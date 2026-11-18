El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este miércoles 18 de noviembre la destrucción de una lujosa residencia atribuida al jefe pandillero haitiano Jeff Larose, conocido como «Jeff Gwo Lwa», durante una operación militar ejecutada por fuerzas salvadoreñas en Haití. El mandatario presentó el ataque como un regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la Batalla de Vertières.

La operación quedó registrada en un video difundido por Bukele en su cuenta de X, donde se observa a helicópteros militares salvadoreños disparando contra la propiedad, ubicada en la zona de Canaán, al norte de Puerto Príncipe. La vivienda contaba con piscina, amplios jardines y una infraestructura de lujo, y era señalada como una de las propiedades vinculadas al líder de una estructura criminal.

«Mi regalo al pueblo haitiano en el aniversario de la batalla de Vertières», escribió el mandatario en criollo haitiano. La fecha conmemora el enfrentamiento del 18 de noviembre de 1803, cuando las fuerzas revolucionarias haitianas derrotaron al ejército francés, un acontecimiento decisivo para la independencia del país, proclamada el 1 de enero de 1804.

Este es el segundo inmueble vinculado a estructuras criminales que las fuerzas salvadoreñas atacan durante su despliegue en Haití. Anteriormente, Bukele informó sobre la destrucción de la residencia de Wilson Joseph, conocido como «Lanmò San Jou», y del cuartel general de la pandilla 400 Mawozo. Hasta el momento, no se ha confirmado si Jeff Larose se encontraba en la propiedad durante el ataque ni cuál fue su situación tras la operación.

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