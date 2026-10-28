Internacionales
Hallan restos humanos en una hielera junto al Palacio Municipal de Mazatlán
Una hielera con una cabeza humana fue localizada el martes 27 de octubre en las instalaciones del Palacio Municipal de Mazatlán, en Sinaloa, México. El hallazgo provocó la movilización de corporaciones de seguridad municipales y estatales.
El secretario de Seguridad Pública Municipal, Gabino Ulises Jacobo Guerrero, informó que recibió el reporte alrededor de las 6:00 de la mañana. Personal encargado de vigilar el inmueble detectó el recipiente cerca de la oficina de Ingresos y notificó a sus superiores.
La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa indicó que el Grupo Interinstitucional acudió para reforzar la vigilancia en los alrededores del ayuntamiento y proteger a trabajadores y ciudadanos. La Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones y los peritajes correspondientes.
Los reportes también mencionan un mensaje amenazante junto al recipiente, pero la información consultada no permite establecer quién lo dejó ni atribuir el hecho a una organización criminal específica. Tampoco se ha precisado públicamente la identidad de la víctima o cómo fue abandonada la hielera.
Internacionales
Muere Alvin Hellerstein, juez del caso Maduro: queda pendiente su relevo en Nueva York
El juez federal Alvin K. Hellerstein, encargado del proceso penal contra Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, falleció este miércoles 28 de octubre a los 92 años. El Tribunal del Distrito Sur de Nueva York confirmó la muerte del magistrado, quien mantenía actividad judicial después de casi tres décadas en el cargo.
Su fallecimiento ocurre mientras estaba previsto que el juicio contra Maduro y Flores comenzara el 14 de junio de 2027, conforme al calendario aprobado recientemente. Al conocerse la noticia, no se había anunciado públicamente quién asumiría el expediente ni si habría modificaciones en las fechas programadas.
Hellerstein fue nombrado juez federal por el presidente Bill Clinton en 1998. Graduado de la Universidad de Columbia, había trabajado como abogado del Ejército estadounidense y en el sector privado. Entre sus procesos más relevantes estuvieron numerosas demandas civiles por muertes, lesiones y daños materiales derivados de los atentados del 11 de septiembre de 2001.
La trayectoria del magistrado también incluyó asuntos relacionados con Donald Trump y decisiones sobre la divulgación de pruebas de abusos contra detenidos en Irak y Afganistán. Ahora, la atención se concentra en la designación de su sucesor para el caso Maduro, mientras continúa pendiente la resolución judicial de las acusaciones contra el exmandatario venezolano y su esposa.
Internacionales
Ciclón Arnab golpea India: suben a cinco los fallecidos y miles abandonan sus hogares
El ciclón Arnab dejó al menos cinco fallecidos tras alcanzar la costa de Andhra Pradesh, en el sureste de India, este miércoles 28 de octubre. El jefe del Gobierno estatal, Chandrababu Naidu, actualizó el balance de víctimas, que inicialmente era de tres muertos, mientras continuaba la evaluación de daños en viviendas, cultivos e infraestructura.
El fenómeno llegó acompañado de lluvias torrenciales y fuertes vientos, con ráfagas de hasta 150 kilómetros por hora, según el Departamento Meteorológico de India (IMD). A su paso derribó árboles y postes eléctricos, afectó carreteras y provocó interrupciones del suministro de energía en distintas localidades.
Más de 180,000 personas fueron evacuadas preventivamente en Andhra Pradesh y el vecino estado de Odisha. Las autoridades también suspendieron clases y algunos servicios ferroviarios y aéreos. Un balance inicial de la Fuerza Nacional de Respuesta a Desastres contabilizó 31 viviendas dañadas, cifra que permanecía sujeta a revisión.
Aunque Arnab comenzó a debilitarse al avanzar tierra adentro, persistía el riesgo por las precipitaciones. El IMD emitió una advertencia de inundaciones repentinas para 13 distritos de Andhra Pradesh y Yanam, mientras los equipos de emergencia trabajaban en la atención de afectados, el despeje de vías y la recuperación de servicios.
Internacionales
Tragedia ferroviaria en España: suben a 64 los muertos tras choque de trenes en Toledo
Al menos 64 personas fallecieron este miércoles 28 de octubre tras la colisión de dos trenes de alta velocidad en las inmediaciones de Urda, en la provincia española de Toledo. El balance provisional, atribuido al Gobierno de Castilla-La Mancha, aumentó mientras los equipos de emergencia continuaban trabajando entre los vagones siniestrados.
El accidente ocurrió alrededor de las 8:54 de la mañana, hora local, en la línea que conecta Madrid con Andalucía. Un AVE de Renfe impactó contra un convoy de Iryo que se encontraba detenido en la misma vía, según la información preliminar. Varios vagones descarrilaron y quedaron fuera de la plataforma ferroviaria.
Entre ambos trenes viajaban más de 540 pasajeros. Renfe confirmó que su servicio había salido de Madrid-Puerta de Atocha a las 8:00 de la mañana y tenía prevista su llegada a Sevilla-Santa Justa a las 10:39. La magnitud de los daños obligó a desplegar un amplio dispositivo para rescatar y atender a los afectados.
El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, advirtió que la cifra de fallecidos podía seguir aumentando por las dificultades para acceder a algunas zonas de los vagones. También se reportaron decenas de heridos, varios de gravedad. El número total de lesionados seguía sujeto a actualización durante la atención de la emergencia.
El Gobierno regional activó el Plan Territorial de Emergencia de Castilla-La Mancha y posteriormente elevó su nivel operativo tras solicitar la intervención de la Unidad Militar de Emergencias. Se habilitaron puntos de atención a familiares en las estaciones de Madrid-Atocha, Sevilla-Santa Justa y Córdoba, además del pabellón del colegio Santo Cristo de Urda.
La circulación ferroviaria entre Madrid, Ciudad Real y Andalucía quedó interrumpida. Renfe activó su gabinete de crisis y el Plan de Asistencia a las Víctimas de Accidentes Ferroviarios y a sus Familiares, con el teléfono 900 10 10 20 para atender consultas de los afectados.
Las causas del choque permanecen bajo investigación. Aunque circulan explicaciones preliminares sobre lo ocurrido antes de la colisión, todavía no existe una conclusión definitiva que permita establecer responsabilidades. Las autoridades mantienen como prioridad el rescate, la atención médica y la identificación de las víctimas.
🔴 TRAGEDIA FERROVIARIA EN ESPAÑA
España enfrenta una tragedia ferroviaria: al menos 64 personas murieron tras el choque de un AVE y un tren de Iryo en Toledo.
El balance sigue siendo provisional mientras continúan los rescates y permanece interrumpida la conexión entre Madrid y Andalucía.
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 28, 2026
🚨🇪🇸| imágenes del accidente tren de Toledo. https://t.co/Kb3c6DBdDQ
— Diario Digital Cronio (@croniosv) October 28, 2026