinatos.
#HCHNoticias | 🚨 ¡ÚLTIMO MOMENTO! 🚨 Hace unas horas se viralizó en redes un video en el que el Cártel del Diablo le manda a decir al Gobierno que si «están listos con los ataúdes» porque estaban listos «para dar el primer mensaje».
▪️ Hoy Honduras llora la muerte de 12 personas en Yoro.
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— HCH Televisión Digital (@HCHTelevDigital) November 18, 2026
Internacionales
¡Bukele destruye lujosa residencia de cabecilla pandillero en Haití! La operación fue anunciada como regalo por aniversario histórico
El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles 18 de noviembre la destrucción de una lujosa residencia atribuida al jefe pandillero haitiano Jeff Larose, conocido como «Jeff Gwo Lwa», durante una operación militar ejecutada por fuerzas salvadoreñas en Haití. El mandatario presentó el ataque como un regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertières.
La operación quedó registrada en un video difundido por Bukele en su cuenta de X, donde se observa a helicópteros militares salvadoreños disparando contra la propiedad, ubicada en la zona de Canaán, al norte de Puerto Príncipe. La vivienda contaba con piscina, amplios jardines y una infraestructura de lujo, y era señalada como una de las propiedades vinculadas al líder de una estructura criminal.
«Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la batalla de Vertières», escribió el mandatario en criollo haitiano. La fecha conmemora el enfrentamiento del 18 de noviembre de 1803, cuando las fuerzas revolucionarias haitianas derrotaron al ejército francés, un acontecimiento decisivo para la independencia del país, proclamada el 1 de enero de 1804.
Este es el segundo inmueble vinculado a estructuras criminales que las fuerzas salvadoreñas atacan durante su despliegue en Haití. Anteriormente, Bukele informó sobre la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», y del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo. Hasta el momento, no se ha confirmado si Jeff Larose se encontraba en la propiedad durante el ataque ni cuál fue su situación tras la operación.
Internacionales
¡Histórico encuentro en China! Trump, Putin y Xi Jinping se saludan antes de una cumbre que podría marcar el futuro mundial
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladimir Putin; y China, Xi Jinping, protagonizaron este miércoles 18 de noviembre un encuentro en la ciudad de Shenzhen, China, donde intercambiaron saludos antes de una histórica reunión trilateral que reunirá a las tres potencias mundiales.
Las imágenes difundidas internacionalmente muestran a Trump y Putin estrechándose la mano, mientras Xi Jinping, anfitrión del encuentro, observa el acercamiento. Los mandatarios intercambiaron breves palabras de cortesía antes de participar en la fotografía oficial del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).
El saludo representa el primer encuentro presencial entre Trump y Putin desde agosto de 2025, cuando ambos sostuvieron conversaciones en Alaska. La reunión trilateral está programada para este jueves 19 de noviembre y genera expectativas debido a las tensiones internacionales y los conflictos que involucran a las principales potencias.
Entre los asuntos que podrían abordarse destacan el control de armas nucleares, la guerra en Ucrania, la situación en Irán y la seguridad internacional. China ha señalado que el objetivo es promover la estabilidad estratégica y el diálogo entre las grandes potencias, aunque todavía no se han anunciado acuerdos concretos.
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¡Tensión nuclear en China! Funcionario ruso confirma que transporta el auténtico maletín nuclear de Vladimir Putin
Un funcionario de seguridad ruso sorprendió a la prensa internacional al confirmar que transportaba el auténtico maletín nuclear del presidente Vladimir Putin durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), celebrada este miércoles 18 de noviembre en Shenzhen, China.
El momento quedó registrado en un video difundido por medios rusos, cuando un periodista se acercó al funcionario que acompañaba al mandatario y le preguntó si llevaba el verdadero maletín nuclear. El oficial respondió afirmativamente, confirmando que se trataba del dispositivo utilizado por la Presidencia rusa para mantener comunicación con su sistema de mando estratégico.
El maletín, conocido como «Cheget», forma parte del sistema de control de las fuerzas nucleares de Rusia. Este dispositivo permite al presidente mantener comunicaciones militares seguras y transmitir autorizaciones relacionadas con el uso de armamento nuclear. Su presencia durante los viajes presidenciales es habitual y no significa, por sí sola, que exista una orden de ataque.
La revelación ocurre en medio de una importante reunión internacional en la que Putin, Donald Trump y Xi Jinping tienen previsto abordar el control de los arsenales nucleares. El encuentro se desarrolla en un escenario de tensiones geopolíticas, marcado por la guerra en Ucrania y los debates sobre seguridad internacional y desarme nuclear.