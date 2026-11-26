Internacionales
Enfrentamiento con el Ejército mexicano deja siete muertos y diez detenidos entre Jalisco y Michoacán
Siete personas murieron y otras diez fueron detenidas el miércoles 25 de noviembre durante un enfrentamiento entre militares mexicanos y un grupo armado en los límites de Jalisco y Michoacán, informó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Según la versión oficial, los soldados recorrían un camino rural entre Peribán de Ramos, Michoacán, y la localidad Doctor Villa Gómez, en Jilotlán de los Dolores, Jalisco, cuando hombres armados abrieron fuego contra ellos. La Sedena indicó que los militares respondieron al ataque y vinculó a los fallecidos con el Cártel de los Reyes.
Tras el enfrentamiento, las autoridades incautaron más de 30 armas de fuego, municiones y cuatro vehículos. Los detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República, con sede en Zamora, Michoacán.
El operativo formó parte del Plan Michoacán. La Sedena atribuye al Cártel de los Reyes extorsiones contra productores de limón y aguacate, además de otros delitos en varios municipios de ese estado.
Internacionales
Choque entre autobús y cisterna de gas deja 10 muertos y 27 heridos en Pakistán
Diez personas murieron y otras 27 resultaron heridas el jueves 19 de noviembre, cuando un autobús de pasajeros chocó contra un camión cisterna que transportaba gas licuado de petróleo en la provincia de Baluchistán, al suroeste de Pakistán.
El autobús viajaba de Turbat a Karachi por la carretera costera de Makran. La colisión ocurrió cerca de Ormara, en el distrito de Gwadar. El impacto provocó un incendio en ambos vehículos y dejó a varios pasajeros atrapados en el autobús.
Bomberos, rescatistas y policías acudieron al lugar y trasladaron a los heridos a centros asistenciales. Según el balance policial, ocho de las víctimas mortales viajaban en el autobús y dos iban en el camión cisterna.
El superintendente de la Policía de Carreteras, Muhammad Aslam Bangulzai, señaló que el conductor del autobús habría intentado adelantar a otro vehículo a alta velocidad. Esa maniobra figura como una hipótesis de la investigación.
Internacionales
Suspenden buses entre Antigua Guatemala y la capital tras denunciar extorsiones
Los operadores de autobuses que cubren la ruta entre Antigua Guatemala, en Sacatepéquez, y la Ciudad de Guatemala anunciaron este jueves 26 de noviembre la suspensión indefinida del servicio. La decisión se tomó después de que los transportistas denunciaran cobros de extorsión y amenazas de muerte.
En una carta abierta, las gremiales Gretexpa y Gretrucex denunciaron que un grupo criminal que, según ellas, opera en la carretera hacia Sacatepéquez les exige un pago inmediato de 250 mil quetzales y otros 15 mil cada semana. Afirmaron que las amenazas se dirigen contra conductores, ayudantes y pasajeros.
Los transportistas pidieron al Ministerio de Gobernación y a la Policía Nacional Civil que investiguen las amenazas y mantengan vigilancia en las paradas y terminales de la ruta. Las gremiales condicionaron la reanudación del servicio a que las autoridades garanticen la seguridad de trabajadores y usuarios.
Sin una fecha de reanudación, quienes utilizan la ruta para trabajar o estudiar han tenido que buscar otras formas de transporte. En el sector de El Trébol, algunos pasajeros recurrieron a vehículos particulares para llegar a Antigua Guatemala.
Internacionales
INTERPOL captura en Guatemala a dos mujeres requeridas por El Salvador por presunto fraude
Ciudad de Guatemala. Investigadores de INTERPOL-Guatemala, de la Policía Nacional Civil (PNC), capturaron este martes 25 de noviembre a dos mujeres en operativos realizados en distintos puntos del departamento de Guatemala, con fines de extradición hacia El Salvador.
Una de las detenidas fue identificada como Marisabel Umaña Velásquez, de 39 años, quien fue localizada en el kilómetro 21.5, en la colonia Montellano, Fraijanes, y es requerida por el delito de administración fraudulenta. En otro operativo, realizado en la colonia Elgin II, zona 13, fue capturada Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, de 46 años.
El reporte policial no precisó en ese momento el delito por el que es requerida.
Las imágenes difundidas por la PNC de Guatemala muestran a ambas mujeres siendo escoltadas por agentes de INTERPOL SGIC y de la Policía Nacional Civil, en un operativo documentado como parte de la cooperación policial entre ambos países.
Investigadores de la INTERPOL capturaron a dos mujeres durante allanamientos realizados junto al MP en Fraijanes y la zona 13, ambas requeridas por autoridades judiciales mediante órdenes de aprehensión y detención provisional con fines de extradición.
#ProtegerYServir https://t.co/1vBK3Us44F
— PNC de Guatemala (@PNCdeGuatemala) November 25, 2026
El caso que las vincula
Según el seguimiento de medios guatemaltecos y salvadoreños, ambas capturas se enmarcan en la investigación regional por presunto fraude y extracción irregular de información contra la empresa de telecomunicaciones Terra Towers S.A.
En ese caso, un tribunal de Guatemala ya había ordenado prisión preventiva contra Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Marisabel Umaña Velásquez, acusadas de fraude y extracción irregular de información corporativa contra Terra Towers S.A. y sus filiales.
El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador también ordenó la captura de ambas por delitos relacionados con el presunto fraude.
En la investigación se señala que, presuntamente, a través de la sociedad Terra Towers S.A., dedicada a la construcción de infraestructura de telecomunicaciones, se habrían extraído fondos de forma anómala. En Guatemala, el caso se habría replicado con la filial, pero con extracción de información sensible, presuntamente para entregarla a una empresa competencia.
En el mismo expediente ya se procesa en El Salvador a Jorge Gaitán Paredes y Jorge Gaitán Castro, quienes también enfrentan un proceso de extradición por este mismo caso.
Cifra récord en Guatemala
Con estos operativos, Guatemala suma 49 personas detenidas con fines de extradición en lo que va de 2026. De ese total, 29 corresponden a casos relacionados con narcotráfico.
Las otras 20 detenciones están vinculadas con distintos delitos. Entre las 49 personas capturadas durante el año figuran tres mujeres.
Ambas detenidas quedaron a disposición de los tribunales competentes, que deberán resolver su situación legal y el proceso de extradición solicitado por El Salvador. Hasta ahora, las autoridades no han informado la fecha de la audiencia.
Nota: Las personas mencionadas son señaladas como presuntas responsables. Se respeta el principio de presunción de inocencia mientras no exista una condena firme.