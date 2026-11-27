Siete personas murieron y otras diez fueron detenidas el miércoles 25 de noviembre durante un enfrentamiento entre militares mexicanos y un grupo armado en los límites de Jalisco y Michoacán, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Según la versión oficial, los soldados recorrían un camino rural entre Peribán de Ramos, Michoacán, y la localidad Doctor Villa Gómez, en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, cuando hombres armados abrieron fuego contra ellos. La Sedena indicó que los militares respondieron al ataque y vinculó a los fallecidos con el Cártel de los Reyes.

Tras el enfrentamiento, las autoridades incautaron más de 30 armas de fuego, municiones y cuatro vehículos. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Zamora, Michoacán.

El operativo formó parte del Plan Michoacán. La Sedena atribuye al Cártel de los Reyes extorsiones contra productores de limón y aguacate, además de otros delitos en varios municipios de ese estado.

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