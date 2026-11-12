Internacionales
Marco Rubio pide a Lula que autorice al embajador designado por Estados Unidos
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que dé su aval a Daniel Perez para asumir como embajador en Brasil. El funcionario hizo el reclamo el lunes 9 de noviembre en París, durante la reunión de cancilleres del G7.
Donald Trump nominó a Perez en junio y el Senado estadounidense confirmó su nombramiento en agosto. Para ocupar el puesto en Brasilia, el diplomático todavía necesita el beneplácito del país receptor, conocido como agrément.
El gobierno brasileño había aplazado la decisión hasta después de las elecciones de octubre. Según los reportes, el anuncio público de la nominación generó malestar en la diplomacia brasileña porque Washington lo hizo antes de completar la consulta reservada con Brasilia.
Rubio calificó la demora como un problema para la relación bilateral y señaló que Brasil sí cuenta con una embajadora en Washington. También afirmó que Estados Unidos mantendrá el diálogo con el gobierno brasileño.
Internacionales
Trump rinde homenaje a los veteranos de Estados Unidos en un mensaje de gratitud y fe
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje a los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas del país con motivo del Día de los Veteranos, que se conmemora cada 11 de noviembre.
En su mensaje, Trump agradeció a Dios por quienes prestaron servicio militar y destacó su contribución a la defensa de las libertades del país. El mandatario cerró sus palabras con una bendición para los veteranos.
En la proclamación difundida por la Casa Blanca el 10 de noviembre, el presidente recordó el papel de las Fuerzas Armadas desde la guerra de Independencia hasta la Segunda Guerra Mundial y las misiones más recientes para proteger al país.
Trump también reafirmó el compromiso de fortalecer el apoyo y los recursos destinados a los veteranos, como parte del reconocimiento a su servicio.
Internacionales
Joven hondureño muere atropellado mientras cambiaba una llanta en Alabama
Javier Acosta Martínez, un joven de 26 años originario de Choloma, Honduras, murió atropellado la mañana del lunes 9 de noviembre mientras cambiaba una llanta a orillas de la carretera Interestatal 459, en Hoover, Alabama, Estados Unidos.
Según la investigación preliminar de la Policía de Hoover, tres personas se encontraban junto al vehículo cuando otro automóvil atropelló a dos de ellas. Acosta Martínez murió y la otra persona atropellada sufrió lesiones graves.
El conductor del automóvil que los embistió también resultó gravemente herido, según la Policía. El accidente ocurrió en el tramo de la interestatal que conduce hacia el sur.
La Oficina del Forense del condado de Jefferson confirmó la identidad del fallecido. La Policía de Hoover continúa investigando las circunstancias del atropello.
Internacionales
Candidato asesinado en Ecuador había señalado a “Chiricuto” antes del atentado
Ronald Farfán, exalcalde y candidato a la Alcaldía de Huaquillas, Ecuador, había difundido un video en el que responsabilizaba a una persona conocida como “Chiricuto” de cualquier daño contra él o su familia. El político fue asesinado la noche del lunes 9 de noviembre en un ataque armado que dejó otras dos víctimas mortales.
“Responsabilizamos, si algo nos sucede, a este tipo que lo conocen como Chiricuto”, expresó Farfán en la grabación divulgada antes del crimen. El señalamiento corresponde a una declaración del candidato y no constituye una confirmación de responsabilidad en el atentado.
El ataque ocurrió en el sector Los Israelitas, donde se desarrollaría una actividad política. También fallecieron el candidato a concejal Cristhian Rugel y la comerciante Hilda Ruiz, cuya muerte fue informada por la municipalidad.
La Policía investiga distintas hipótesis, entre ellas las amenazas previas contra Farfán y una presunta extorsión contra Rugel. Las autoridades deberán esclarecer los motivos del ataque y determinar si existe relación entre el crimen y el señalamiento realizado por el exalcalde.
🚨 ECUADOR: CANDIDATO ADVERTIÓ ANTES DE MORIR 🚨
Ronald Farfán, aspirante a alcalde de Huaquillas, publicó un video responsabilizando a “Chiricuto” de lo que le pudiera pasar.
Horas después fue asesinado a tiros junto a otro candidato y una mujer, mientras esperaban un acto político.
“Responsabilizamos, si algo nos sucede a este tipo que lo conocen como Chiricuto”, dijo antes del atentado.
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— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026