Liberan a custodios retenidos tras motines en dos cárceles de Guatemala

Santiago Peña anunció este jueves 5 de noviembre su renuncia a la Presidencia de Paraguay, en medio de la crisis política provocada por el colapso de Ueno Bank y los pedidos de juicio político en su contra. El mandatario, que asumió el 15 de agosto de 2023 con un período previsto hasta 2028, deja paso a la sucesión del vicepresidente Pedro Alliana.

La crisis se agravó después de que el Banco Central del Paraguay dispusiera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank. El regulador informó que, tras ajustes a sus estados financieros, el índice de solvencia de la entidad quedó por debajo del 50 % del mínimo requerido. La medida afectó el acceso a los fondos de cerca de tres millones de clientes y provocó protestas de ahorristas.

La controversia también alcanzó al Ejecutivo por los vínculos previos de Peña con Ueno Holding y los cuestionamientos sobre posibles conflictos de intereses. Mientras avanzaban las iniciativas para someterlo a juicio político, el mandatario había solicitado la renuncia del entonces presidente del Banco Central, Carlos Carvallo, e impulsado medidas para comenzar a devolver depósitos.

En su mensaje de despedida, Peña pidió disculpas a la ciudadanía y sostuvo que buscaba preservar la estabilidad institucional. La renuncia no resuelve las investigaciones sobre la entidad financiera: las autoridades deberán esclarecer las irregularidades detectadas, mientras continúa el proceso para atender a los depositantes afectados.

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