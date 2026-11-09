Diez integrantes de una misma familia mueren ahogados tras caer su vehículo a un lago en Barra Mansa, Brasil

Diez personas de la misma familia, entre ellas un bebé de cinco meses y varios niños, murieron por ahogamiento luego de que el automóvil en el que viajaban derrapara bajo una fuerte lluvia, volcara y cayera a un lago en la zona rural de Barra Mansa, en el sur del estado de Río de Janeiro, Brasil. El accidente ocurrió en la noche del sábado 7 de noviembre de 2026 (hacia la madrugada del domingo 8) en la Estrada Fazenda Santa Catarina (también referida como Estrada Quatis-Parada o Quatis-Prada), en la localidad de Ataulfo de Paiva, cerca del Sítio Espaço Vale do Lago.

El vehículo, una Chevrolet Captiva plateada (modelo 2010), fue encontrado volcado y parcialmente sumergido. Una persona que pasaba por el lugar lo vio y alertó a las autoridades; no se sabía exactamente cuánto tiempo llevaba en el agua. El tramo no contaba con iluminación ni cámaras de seguridad. Según el delegado titular de la 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa, las primeras investigaciones indican que, debido al mal tiempo y la lluvia intensa, el auto probablemente derrapó y terminó cayendo al cuerpo de agua. Una hipótesis bajo análisis es que las puertas quedaron atrapadas en el barro del fondo del lago, lo que impidió la salida de los ocupantes. Todos los cuerpos fueron recuperados sin vida por el Corpo de Bombeiros.

Las víctimas

Eran un matrimonio, hijos, yerno, nietos y una sobrina. Residían en el Morro do Urubu, barrio Santa Cruz, en Volta Redonda (municipio vecino). Fueron identificadas como: Ricardo de Souza Moraes, 46 años (padre)

Fernanda Siqueira Martins, 44 años (madre)

Kamilla Siqueira Martins Moraes, 29 años (hija)

Gabriel Vitor Carola Paixão, 29 años (esposo de Kamilla)

Kaylane de Souza Moraes Pires, 20 años (sobrina)

Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, 16 años (hija)

Maria Fernanda Moraes Carola, 9 años (nieta)

Arthur Gabriel Moraes Carola, 7 años (nieto)

Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, 2 años (hijo/nieto)

Maya Gabriela Moraes Carola, 5 meses (nieta) Los exámenes del Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda confirmaron que todas las muertes fueron por ahogamiento. Los cuerpos fueron liberados para el sepelio. Un hijo del matrimonio, Lucas, no viajaba en el vehículo.

Operativo de rescate



Unos 30 militares del Corpo de Bombeiros (de unidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí y equipos especializados de búsqueda y salvamento) participaron, con apoyo de buzos tácticos, alrededor de 10 vehículos y al menos una embarcación. Los trabajos se extendieron hasta la mañana del domingo. La Policía Civil sigue con la investigación del inquérito.

Despedida y luto



Este lunes 9 de noviembre se realizó un velorio colectivo en el Ginásio Santa Cruz (o Volta Grande), en el barrio donde vivía la familia, en Volta Redonda. Parte de las víctimas sería cremada y una sepultada. La Prefeitura de Barra Mansa decretó tres días de luto oficial. Familiares difundieron una clave Pix para ayuda: lmartins210100@gmail.com (a nombre de Lucas).

La tragedia ha generado gran conmoción en la región.

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