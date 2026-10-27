Internacionales
Ébola rebasa los 10,000 casos en RD Congo: el brote más mortal del país deja 4,887 fallecidos
La República Democrática del Congo acumula 10,060 casos confirmados de ébola y 4,887 fallecidos, según el balance de su Instituto Nacional de Salud Pública difundido este martes 27 de octubre. La epidemia, declarada a mediados de mayo, se ha convertido en la más extensa y mortal registrada en el país.
El brote es causado por el virus Bundibugyo y ha alcanzado ocho provincias. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) lo identifican como el segundo mayor brote de ébola documentado, después de la epidemia que afectó a África occidental entre 2014 y 2016.
La respuesta sanitaria enfrenta obstáculos como el conflicto armado, las dificultades para acceder a servicios médicos, la escasez de equipos de protección y los ataques contra trabajadores de salud. Según los CDC, estos factores complican la detección de pacientes, el seguimiento de sus contactos y las medidas para frenar nuevas infecciones.
La preocupación también se extiende fuera del territorio congoleño: Kenia ha confirmado nueve casos y Nigeria notificó uno vinculado al actual brote. Las autoridades mantienen acciones de vigilancia y atención, mientras la desinformación y la desconfianza en las comunidades dificultan que las personas afectadas busquen ayuda a tiempo.
Internacionales
Linchamiento en Ostuacán deja un muerto tras el feminicidio de una abuela y su nieta de 12 años
Pobladores de Ostuacán, en el norte de Chiapas, irrumpieron en la comandancia municipal y arrebataron a dos hombres detenidos como presuntos responsables del feminicidio de Miriam Cruz Alpuche, de 55 años, y su nieta Ariana Scarlett, de 12. Ambos fueron golpeados por la multitud; uno de ellos, identificado como Andrés “N”, alias “El Cera”, murió tras ser decapitado, mientras que el otro, Armando “N”, alias “El Melo”, sobrevivió y fue trasladado a un penal estatal.
Las víctimas desaparecieron el 19 de octubre cuando salieron de su casa hacia un predio en la ranchería Tanchichal para revisar ganado. Días después, el cuerpo de Miriam fue localizado cerca de un arroyo con lesiones en el cuello que le provocaron una hemorragia, y el de la menor apareció posteriormente con signos de asfixia por estrangulamiento y agresión sexual. La Fiscalía de Chiapas señaló que el móvil fue una venganza personal relacionada con un conflicto familiar o de ganado.
Tras la detención de los sospechosos el 24 de octubre, la indignación de los habitantes aumentó ante rumores sobre una posible liberación. Las autoridades no lograron impedir que la multitud tomara represalias frente a la presidencia municipal. El fiscal Jorge Luis Llaven Abarca confirmó la participación de ambos en el doble feminicidio y anunció que se pedirá la pena máxima, de hasta 100 años, para el único imputado que quedó con vida.
El caso ha generado condena por la violencia del linchamiento y ha puesto en evidencia la tensión entre la demanda de justicia inmediata y el debido proceso en una región donde los feminicidios generan fuerte conmoción social. Las autoridades mantienen presencia de seguridad en el municipio mientras continúan las investigaciones tanto del crimen como de los hechos del linchamiento.
Internacionales
Investigan como homicidio la muerte de salvadoreño hallado dentro de un carro en California
Un salvadoreño de 33 años, identificado como Luis Antonio Navarrete Ramírez, fue encontrado sin vida dentro de un automóvil en San Pablo, California. La Policía local investiga el caso como un homicidio, mientras su familia pide justicia para esclarecer lo ocurrido.
El hallazgo se registró el domingo 25 de octubre en la cuadra 1600 de 16th Street. Según el Departamento de Policía de San Pablo, los agentes acudieron aproximadamente a las 2:27 de la tarde tras recibir un reporte sobre un hombre aparentemente fallecido dentro de un vehículo estacionado.
Los policías encontraron al hombre en un Toyota rojo, sin responder y con lesiones visibles. Agentes y personal médico del Distrito de Protección contra Incendios de Contra Costa le brindaron asistencia, pero fue declarado muerto en el lugar. Las autoridades no han divulgado la naturaleza de las lesiones ni la causa precisa de su muerte.
María Vilma Ramírez, madre del salvadoreño, pidió que se encuentre a la persona responsable. En el reporte policial consultado no se informaban capturas y la investigación permanecía abierta. Aunque su identidad ya circulaba públicamente, el comunicado inicial de la Policía la mantenía reservada mientras notificaba a sus familiares.
Internacionales
Guatemala captura y expulsa a salvadoreño señalado como integrante del Barrio 18
La Policía Nacional Civil de Guatemala capturó y expulsó hacia El Salvador a Henry Miguel Flores Gaytán, de 30 años, señalado por las autoridades como integrante de la pandilla Barrio 18. El procedimiento se realizó en la comunidad agraria Las Mercedes, en Colomba Costa Cuca, Quetzaltenango.
Según la institución guatemalteca, Flores Gaytán permanecía de manera irregular en ese país y presuntamente se había refugiado allí para evadir las medidas del régimen de excepción vigente en El Salvador. Su supuesta vinculación con la estructura criminal fue atribuida a información de la Policía salvadoreña.
Durante la verificación de sus antecedentes, las autoridades consultaron la base de datos de Interpol y reportaron que figuraba entre las personas de interés para El Salvador. La información divulgada no precisa si tenía una notificación roja ni detalla una orden judicial de captura.
Tras las coordinaciones entre ambos países, el detenido fue expulsado y entregado a las autoridades salvadoreñas. El reporte disponible no especifica qué delitos concretos se le atribuyen ni ante qué tribunal sería presentado.