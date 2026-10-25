María Corina Machado regresa a Venezuela por la puerta grande y deja al régimen en shock

El petróleo Brent para entrega en diciembre subió alrededor de 4 % este jueves 22 de octubre, hasta los $113.17 por barril, en el mercado de futuros de Londres. La cotización alcanzó su nivel más alto desde mayo, impulsada por el temor a nuevas interrupciones del suministro ante las tensiones en Oriente Medio.

El crudo de referencia europea ganó $4.35 frente al cierre del miércoles, cuando terminó en $108.82, y llegó a tocar los $113.40 durante la jornada. El movimiento refleja la preocupación de los inversionistas por la seguridad de las instalaciones energéticas y las rutas marítimas utilizadas para transportar petróleo.

Entre los factores de incertidumbre figuran los reportes de ataques contra embarcaciones en el golfo Pérsico y las informaciones sobre posibles nuevas operaciones militares contra Irán. El estrecho de Ormuz permanece como un punto sensible para el mercado por su importancia en el tránsito internacional de hidrocarburos.

El encarecimiento del crudo puede aumentar la presión sobre los costos de los combustibles y el transporte en países importadores como El Salvador. Sin embargo, este repunte no permite anticipar por sí solo un aumento específico en las gasolinas locales, cuyos precios también dependen de las cotizaciones de los productos refinados y de otros costos de abastecimiento.

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