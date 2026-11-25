El salvadoreño Kilmar Ábrego García llegó este miércoles 25 de noviembre a España en un vuelo comercial que despegó la noche anterior del aeropuerto de Washington-Dulles. Viajó con su esposa y aterrizó en Madrid-Barajas después de acordar su salida con las autoridades estadounidenses.

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) calificó la salida como una «autodeportación». Una orden de la jueza federal Paula Xinis fijó el 24 de noviembre como fecha de partida y dispuso que le retiraran el monitor electrónico antes de abordar. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, señaló que Ábrego García eligió España y considera temporal su salida.

En marzo de 2025, Estados Unidos lo deportó a El Salvador pese a una orden judicial que impedía enviarlo a ese país por el riesgo de persecución. Permaneció recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) hasta junio de ese año, cuando regresó a Estados Unidos después de que la Corte Suprema ordenara al Gobierno facilitar su retorno.

En mayo de 2026, un juez federal de Tennessee desestimó la acusación por tráfico de migrantes que enfrentaba Ábrego García. En un proceso distinto, su defensa impugnó los intentos del Gobierno de deportarlo a países africanos, entre ellos Liberia, antes del acuerdo que le permitió viajar a España.

🚨 ÚLTIMA HORA: El Salvador confirma que Kilmar Abrego García, vinculado a la MS-13, llegó a Madrid tras autodeportarse de EE.UU. bajo Trump. El ICE lo califica como traficante de personas, agresor doméstico reincidente y depredador de menores. Pasó de las políticas santuario de Maryland a España en cuestión de horas. Mientras El Salvador limpia sus calles de maras, algunos países europeos reciben a los que EE.UU. ya no quiere. ¿Hasta cuándo? #MS13 #Autodeportación #España #Trump #ElSalvador — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 25, 2026

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