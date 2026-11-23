Un lamentable hecho se registró en el asentamiento Arvin Alexander, Guatemala; donde una joven de aproximadamente 22 años, identificada preliminarmente como Rubi Tello, fue localizada sin vida en el interior de su vivienda. De acuerdo con la información preliminar, la joven era madre de un bebé de apenas cinco meses, situación que ha generado consternación entre quienes han conocido lo ocurrido.

Según información que circula en redes sociales, la joven habría dejado un mensaje dirigido a su familia, en el que pedía cuidar a su hijo. Las autoridades deberán confirmar las circunstancias del fallecimiento.

Familiares y allegados han expresado mensajes de duelo y solidaridad, y han pedido respeto y privacidad en este momento tan doloroso.

Este hecho nos recuerda la importancia de acompañar, escuchar sin juzgar y buscar ayuda a tiempo cuando alguien atraviesa una crisis emocional.

SI TÚ O ALGUIEN QUE CONOCES NECESITA AYUDA

No estás solo/a. Si te sientes abrumado/a, habla con una persona de confianza, un familiar, un amigo o un profesional de salud.

En caso de emergencia, llama al 911 o acude al centro de salud más cercano. Pedir ayuda es un acto de valentía y puede salvar una vida.

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