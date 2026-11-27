Internacionales
Lluvias asociadas a El Niño dejan 30 muertos y más de 122 mil afectados en Ecuador
Las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño han dejado 30 muertos, 15 heridos y 122 790 personas afectadas o damnificadas en Ecuador, según el balance de la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos con corte al 26 de noviembre. El informe abarca los incidentes registrados desde el 29 de agosto.
Las autoridades contabilizaron 2 131 emergencias en las 24 provincias del país. Cerca del 60 % fueron inundaciones, seguidas por los deslizamientos de tierra. Guayas y Esmeraldas concentraron, en conjunto, más de la mitad de las personas afectadas o damnificadas.
El balance también registra 30 505 viviendas afectadas y 121 destruidas, además de 50 puentes dañados y 11 destruidos. La Secretaría informó que ha distribuido más de 39 mil artículos de ayuda humanitaria en 20 provincias.
Ecuador mantiene la alerta roja nacional emitida el 29 de agosto. El Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología prevé lluvias y tormentas hasta la noche del viernes 27 de noviembre, con mayor intensidad en la región costera, Galápagos y la provincia de Loja.
Internacionales
Pemex controla incendio cerca de un ducto y descarta explosión en Nuevo León
Petróleos Mexicanos (Pemex) controló un incendio de pastizal la tarde del jueves 26 de noviembre en el ejido Las Palomitas, municipio de Cadereyta Jiménez, en el estado mexicano de Nuevo León. El fuego se registró en un terreno cercano a uno de sus ductos.
Los reportes iniciales apuntaban a una posible explosión en la tubería. Pemex informó posteriormente que las llamas se limitaron a la vegetación y descartó tanto una detonación como daños en el ducto.
Protección Civil de Nuevo León recibió el aviso alrededor de las 4:40 p. m. Personal de Pemex atendió la emergencia con apoyo de Protección Civil y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Las autoridades no reportaron personas lesionadas.
La petrolera informó que sus sistemas de transporte continuaron operando con normalidad. Sus equipos técnicos revisan el sitio para determinar qué provocó el incendio.
Internacionales
Enfrentamiento con el Ejército mexicano deja siete muertos y diez detenidos entre Jalisco y Michoacán
Siete personas murieron y otras diez fueron detenidas el miércoles 25 de noviembre durante un enfrentamiento entre militares mexicanos y un grupo armado en los límites de Jalisco y Michoacán, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según la versión oficial, los soldados recorrían un camino rural entre Peribán de Ramos, Michoacán, y la localidad Doctor Villa Gómez, en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, cuando hombres armados abrieron fuego contra ellos. La Sedena indicó que los militares respondieron al ataque y vinculó a los fallecidos con el Cártel de los Reyes.
Tras el enfrentamiento, las autoridades incautaron más de 30 armas de fuego, municiones y cuatro vehículos. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Zamora, Michoacán.
El operativo formó parte del Plan Michoacán. La Sedena atribuye al Cártel de los Reyes extorsiones contra productores de limón y aguacate, además de otros delitos en varios municipios de ese estado.
Internacionales
Choque entre autobús y cisterna de gas deja 10 muertos y 27 heridos en Pakistán
Diez personas murieron y otras 27 resultaron heridas el jueves 19 de noviembre, cuando un autobús de pasajeros chocó contra un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo en la provincia de Baluchistán, al suroeste de Pakistán.
El autobús viajaba de Turbat a Karachi por la carretera costera de Makran. La colisión ocurrió cerca de Ormara, en el distrito de Gwadar. El impacto provocó un incendio en ambos vehículos y dejó a varios pasajeros atrapados en el autobús.
Bomberos, rescatistas y policías acudieron al lugar y trasladaron a los heridos a centros asistenciales. Según el balance policial, ocho de las víctimas mortales viajaban en el autobús y dos iban en el camión cisterna.
El superintendente de la Policía de Carreteras, Muhammad Aslam Bangulzai, señaló que el conductor del autobús habría intentado adelantar a otro vehículo a alta velocidad. Esa maniobra figura como una hipótesis de la investigación.