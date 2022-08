Empresa ofrece pagar $78,000 al año por probar golosinas desde la comodidad de casa￼

Aunque ya pasó aproximadamente medio año desde que confirmó su truene con Belinda, Christian Nodal sigue dando de qué hablar ya sea por declaraciones de la estrella española o fotografías sobre su supuesto nuevo noviazgo con Cazzu. Y es que en las últimas semanas ha estado envuelto en el escándalo por sus acercamientos amorosos con la rapera argentina al grado de que surgieron rumores sobre un posible embarazo. Sin embargo, su nombre nunca antes había resonado en redes sociales por un “doble”.

En las últimas horas se viralizó en TikTok un chef supuestamente salvadoreño gracias a su parecido con el intérprete del regional mexicano. Se trata del usuario @chef_urias, quien compartió un par de videos con los usuarios de la plataforma donde apareció caracterizado como Nodal, es decir, lució un outfit inspirado en las prendas que suele usar en sus conciertos.

Durante los fragmentos audiovisuales el chef simuló que cantaba con una pista montada en edicióny simuló algunos de movimientos característicos del sonorense. Como era de esperarse, la sección de comentarios de sus publicaciones se llenaron con opiniones divididas al respecto, pues mientras la mayoría reconoció el parecido, otros consideraron que no había punto de comparación.

“Enserio que se parece”. “Creí que era mi amor platónico, Nodal”. “Por Dios, ese rostro no parece a él”. “Ni de cerca”. “Ese el Modal”. “Se parece mucho don chef”. “Analizando cada tatuaje”. “Se parece mucho a Cristian Nodal”. “Se parecen como dos gotas de agua”. “nomás espera la tiradera de nodal”, fueron algunas reacciones.

También hubo quienes aprovecharon la ocasión para criticar al intérprete de Botella tras botella, Ya no somos ni seremos y De los besos que te di por sus tatuajes. Hay que recordar que cuando debutó en el medio artístico nacional no tenía tatuajes, o por lo menos no visibles, y fue cuando anduvo con Belinda cuando comenzó a aparecer con algunos. La situación creció tras su rompimiento, donde sumó más tatuajes en su cara.

“Me gustaba como el era antes, no me gusta su estilo actual”. “Cómo has cambiado, no te ves juvenil”. “Pura valla publicitaria se ve, empezando el estreno de la película de Spiderman!!”. “Casi le pongo la firma”. “La hoja de mi cuaderno mirándome”. “Por qué se ha manchado su cara tan bonita”. “Yo dije apareció el loco de Nodal más tatuado y ahora cambió de peinado”, escribieron.

Los videos del Chef Urias ya rebasaron las ocho mil reproducciones en la plataforma y los números siguen en aumento. Cabe mencionar que su caracterización de Nodal es reciente, pues hasta hace unas semanas sólo usaba su cuenta de TikTok para compartir algunos tips y recetas de cocina.

Fue el pasado mes de abril cuando el intérprete mexicano realizó su primer tatuaje durante el programa Hoy Día, donde Adamari López -conductora y actriz- aprovechó la entrevista para pedirle que le escribiera la letra “A” y un corazón en su brazo, esto en homenaje a su familia. Así lo hizo y ambos quedaron felices con el resultado.

Nodal debutó como tatuador junto Adamari López Foto: Instagram/@Nodal

“Me gustaría que tú me pudieras hacer algo de que no estoy tan convencida de hacer, pero me gustaría que me lo hicieras tú. Quisiera entonces tatuarme algo que tuviera un significado que es mi hija y es que esa motivación y ese motor importante”, detalló la intérprete de 50 años durante la transmisión de Telemundo.