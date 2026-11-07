Internacionales
Haitianos marchan en respaldo a Bukele y piden intensificar acciones contra las pandillas
Miles de haitianos salieron a las calles el viernes 6 de noviembre en Puerto Príncipe y otras ciudades para expresar su respaldo al presidente Nayib Bukele y a los militares salvadoreños desplegados en el país. Los participantes solicitaron continuar las operaciones contra las bandas armadas que amenazan a sus comunidades.
Las movilizaciones también se registraron en Jérémie y Belladère, donde los asistentes portaron pancartas, fotografías del mandatario salvadoreño y mensajes de agradecimiento. En Belladère, la marcha llegó hasta las proximidades del paso fronterizo de El Carrizal, frente a República Dominicana.
Entre los manifestantes había personas que denunciaron haber abandonado sus viviendas por amenazas, saqueos e incendios atribuidos a grupos criminales. Sus peticiones se centraron en recuperar la seguridad y poder regresar a sus hogares sin temor a nuevos ataques.
Las concentraciones reflejan el respaldo de los participantes a la colaboración salvadoreña y su expectativa de que contribuya a frenar la violencia. Los testimonios recogidos durante las marchas también evidencian las necesidades de protección de las familias desplazadas por las bandas armadas.
Mach solidarite popilasyon mibalè ak sodo fè. Nou solidè ak prezidan @nayibbukele nou vle tounen lakay nou. Nou vle sekirite. https://t.co/kGlDoIZ21x
— Kastro Official. (@Kastro5091) November 6, 2026
Internacionales
Tragedia en Chimaltenango: localizan sin vida a madre e hijo desaparecidos
Internacionales
Muere Katie Suárez, salvadoreña atacada mientras entrenaba para el Maratón de Nueva York
Katie Suárez, una joven de origen salvadoreño de 28 años, falleció después de ser atacada con arma blanca mientras entrenaba para participar en el Maratón de Nueva York. La agresión ocurrió en un sendero para ciclistas y peatones de Shore Parkway, en Brooklyn.
La joven había hablado por teléfono con su padre antes de que su familia perdiera comunicación con ella. Al notar que no llegaba al punto de encuentro y que tampoco respondía las llamadas, sus padres salieron a buscarla y la encontraron gravemente herida.
Suárez fue trasladada al Hospital NYU Langone de Brooklyn, donde permaneció con soporte vital durante tres días antes de fallecer. Tras confirmarse su muerte, su madre, Yasira Suárez, pidió justicia y solicitó que cualquier persona con información sobre el ataque colabore con las autoridades.
Según los reportes sobre la investigación, la Policía de Nueva York considera que pudo tratarse de una agresión aleatoria, pues la joven conservaba su teléfono y otras pertenencias. Las autoridades anunciaron una recompensa de hasta $10,000 por información que permita identificar y detener al responsable.
Internacionales
Muere el tercer integrante de una familia intoxicada por hongos silvestres en Guatemala
La muerte de Álvaro Noel Paz elevó a tres el número de integrantes de una familia de Palencia, Guatemala, fallecidos tras intoxicarse por consumir hongos silvestres. El hombre permanecía hospitalizado después del mismo episodio que había causado la muerte de su esposa, Leydi Guisela Cordón de Paz, y su hija, Guisela Yosahandi Paz Cordón.
Durante su hospitalización, familiares y allegados solicitaron donaciones de sangre mediante redes sociales. Su fallecimiento se conoció después de varios días de atención médica. La información disponible no precisa qué especie de hongo consumieron ni incluye un informe toxicológico que identifique la sustancia responsable.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social advirtió que las lluvias favorecen la aparición de hongos silvestres en zonas boscosas, incluidas especies tóxicas que pueden confundirse con variedades comestibles por su apariencia. Por ello, recomendó evitar aquellos cuyo origen o seguridad no estén comprobados, especialmente para proteger a niñas y niños.
La institución señaló que las señales de alerta después de consumir estos hongos incluyen vómitos, diarrea, dolor abdominal y alteraciones de la conciencia. Ante cualquiera de esos síntomas, pidió acudir inmediatamente al servicio de salud más cercano, sin esperar a que las molestias empeoren, debido al riesgo de complicaciones graves.