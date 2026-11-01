¡Fue a trabajar como todos los días y ganó el concurso de disfraces!

El papa León XIV ha protagonizado un hecho sin precedentes en la historia contemporánea de la Iglesia católica al participar de forma oficial en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, mediante el envío de una boleta por correo directamente desde el Vaticano hacia el estado de Illinois.

La primicia, confirmada por la propia Santa Sede este viernes, reveló que el pontífice continúa legalmente inscrito como votante bajo su nombre secular de nacimiento, Robert Francis Prevost. Pese a afrontar diversas complicaciones de salud propias de su avanzada edad, el líder católico optó por ejercer su derecho al sufragio el pasado 3 de octubre, manteniendo una sólida disciplina cívica que ya había cultivado durante su etapa de residencia en Perú y a lo largo de múltiples comicios en territorio estadounidense.

Los registros públicos del condado de Will, en Illinois —específicamente asociados a un domicilio previo en el suburbio de New Lenox—, detallan un historial político constante: Prevost participó anteriormente en las primarias demócratas de 2008 y 2010, en las primarias republicanas de 2012, 2014 y 2016, y acudió a las urnas en las elecciones generales de 2012, 2014, 2018 y 2024. Este comportamiento responde a que el estado de Illinois no exige una afiliación partidaria fija para registrarse como elector.

Ante la repercusión internacional del hecho, el Vaticano emitió un comunicado oficial en el que eludió deliberadamente cualquier detalle sobre las preferencias políticas, las propuestas o los candidatos elegidos por el Papa. La oficina de prensa de la Santa Sede subrayó que esta decisión responde estrictamente al convencimiento de que el voto constituye tanto un derecho inalienable como un deber cívico fundamental, desvinculando por completo el gesto de cualquier lectura de respaldo partidario o intencionalidad geopolítica.

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