Investigan como homicidio la muerte de salvadoreño hallado dentro de un carro en California

Pobladores de Ostuacán, en el norte de Chiapas, irrumpieron en la comandancia municipal y arrebataron a dos hombres detenidos como presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta Ariana Scarlett, de 12. Ambos fueron golpeados por la multitud; uno de ellos, identificado como Andrés “N”, alias “El Cera”, murió tras ser decapitado, mientras que el otro, Armando “N”, alias “El Melo”, sobrevivió y fue trasladado a un penal estatal.

Las víctimas desaparecieron el 19 de octubre cuando salieron de su casa hacia un predio en la ranchería Tanchichal para revisar ganado. Días después, el cuerpo de Miriam fue localizado cerca de un arroyo con lesiones en el cuello que le provocaron una hemorragia, y el de la menor apareció posteriormente con signos de asfixia por estrangulamiento y agresión sexual. La Fiscalía de Chiapas señaló que el móvil fue una venganza personal relacionada con un conflicto familiar o de ganado.

Tras la detención de los sospechosos el 24 de octubre, la indignación de los habitantes aumentó ante rumores sobre una posible liberación. Las autoridades no lograron impedir que la multitud tomara represalias frente a la presidencia municipal. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó la participación de ambos en el doble feminicidio y anunció que se pedirá la pena máxima, de hasta 100 años, para el único imputado que quedó con vida.

El caso ha generado condena por la violencia del linchamiento y ha puesto en evidencia la tensión entre la demanda de justicia inmediata y el debido proceso en una región donde los feminicidios generan fuerte conmoción social. Las autoridades mantienen presencia de seguridad en el municipio mientras continúan las investigaciones tanto del crimen como de los hechos del linchamiento.

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