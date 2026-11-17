Internacionales
¡Fallas bancarias en Estados Unidos! Miles de clientes reportan problemas con Chase, Bank of America y transferencias por Zelle
Miles de clientes de importantes bancos de Estados Unidos reportaron este lunes 16 de noviembre dificultades para acceder a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias electrónicas. Los inconvenientes generaron preocupación entre usuarios que necesitaban efectuar pagos y verificar sus movimientos financieros.
Entre las instituciones que recibieron reportes se encuentran JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y Truist. Las quejas comenzaron a incrementarse durante las primeras horas del día y quedaron registradas en Downdetector, plataforma que recopila avisos de usuarios sobre interrupciones de servicios digitales.
Chase fue una de las entidades más afectadas, con más de 4,600 reportes durante la jornada. Los clientes señalaron problemas para ingresar a la banca en línea, visualizar sus saldos, revisar transacciones recientes y completar operaciones desde aplicaciones móviles.
Bank of America también acumuló cerca de 2,000 reportes, mientras que Wells Fargo superó las 800 notificaciones. Sin embargo, estas cifras corresponden a quejas registradas en una plataforma de monitoreo y no representan necesariamente la cantidad total de personas afectadas ni confirman una caída generalizada de todos los bancos.
Ante la situación, JPMorgan Chase confirmó que un error de software estaba retrasando el procesamiento de determinadas transacciones. La institución explicó que el problema afectaba algunos de sus sistemas tecnológicos y aseguró que sus clientes podían continuar accediendo a sus cuentas y fondos, aunque ciertas operaciones tardaban más de lo habitual.
Las dificultades también repercutieron en transferencias realizadas mediante Zelle, servicio utilizado por millones de estadounidenses para enviar y recibir dinero. U.S. Bank aclaró que sus sistemas no habían sufrido una interrupción directa, pero advirtió que algunos pagos entre diferentes entidades financieras podían experimentar retrasos. Por su parte, Zelle aseguró que su red continuaba funcionando.
Respecto al origen del incidente, Chase descartó que existieran indicios de un ciberataque y atribuyó los inconvenientes a una falla técnica. Tampoco se habían confirmado pérdidas de fondos relacionadas con el problema. Las entidades financieras continuaban trabajando para normalizar las operaciones y reducir los retrasos.
La situación ocurre después de otras interrupciones tecnológicas registradas recientemente en Estados Unidos, incluida una falla que afectó servicios de Microsoft. Mientras se restablece completamente la normalidad bancaria, se recomienda a los usuarios verificar el estado de sus transferencias antes de repetir una operación, para evitar posibles pagos duplicados.
Internacionales
¡Conmoción en Costa Rica! Asesinan a balazos a periodista que denunciaba casos de narcotráfico
El periodista y escritor costarricense Camilo Rodríguez fue asesinado a balazos este lunes 16 de noviembre, mientras conducía su vehículo en la localidad de San Miguel de Santo Domingo, provincia de Heredia, Costa Rica.
De acuerdo con los primeros reportes, el comunicador fue atacado por dos sujetos que presuntamente se desplazaban en una motocicleta. Los delincuentes dispararon en repetidas ocasiones contra el vehículo y huyeron del lugar, dejando a Rodríguez sin vida.
El periodista era conocido por publicar videos en redes sociales en los que denunciaba presuntos casos de narcotráfico, corrupción y vínculos con organizaciones criminales. Según el fiscal general, Carlo Díaz, Rodríguez había denunciado amenazas de muerte y anteriormente rechazó incorporarse a un programa de protección recomendado por las autoridades.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para identificar a los responsables materiales e intelectuales del asesinato. Las autoridades también analizarán las denuncias públicas realizadas por el comunicador para determinar si existe alguna relación con el crimen.
Internacionales
¡Revelan secretos de La Luz del Mundo! Siete años de investigación exponen denuncias contra Naasón Joaquín
Una investigación periodística de siete años revela testimonios, documentos judiciales y graves denuncias relacionadas con la iglesia La Luz del Mundo y su líder, Naasón Joaquín García, condenado en Estados Unidos por delitos sexuales contra menores.
El periodista mexicoestadounidense Isaías Alvarado recopiló declaraciones de antiguos integrantes, víctimas y personas vinculadas a la dirigencia religiosa. Sus hallazgos forman parte del libro Lobos con piel de oveja, que será publicado este 17 de noviembre.
La investigación expone denuncias sobre presuntos abusos sistemáticos, mecanismos de sometimiento y vínculos de integrantes de la organización con sectores políticos. También aborda investigaciones por posibles delitos de trata de personas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas, acusaciones que deben distinguirse de los hechos ya juzgados.
Naasón Joaquín García fue condenado en 2022 a más de 16 años de prisión tras declararse culpable de tres cargos relacionados con abusos sexuales contra menores. El autor espera que su trabajo contribuya a visibilizar los testimonios de las víctimas y fortalecer la protección de la niñez.
Internacionales
¡Histórica reunión mundial! Trump, Putin y Xi Jinping se reunirán en China para abordar el control de armas nucleares
Los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump; Rusia, Vladímir Putin; y China, Xi Jinping, sostendrán una histórica reunión el próximo jueves 19 de noviembre en Shenzhen, China, para abordar el control de armas nucleares y la seguridad internacional.
El encuentro se desarrollará durante la cumbre del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC) y marcará la primera reunión trilateral presencial entre los mandatarios de estas tres potencias mundiales.
Uno de los principales objetivos será iniciar conversaciones sobre la reducción de los arsenales nucleares, especialmente después del vencimiento del tratado New START, que establecía límites al armamento estratégico de Estados Unidos y Rusia.
La Casa Blanca aclaró que no se espera alcanzar un acuerdo inmediato, pero considera que el diálogo podría abrir el camino hacia futuras negociaciones. La reunión también permitirá abordar otros desafíos relacionados con la estabilidad y la seguridad mundial.