Internacionales
Estados Unidos suspende todos los despegues por falla en comunicaciones del control aéreo
La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó este viernes 13 de noviembre la suspensión de todos los despegues en Estados Unidos, debido a una falla de comunicaciones que afectó los centros de control de tráfico aéreo del país.
El secretario de Transporte, Sean Duffy, confirmó que el problema obligó a mantener las aeronaves en tierra por razones de seguridad, mientras equipos técnicos trabajan para identificar el origen de la interrupción.
La medida provocó retrasos y cancelaciones en numerosos aeropuertos, afectando a miles de pasajeros. Los vuelos internacionales con destino a Estados Unidos también quedaron sujetos a restricciones y evaluaciones individuales.
Por su parte, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, señaló que hasta el momento no existen indicios de un ciberataque. Las autoridades continúan investigando la falla y trabajan para restablecer las operaciones aéreas.
Internacionales
Paraguay declara terroristas a la MS-13, Barrio 18 y otras 19 organizaciones criminales
El Gobierno de Paraguay declaró como organizaciones terroristas internacionales a las pandillas salvadoreñas Mara Salvatrucha (MS-13) y Barrio 18, junto a otras 19 estructuras criminales que operan en diferentes países de América Latina.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto N.º 7228, firmado por el presidente Pedro Alliana el jueves 12 de noviembre, con el objetivo de fortalecer la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico internacional.
Entre las organizaciones incluidas también figuran el Tren de Aragua de Venezuela, los cárteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, el Clan del Golfo de Colombia y varias bandas criminales de Ecuador y Haití.
La medida forma parte de la iniciativa regional Escudo de las Américas, impulsada por Estados Unidos, que contempla cooperación entre países para combatir las redes criminales mediante controles financieros, restricciones migratorias e intercambio de información de inteligencia.
Internacionales
Papa León XIV regresa a Chiclayo, la ciudad peruana donde fue obispo, en histórica visita
El papa León XIV regresó este viernes 13 de noviembre a Chiclayo, Perú, la ciudad donde ejerció como obispo durante varios años y construyó un estrecho vínculo con sus habitantes. Su retorno, ahora como máximo líder de la Iglesia católica, representa uno de los momentos más emotivos de su visita apostólica al país sudamericano.
El pontífice, anteriormente conocido como Robert Francis Prevost, llegó procedente de Lima para reencontrarse con la comunidad que acompañó durante su labor pastoral. Los fieles prepararon distintas actividades religiosas y culturales para recibirlo, recordando su cercanía con las familias y comunidades más necesitadas.
Entre las principales actividades de su agenda destaca una misa multitudinaria en las Pampas de Pimentel, programada para las 10:30 de la mañana. También visitará la capilla San Óscar Romero y sostendrá encuentros con sacerdotes, religiosos y representantes del ámbito universitario.
León XIV, nacido en Estados Unidos y nacionalizado peruano, desarrolló gran parte de su trayectoria religiosa en Perú antes de convertirse en papa. Su visita continuará durante el fin de semana con actividades en Chiclayo, Cajamarca y Zaña, antes de viajar a Cusco y Pucallpa.
Internacionales
Identifican a Matt Lambert, médico de 55 años que protagonizó tiroteo mortal en gimnasio de Washington D. C.
Las autoridades de Washington D. C. identificaron a Matt Wade Lambert, un médico de 55 años, como el responsable del tiroteo registrado la mañana del jueves 12 de noviembre en el gimnasio VIDA Fitness, ubicado en el barrio de Logan Circle. El ataque dejó una persona fallecida y otras cuatro heridas. La víctima mortal fue identificada como James Stuart, de 46 años, quien trabajaba como administrador del edificio donde funcionaba el establecimiento.
De acuerdo con las investigaciones preliminares, Lambert habría ingresado al gimnasio y abierto fuego contra Stuart. Posteriormente, continuó disparando desde el balcón de su apartamento, ubicado en el séptimo piso del mismo inmueble, alcanzando a otras cuatro personas. Los heridos fueron trasladados a centros hospitalarios; uno de ellos permanecía en estado crítico, mientras que los demás presentaban lesiones que no ponían en riesgo sus vidas.
Las autoridades señalaron que el sospechoso mantenía un conflicto legal con la asociación de propietarios del edificio por presuntos problemas de humedad, filtraciones y aparición de moho en su apartamento. Lambert había presentado una demanda por aproximadamente 1,1 millones de dólares, relacionada con los daños que, según alegaba, habían provocado las obras de reparación del inmueble. Sin embargo, la Policía aclaró que todavía investigaba las circunstancias del ataque y no había establecido oficialmente un motivo definitivo.
Tras el tiroteo, Lambert se atrincheró en su apartamento, lo que provocó un amplio despliegue policial y la intervención de equipos especiales. Los negociadores intentaron convencerlo de entregarse durante aproximadamente una hora, pero los agentes escucharon un disparo y, al ingresar, encontraron al hombre muerto por una herida de bala autoinfligida. El caso continúa bajo investigación de las autoridades estadounidenses.