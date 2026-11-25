Ciudad de Guatemala. Investigadores de INTERPOL-Guatemala, de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron este martes 25 de noviembre a dos mujeres en operativos realizados en distintos puntos del departamento de Guatemala, con fines de extradición hacia El Salvador.

Una de las detenidas fue identificada como Marisabel Umaña Velásquez, de 39 años, quien fue localizada en el kilómetro 21.5, en la colonia Montellano, Fraijanes, y es requerida por el delito de administración fraudulenta. En otro operativo, realizado en la colonia Elgin II, zona 13, fue capturada Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, de 46 años.

El reporte policial no precisó en ese momento el delito por el que es requerida.

Las imágenes difundidas por la PNC de Guatemala muestran a ambas mujeres siendo escoltadas por agentes de INTERPOL SGIC y de la Policía Nacional Civil, en un operativo documentado como parte de la cooperación policial entre ambos países.

Investigadores de la INTERPOL capturaron a dos mujeres durante allanamientos realizados junto al MP en Fraijanes y la zona 13, ambas requeridas por autoridades judiciales mediante órdenes de aprehensión y detención provisional con fines de extradición. #ProtegerYServir https://t.co/1vBK3Us44F — PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 25, 2026

El caso que las vincula

Según el seguimiento de medios guatemaltecos y salvadoreños, ambas capturas se enmarcan en la investigación regional por presunto fraude y extracción irregular de información contra la empresa de telecomunicaciones Terra Towers S.A.

En ese caso, un tribunal de Guatemala ya había ordenado prisión preventiva contra Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Marisabel Umaña Velásquez, acusadas de fraude y extracción irregular de información corporativa contra Terra Towers S.A. y sus filiales.

El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador también ordenó la captura de ambas por delitos relacionados con el presunto fraude.

En la investigación se señala que, presuntamente, a través de la sociedad Terra Towers S.A., dedicada a la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, se habrían extraído fondos de forma anómala. En Guatemala, el caso se habría replicado con la filial, pero con extracción de información sensible, presuntamente para entregarla a una empresa competencia.

En el mismo expediente ya se procesa en El Salvador a Jorge Gaitán Paredes y Jorge Gaitán Castro, quienes también enfrentan un proceso de extradición por este mismo caso.

Cifra récord en Guatemala

Con estos operativos, Guatemala suma 49 personas detenidas con fines de extradición en lo que va de 2026. De ese total, 29 corresponden a casos relacionados con narcotráfico.

Las otras 20 detenciones están vinculadas con distintos delitos. Entre las 49 personas capturadas durante el año figuran tres mujeres.

Ambas detenidas quedaron a disposición de los tribunales competentes, que deberán resolver su situación legal y el proceso de extradición solicitado por El Salvador. Hasta ahora, las autoridades no han informado la fecha de la audiencia.

Nota: Las personas mencionadas son señaladas como presuntas responsables. Se respeta el principio de presunción de inocencia mientras no exista una condena firme.

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