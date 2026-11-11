Joven hondureño muere atropellado mientras cambiaba una llanta en Alabama

Ronald Farfán, exalcalde y candidato a la Alcaldía de Huaquillas, Ecuador, había difundido un video en el que responsabilizaba a una persona conocida como “Chiricuto” de cualquier daño contra él o su familia. El político fue asesinado la noche del lunes 9 de noviembre en un ataque armado que dejó otras dos víctimas mortales.

“Responsabilizamos, si algo nos sucede, a este tipo que lo conocen como Chiricuto”, expresó Farfán en la grabación divulgada antes del crimen. El señalamiento corresponde a una declaración del candidato y no constituye una confirmación de responsabilidad en el atentado.

El ataque ocurrió en el sector Los Israelitas, donde se desarrollaría una actividad política. También fallecieron el candidato a concejal Cristhian Rugel y la comerciante Hilda Ruiz, cuya muerte fue informada por la municipalidad.

La Policía investiga distintas hipótesis, entre ellas las amenazas previas contra Farfán y una presunta extorsión contra Rugel. Las autoridades deberán esclarecer los motivos del ataque y determinar si existe relación entre el crimen y el señalamiento realizado por el exalcalde.

🚨 ECUADOR: CANDIDATO ADVERTIÓ ANTES DE MORIR 🚨 Ronald Farfán, aspirante a alcalde de Huaquillas, publicó un video responsabilizando a “Chiricuto” de lo que le pudiera pasar. Horas después fue asesinado a tiros junto a otro candidato y una mujer, mientras esperaban un acto político. “Responsabilizamos, si algo nos sucede a este tipo que lo conocen como Chiricuto”, dijo antes del atentado.

#Ecuador #Huaquillas #Atentado #Elecciones — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 10, 2026

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