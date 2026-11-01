Hombre es ejecutado a balazos por paciente alterado en Nogales, Sonora

El juez federal Alvin K. Hellerstein, encargado del proceso penal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, falleció este miércoles 28 de octubre a los 92 años. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York confirmó la muerte del magistrado, quien mantenía actividad judicial después de casi tres décadas en el cargo.

Su fallecimiento ocurre mientras estaba previsto que el juicio contra Maduro y Flores comenzara el 14 de junio de 2027, conforme al calendario aprobado recientemente. Al conocerse la noticia, no se había anunciado públicamente quién asumiría el expediente ni si habría modificaciones en las fechas programadas.

Hellerstein fue nombrado juez federal por el presidente Bill Clinton en 1998. Graduado de la Universidad de Columbia, había trabajado como abogado del Ejército estadounidense y en el sector privado. Entre sus procesos más relevantes estuvieron numerosas demandas civiles por muertes, lesiones y daños materiales derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

La trayectoria del magistrado también incluyó asuntos relacionados con Donald Trump y decisiones sobre la divulgación de pruebas de abusos contra detenidos en Irak y Afganistán. Ahora, la atención se concentra en la designación de su sucesor para el caso Maduro, mientras continúa pendiente la resolución judicial de las acusaciones contra el exmandatario venezolano y su esposa.

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