Internacionales
María Corina Machado regresa a Venezuela por la puerta grande y deja al régimen en shock
La líder opositora María Corina Machado rompió el silencio y volvió a Venezuela de forma totalmente sorpresiva, tras pasar casi un año entera en el exilio dorado en Europa y con un Premio Nobel de la Paz bajo el brazo.
Tras meses de intentos frustrados y operativos militares que cambiaron el tablero político, la dirigente soltó la bomba en sus redes sociales con un contundente: “Estoy aquí. Con ustedes”.
Desde el estado Lara, el Comando Con Venezuela difundió imágenes de su visita clandestina/sorpresa a la Iglesia de Santa Rosa para agradecerle a la Divina Pastora por su milagroso regreso. Por su parte, Edmundo González Urrutia saltó de la emoción en internet a confirmar que su compañera de fórmula ya pisa suelo venezolano para «liderar y encaminar este proceso hasta el final».
¿Y la Casa Blanca? ¡Ni enterados! El propio Donald Trump confesó a CNN que no tenía la menor idea del operativo retorno, aunque soltó una perlita: “Ella me dio su Premio Nobel, ¿así que qué más puedo decir? Espero que esté bien”. Mientras tanto, el régimen guarda silencio y el país entero está al borde del asiento.
Internacionales
Albañil fallece en Comayagua; familiares señalan que había tomado una bebida energizante
Un hombre que trabajaba como albañil falleció en una aldea del departamento de Comayagua, Honduras, después de presentar una alteración repentina de su estado físico. Según el relato de sus familiares, el trabajador había consumido una bebida energizante antes de sentirse mal.
Los allegados relacionan el deterioro de su salud con la ingesta del producto. Sin embargo, no se ha divulgado un diagnóstico médico que permita establecer qué provocó el fallecimiento ni confirmar que la bebida estuviera involucrada.
La información disponible tampoco precisa la identidad y edad del trabajador, la cantidad que habría consumido o si tenía alguna enfermedad previa. Estos datos son necesarios para comprender las circunstancias del caso y evitar atribuir la muerte a una causa que aún no está demostrada.
Hasta el momento, no se conoce un dictamen oficial sobre el origen del fallecimiento. El testimonio familiar describe lo ocurrido antes de la muerte, pero la posible relación con el energizante requiere una evaluación médica que permita esclarecer el caso.
Internacionales
Petróleo Brent supera los $113 por barril y alcanza su mayor nivel desde mayo
El petróleo Brent para entrega en diciembre subió alrededor de 4 % este jueves 22 de octubre, hasta los $113.17 por barril, en el mercado de futuros de Londres. La cotización alcanzó su nivel más alto desde mayo, impulsada por el temor a nuevas interrupciones del suministro ante las tensiones en Oriente Medio.
El crudo de referencia europea ganó $4.35 frente al cierre del miércoles, cuando terminó en $108.82, y llegó a tocar los $113.40 durante la jornada. El movimiento refleja la preocupación de los inversionistas por la seguridad de las instalaciones energéticas y las rutas marítimas utilizadas para transportar petróleo.
Entre los factores de incertidumbre figuran los reportes de ataques contra embarcaciones en el golfo Pérsico y las informaciones sobre posibles nuevas operaciones militares contra Irán. El estrecho de Ormuz permanece como un punto sensible para el mercado por su importancia en el tránsito internacional de hidrocarburos.
El encarecimiento del crudo puede aumentar la presión sobre los costos de los combustibles y el transporte en países importadores como El Salvador. Sin embargo, este repunte no permite anticipar por sí solo un aumento específico en las gasolinas locales, cuyos precios también dependen de las cotizaciones de los productos refinados y de otros costos de abastecimiento.
Internacionales
Terremoto de magnitud 7 sacude el Tíbet: reportan al menos 16 muertos y 32 heridos
Un terremoto de magnitud 7.0 sacudió la región china del Tíbet la noche de este jueves 22 de octubre y dejó al menos 16 fallecidos y 32 heridos, según un balance divulgado por medios estatales. La actualización amplía los primeros reportes, que inicialmente señalaban dos personas lesionadas.
El movimiento ocurrió a las 10:33 de la noche, hora local, con epicentro en el condado de Baqên, perteneciente a Nagqu, en el norte del Tíbet. El Centro de Redes Sismológicas de China situó el origen del temblor a 10 kilómetros de profundidad, en una zona de elevada altitud y baja densidad poblacional.
Los reportes también registran al menos 339 viviendas colapsadas, mientras los equipos de emergencia trabajan en las comunidades afectadas. Las labores incluyen la búsqueda de personas, la evaluación de daños y la instalación de tiendas de campaña para quienes tuvieron que abandonar sus hogares.
Después del terremoto se produjeron réplicas, entre ellas movimientos de magnitud 3.9 y 4.0 confirmados por la autoridad sismológica regional. El balance de víctimas y daños sigue siendo preliminar y podría cambiar conforme avancen las inspecciones y las operaciones de rescate.