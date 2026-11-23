Internacionales
Joven de 29 años reaparece en Olancho tras siete días desaparecido
Un joven de 29 años reapareció tras permanecer siete días desaparecido en Olancho, Honduras. Según El Blog, el hombre dijo que no recuerda cómo ocurrió su desaparición.
El lugar donde reapareció y su paradero durante esa semana siguen sin confirmarse en las fuentes consultadas.
En Honduras, la Policía Nacional indica que una desaparición puede reportarse de inmediato, sin esperar 24 horas. Las autoridades reciben avisos a través del 911 o en persona ante la Dirección Policial de Investigaciones.
Internacionales
Estados Unidos pide extraditar a «El Chapo Isidro» y México anuncia que lo juzgará
Estados Unidos solicitó la extradición de Fausto Isidro Meza Flores, alias «El Chapo Isidro», tras su captura en México. El secretario de Seguridad mexicano, Omar García Harfuch, confirmó la petición este lunes 23 de noviembre.
Horas después, la fiscal general de México, Ernestina Godoy, anunció que Meza Flores será juzgado en territorio mexicano. Hasta ese momento, el Gobierno de México no había anunciado una decisión definitiva sobre la solicitud de extradición ni una fecha para su posible entrega.
El Ejército y la Guardia Nacional detuvieron a Meza Flores el viernes 20 de noviembre en Guasave, Sinaloa, junto con dos presuntos integrantes de la organización de los Beltrán Leyva. La presidenta Claudia Sheinbaum indicó que Estados Unidos aportó inteligencia para localizarlo y que la captura estuvo a cargo de fuerzas mexicanas.
Meza Flores figuraba desde febrero de 2025 entre los diez fugitivos más buscados por el FBI. En Estados Unidos enfrenta acusaciones federales relacionadas con el tráfico de drogas y la posesión y el uso de armas de fuego. Antes de su captura, el Departamento de Estado ofrecía hasta cinco millones de dólares por información que condujera a su detención o condena.
Internacionales
Joven madre fallece y deja enlutada a su familia
Un lamentable hecho se registró en el asentamiento Arvin Alexander, Guatemala; donde una joven de aproximadamente 22 años, identificada preliminarmente como Rubi Tello, fue localizada sin vida en el interior de su vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la joven era madre de un bebé de apenas cinco meses, situación que ha generado consternación entre quienes han conocido lo ocurrido.
Según información que circula en redes sociales, la joven habría dejado un mensaje dirigido a su familia, en el que pedía cuidar a su hijo. Las autoridades deberán confirmar las circunstancias del fallecimiento.
Familiares y allegados han expresado mensajes de duelo y solidaridad, y han pedido respeto y privacidad en este momento tan doloroso.
Este hecho nos recuerda la importancia de acompañar, escuchar sin juzgar y buscar ayuda a tiempo cuando alguien atraviesa una crisis emocional.
SI TÚ O ALGUIEN QUE CONOCES NECESITA AYUDA
No estás solo/a. Si te sientes abrumado/a, habla con una persona de confianza, un familiar, un amigo o un profesional de salud.
En caso de emergencia, llama al 911 o acude al centro de salud más cercano. Pedir ayuda es un acto de valentía y puede salvar una vida.
Internacionales
Jensen Huang vuelve a liderar Nvidia 11 días después de su renuncia
Jensen Huang retomó este lunes 23 de noviembre la dirección de Nvidia. El consejo de administración aprobó por unanimidad su regreso inmediato como presidente y director ejecutivo. El cofundador de la compañía también recuperó su puesto en el consejo.
La decisión revierte la postura que el consejo había adoptado días antes, cuando descartó su regreso. Nvidia explicó que sus directivos se reunieron varias veces con Huang y recibieron información de altos funcionarios del Gobierno de Estados Unidos. Tras esas consultas, el consejo concluyó que su reincorporación no suponía un riesgo para la seguridad nacional.
Colette Kress, quien asumió la dirección ejecutiva de forma interina tras la renuncia de Huang el 12 de noviembre, seguirá al frente del área financiera. Harvey Jones conservará la presidencia del consejo de administración.
El regreso del cofundador provocó una fuerte reacción en Wall Street. Las acciones de Nvidia subieron más de un 25 % en las operaciones previas a la apertura, tras el anuncio de la compañía.