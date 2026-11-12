Identifican a Matt Lambert, médico de 55 años que protagonizó tiroteo mortal en gimnasio de Washington D. C.

Las autoridades de Washington D. C. identificaron a Matt Wade Lambert, un médico de 55 años, como el responsable del tiroteo registrado la mañana del jueves 12 de noviembre en el gimnasio VIDA Fitness, ubicado en el barrio de Logan Circle. El ataque dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas. La víctima mortal fue identificada como James Stuart, de 46 años, quien trabajaba como administrador del edificio donde funcionaba el establecimiento.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Lambert habría ingresado al gimnasio y abierto fuego contra Stuart. Posteriormente, continuó disparando desde el balcón de su apartamento, ubicado en el séptimo piso del mismo inmueble, alcanzando a otras cuatro personas. Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios; uno de ellos permanecía en estado crítico, mientras que los demás presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas.

Las autoridades señalaron que el sospechoso mantenía un conflicto legal con la asociación de propietarios del edificio por presuntos problemas de humedad, filtraciones y aparición de moho en su apartamento. Lambert había presentado una demanda por aproximadamente 1,1 millones de dólares, relacionada con los daños que, según alegaba, habían provocado las obras de reparación del inmueble. Sin embargo, la Policía aclaró que todavía investigaba las circunstancias del ataque y no había establecido oficialmente un motivo definitivo.

Tras el tiroteo, Lambert se atrincheró en su apartamento, lo que provocó un amplio despliegue policial y la intervención de equipos especiales. Los negociadores intentaron convencerlo de entregarse durante aproximadamente una hora, pero los agentes escucharon un disparo y, al ingresar, encontraron al hombre muerto por una herida de bala autoinfligida. El caso continúa bajo investigación de las autoridades estadounidenses.

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