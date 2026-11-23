Internacionales
Joven madre fallece y deja enlutada a su familia
Un lamentable hecho se registró en el asentamiento Arvin Alexander, Guatemala; donde una joven de aproximadamente 22 años, identificada preliminarmente como Rubi Tello, fue localizada sin vida en el interior de su vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la joven era madre de un bebé de apenas cinco meses, situación que ha generado consternación entre quienes han conocido lo ocurrido.
Según información que circula en redes sociales, la joven habría dejado un mensaje dirigido a su familia, en el que pedía cuidar a su hijo. Las autoridades deberán confirmar las circunstancias del fallecimiento.
Familiares y allegados han expresado mensajes de duelo y solidaridad, y han pedido respeto y privacidad en este momento tan doloroso.
Este hecho nos recuerda la importancia de acompañar, escuchar sin juzgar y buscar ayuda a tiempo cuando alguien atraviesa una crisis emocional.
SI TÚ O ALGUIEN QUE CONOCES NECESITA AYUDA
No estás solo/a. Si te sientes abrumado/a, habla con una persona de confianza, un familiar, un amigo o un profesional de salud.
En caso de emergencia, llama al 911 o acude al centro de salud más cercano. Pedir ayuda es un acto de valentía y puede salvar una vida.
Internacionales
Jensen Huang vuelve a liderar Nvidia 11 días después de su renuncia
Jensen Huang retomó este lunes 23 de noviembre la dirección de Nvidia. El consejo de administración aprobó por unanimidad su regreso inmediato como presidente y director ejecutivo. El cofundador de la compañía también recuperó su puesto en el consejo.
La decisión revierte la postura que el consejo había adoptado días antes, cuando descartó su regreso. Nvidia explicó que sus directivos se reunieron varias veces con Huang y recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Tras esas consultas, el consejo concluyó que su reincorporación no suponía un riesgo para la seguridad nacional.
Colette Kress, quien asumió la dirección ejecutiva de forma interina tras la renuncia de Huang el 12 de noviembre, seguirá al frente del área financiera. Harvey Jones conservará la presidencia del consejo de administración.
El regreso del cofundador provocó una fuerte reacción en Wall Street. Las acciones de Nvidia subieron más de un 25 % en las operaciones previas a la apertura, tras el anuncio de la compañía.
Internacionales
Al menos tres muertos y 36 desaparecidos tras incendio en fábrica de dulces en Indonesia
Al menos tres personas fallecieron y 36 continúan desaparecidas tras un incendio registrado en una fábrica de dulces en la regencia de Serang, provincia de Banten, al oeste de Yakarta, según informaron este domingo 22 de noviembre los equipos de rescate.
El siniestro inició alrededor de las 17:00 (hora local) del sábado en las instalaciones de la empresa PT Fonusa Agung Mulia, situadas en la zona industrial de Pancatama. De acuerdo con el coordinador del operativo, Rizky Dwianto, el fuego también dejó cuatro personas heridas que fueron trasladadas a centros asistenciales, mientras varias decenas de empleados quedaron sin comunicación.
Los cuerpos de emergencia esperaban que las llamas quedaran bajo control para ingresar a la estructura y efectuar labores de búsqueda. Cinco camiones de bomberos operaban en el sitio hacia las 22:44 del sábado para contener el avance del fuego.
Por su parte, el jefe de Relaciones Públicas de la Policía de Serang, el inspector jefe Novi Supriyatno, explicó que durante la tarde del sábado no se logró contactar a 42 personas, aunque precisó que aún no se había confirmado si todas permanecían dentro de la planta al momento de iniciarse la emergencia. Agregó posteriormente que familiares de trabajadores se pusieron en contacto con las autoridades policiales, sin ofrecer mayores detalles.
Internacionales
Enorme ola sorprende a turistas y arrastra vehículos en playa de Sudáfrica
Una gigantesca ola tomó por sorpresa a varios visitantes que se encontraban en un estacionamiento frente a la playa de Gordon’s Bay, en la provincia del Cabo Occidental de Sudáfrica.
Registros compartidos en redes sociales captaron el momento en que el avance repentino del agua sorprendió a quienes estaban en el sector y arrastró a distintos automóviles.
De acuerdo con la información divulgada, mientras algunas personas lograron huir a tiempo, otras quedaron atrapadas dentro de los vehículos empujados por la fuerza del mar.
Hasta el momento no se han dado a conocer explicaciones oficiales sobre el fenómeno marino ni se ha confirmado si hubo personas fallecidas a raíz del suceso.