Internacionales
INTERPOL captura en Guatemala a dos mujeres requeridas por El Salvador por presunto fraude
Ciudad de Guatemala. Investigadores de INTERPOL-Guatemala, de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron este martes 25 de noviembre a dos mujeres en operativos realizados en distintos puntos del departamento de Guatemala, con fines de extradición hacia El Salvador.
Una de las detenidas fue identificada como Marisabel Umaña Velásquez, de 39 años, quien fue localizada en el kilómetro 21.5, en la colonia Montellano, Fraijanes, y es requerida por el delito de administración fraudulenta. En otro operativo, realizado en la colonia Elgin II, zona 13, fue capturada Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, de 46 años.
El reporte policial no precisó en ese momento el delito por el que es requerida.
Las imágenes difundidas por la PNC de Guatemala muestran a ambas mujeres siendo escoltadas por agentes de INTERPOL SGIC y de la Policía Nacional Civil, en un operativo documentado como parte de la cooperación policial entre ambos países.
Investigadores de la INTERPOL capturaron a dos mujeres durante allanamientos realizados junto al MP en Fraijanes y la zona 13, ambas requeridas por autoridades judiciales mediante órdenes de aprehensión y detención provisional con fines de extradición.
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— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 25, 2026
El caso que las vincula
Según el seguimiento de medios guatemaltecos y salvadoreños, ambas capturas se enmarcan en la investigación regional por presunto fraude y extracción irregular de información contra la empresa de telecomunicaciones Terra Towers S.A.
En ese caso, un tribunal de Guatemala ya había ordenado prisión preventiva contra Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Marisabel Umaña Velásquez, acusadas de fraude y extracción irregular de información corporativa contra Terra Towers S.A. y sus filiales.
El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador también ordenó la captura de ambas por delitos relacionados con el presunto fraude.
En la investigación se señala que, presuntamente, a través de la sociedad Terra Towers S.A., dedicada a la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, se habrían extraído fondos de forma anómala. En Guatemala, el caso se habría replicado con la filial, pero con extracción de información sensible, presuntamente para entregarla a una empresa competencia.
En el mismo expediente ya se procesa en El Salvador a Jorge Gaitán Paredes y Jorge Gaitán Castro, quienes también enfrentan un proceso de extradición por este mismo caso.
Cifra récord en Guatemala
Con estos operativos, Guatemala suma 49 personas detenidas con fines de extradición en lo que va de 2026. De ese total, 29 corresponden a casos relacionados con narcotráfico.
Las otras 20 detenciones están vinculadas con distintos delitos. Entre las 49 personas capturadas durante el año figuran tres mujeres.
Ambas detenidas quedaron a disposición de los tribunales competentes, que deberán resolver su situación legal y el proceso de extradición solicitado por El Salvador. Hasta ahora, las autoridades no han informado la fecha de la audiencia.
Nota: Las personas mencionadas son señaladas como presuntas responsables. Se respeta el principio de presunción de inocencia mientras no exista una condena firme.
Internacionales
Kilmar Ábrego García llega a Madrid tras acordar su salida de Estados Unidos
El salvadoreño Kilmar Ábrego García llegó este miércoles 25 de noviembre a España en un vuelo comercial que despegó la noche anterior del aeropuerto de Washington-Dulles. Viajó con su esposa y aterrizó en Madrid-Barajas después de acordar su salida con las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) calificó la salida como una «autodeportación». Una orden de la jueza federal Paula Xinis fijó el 24 de noviembre como fecha de partida y dispuso que le retiraran el monitor electrónico antes de abordar. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, señaló que Ábrego García eligió España y considera temporal su salida.
En marzo de 2025, Estados Unidos lo deportó a El Salvador pese a una orden judicial que impedía enviarlo a ese país por el riesgo de persecución. Permaneció recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) hasta junio de ese año, cuando regresó a Estados Unidos después de que la Corte Suprema ordenara al Gobierno facilitar su retorno.
En mayo de 2026, un juez federal de Tennessee desestimó la acusación por tráfico de migrantes que enfrentaba Ábrego García. En un proceso distinto, su defensa impugnó los intentos del Gobierno de deportarlo a países africanos, entre ellos Liberia, antes del acuerdo que le permitió viajar a España.
🚨 ÚLTIMA HORA: El Salvador confirma que Kilmar Abrego García, vinculado a la MS-13, llegó a Madrid tras autodeportarse de EE.UU. bajo Trump.
El ICE lo califica como traficante de personas, agresor doméstico reincidente y depredador de menores. Pasó de las políticas santuario de Maryland a España en cuestión de horas.
Mientras El Salvador limpia sus calles de maras, algunos países europeos reciben a los que EE.UU. ya no quiere. ¿Hasta cuándo?
#MS13 #Autodeportación #España #Trump #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 25, 2026
Internacionales
Seis miembros de una familia mueren al caer una avioneta frente a la costa de Misisipi
Seis integrantes de una familia de Fort Myers, Florida, murieron el martes 24 de noviembre cuando la avioneta en la que viajaban cayó al golfo de México, entre Pascagoula y Horn Island, frente a la costa de Misisipi, Estados Unidos.
El forense del condado de Jackson, Bruce Lynd, identificó a las víctimas como el piloto Brent Stokes y su hijo Hunter Stokes, así como Arlyn Knox, hermana del piloto, su esposo Michael Knox y los hijos de ambos, Charles Holden Knox y Truett Knox. Entre los fallecidos había tres menores de edad.
La aeronave, una Cessna 210, había despegado de Nueva Orleans, Luisiana, con destino a Fort Myers. La torre de control de Mobile, Alabama, reportó la pérdida de contacto con la avioneta alrededor de las 3:45 p. m., hora local.
Tras varias horas de búsqueda, buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi localizaron los seis cuerpos dentro del fuselaje. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos investiga la causa del accidente con apoyo de la Administración Federal de Aviación.
Internacionales
Cierran el puente de la Ruta 33 en Pigüé tras el choque de una volqueta
Una volqueta chocó contra el puente de acceso a Pigüé, en la provincia argentina de Buenos Aires, la noche del martes 24 de noviembre. El impacto rompió una viga metálica en la parte superior de la estructura, ubicada en el kilómetro 132 de la Ruta Nacional 33, frente al acceso al Parque Municipal.
Un automovilista grabó el momento en que la caja de carga, que iba levantada, golpeó el puente. La Policía Vial de Tornquist identificó al conductor como Daniel González, de Bahía Blanca. El camionero salió ileso y no se reportaron otras personas heridas.
Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de Pigüé, explicó que el conductor se había detenido en una estación de servicio y, según la reconstrucción preliminar, retomó la marcha sin desconectar el mecanismo hidráulico que eleva la caja.
Vialidad Nacional dispuso desvíos obligatorios por las vías laterales en ambos sentidos. El paso por el puente quedó cerrado a la espera de una inspección técnica, sin fecha anunciada de reapertura.
🚛 ¡Volqueta se estrella contra un puente en Argentina!
Un camión tipo volqueta impactó contra un puente sobre la Ruta Nacional 33, en el acceso a Pigüé, Buenos Aires, luego de que su batea se elevara mientras circulaba.
El choque dañó la estructura del puente y obligó a cerrar el tránsito en ambos sentidos.
Por fortuna, no hubo personas heridas.
Según las primeras hipótesis, habría sido una falla en el sistema hidráulico de la caja volcadora.
Todo quedó grabado por ciudadanos que vieron el momento exacto del impacto. 😱
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 25, 2026