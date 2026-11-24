El primer ministro de Haití, Alix Didier Fils-Aimé, visitó el domingo 22 de noviembre la base de los militares salvadoreños en Puerto Príncipe. Allí se reunió con el general a cargo de la misión para revisar los avances de las operaciones contra las pandillas y el papel de las tropas en el plan nacional de seguridad.

Fils-Aimé destacó la participación de la Policía y las Fuerzas Armadas de Haití, el contingente salvadoreño y la Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF) en los esfuerzos por recuperar territorios bajo control de grupos armados. La GSF informó que seis presuntos pandilleros murieron y que sus efectivos recuperaron cinco fusiles en Tabarre. También reportó operaciones en Cité Soleil y al norte de Gros Morne.

El primer ministro expresó sus condolencias por la muerte del teniente Cristian Daniel Palacios Santos y los cabos Emerson Alexander Zepeda Zelada y Wilber Manuel Serrano Medina, quienes fallecieron el viernes 20 de noviembre tras una explosión accidental en un campamento militar. El presidente Nayib Bukele anunció un fondo de $1 millón para sus familias, con $200,000 para cada una y $400,000 destinados a garantizarles un ingreso mensual.

El Salvador desplegó a unos 2,500 militares en Haití para buscar a cuatro aerotécnicos salvadoreños que desaparecieron el 18 de octubre tras un ataque de grupos armados. Al 24 de noviembre, su paradero seguía sin confirmarse.

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