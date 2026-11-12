Internacionales
Identifican a Matt Lambert, médico de 55 años que protagonizó tiroteo mortal en gimnasio de Washington D. C.
Las autoridades de Washington D. C. identificaron a Matt Wade Lambert, un médico de 55 años, como el responsable del tiroteo registrado la mañana del jueves 12 de noviembre en el gimnasio VIDA Fitness, ubicado en el barrio de Logan Circle. El ataque dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas. La víctima mortal fue identificada como James Stuart, de 46 años, quien trabajaba como administrador del edificio donde funcionaba el establecimiento.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Lambert habría ingresado al gimnasio y abierto fuego contra Stuart. Posteriormente, continuó disparando desde el balcón de su apartamento, ubicado en el séptimo piso del mismo inmueble, alcanzando a otras cuatro personas. Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios; uno de ellos permanecía en estado crítico, mientras que los demás presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas.
Las autoridades señalaron que el sospechoso mantenía un conflicto legal con la asociación de propietarios del edificio por presuntos problemas de humedad, filtraciones y aparición de moho en su apartamento. Lambert había presentado una demanda por aproximadamente 1,1 millones de dólares, relacionada con los daños que, según alegaba, habían provocado las obras de reparación del inmueble. Sin embargo, la Policía aclaró que todavía investigaba las circunstancias del ataque y no había establecido oficialmente un motivo definitivo.
Tras el tiroteo, Lambert se atrincheró en su apartamento, lo que provocó un amplio despliegue policial y la intervención de equipos especiales. Los negociadores intentaron convencerlo de entregarse durante aproximadamente una hora, pero los agentes escucharon un disparo y, al ingresar, encontraron al hombre muerto por una herida de bala autoinfligida. El caso continúa bajo investigación de las autoridades estadounidenses.
Internacionales
Reportan presencia de tropas salvadoreñas en el estadio Sylvio-Cator de Haití
Medios haitianos reportaron este jueves 12 de noviembre la presencia de militares salvadoreños en el estadio Sylvio-Cator, en Puerto Príncipe. Según esas versiones, el contingente tomó posiciones en el recinto durante un operativo en la capital haitiana.
Los reportes señalan que el estadio había estado ocupado por integrantes de la coalición de pandillas Viv Ansanm. Hasta el momento, las autoridades de El Salvador y Haití no han confirmado públicamente que el recinto funcione como base de operaciones.
El despliegue salvadoreño comenzó tras la desaparición de cuatro aerotécnicos que formaban parte de la Fuerza de Supresión de Pandillas. Los cuatro fueron vistos por última vez tras un ataque armado el 18 de octubre en el sector de Santo, en Croix-des-Bouquets. Su paradero sigue sin esclarecerse.
El presidente Nayib Bukele anunció el 21 de octubre una operación para localizarlos. Desde entonces, el contingente salvadoreño también ha participado en operativos contra pandillas en Haití.
Internacionales
Salvadoreña muere atropellada mientras vendía hot dogs en Los Ángeles
Teodora Villalobos, una salvadoreña de 57 años, murió la tarde del martes 10 de noviembre cuando un vehículo arrolló a varias personas cerca de la estación de metro de North Hollywood, en Los Ángeles, California. Villalobos vendía hot dogs en el sector. Otras dos mujeres también fallecieron.
El atropello ocurrió poco antes de las 6:00 p. m., hora local, cerca de la intersección de los bulevares Lankershim y Chandler. La Oficina del Médico Forense del condado de Los Ángeles identificó a Villalobos y a María Peck, de 73 años, entre las víctimas. La identidad de la tercera mujer seguía pendiente de divulgación mientras las autoridades notificaban a su familia.
La Policía de Los Ángeles detuvo al conductor, identificado como Ihor Demianenko, de 61 años, bajo sospecha de conducir bajo los efectos del alcohol y de asesinato por las tres muertes. Las autoridades fijaron su fianza en seis millones de dólares.
Vecinos y familiares dejaron flores, fotografías y velas en el lugar del atropello. La hija de Villalobos recordó que su madre solía ofrecer comida a quienes no podían pagarla.
Internacionales
Derrumbe de un edificio en Brooklyn deja un fallecido y al menos 12 heridos
Una persona murió y al menos 12 resultaron heridas tras el derrumbe parcial de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn, Nueva York. El colapso ocurrió la tarde del miércoles 11 de noviembre, poco después de las 4:00 p. m., hora local.
Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, seis de los heridos se encontraban en estado crítico. Los equipos de rescate sacaron a varios sobrevivientes de entre los escombros y continuaron la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas.
Parte del inmueble, que albergaba un comercio en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores, cayó sobre una obra contigua. El Departamento de Edificios de la ciudad investiga la causa del derrumbe y revisa la estabilidad de las construcciones cercanas.
La Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja para los residentes afectados. La Policía pidió evitar el sector de las avenidas Flatbush y Bedford debido a los cierres de calles.