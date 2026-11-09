Internacionales
Diez integrantes de una misma familia mueren ahogados tras caer su vehículo a un lago en Barra Mansa, Brasil
Eran un matrimonio, hijos, yerno, nietos y una sobrina. Residían en el Morro do Urubu, barrio Santa Cruz, en Volta Redonda (municipio vecino). Fueron identificadas como:
- Ricardo de Souza Moraes, 46 años (padre)
- Fernanda Siqueira Martins, 44 años (madre)
- Kamilla Siqueira Martins Moraes, 29 años (hija)
- Gabriel Vitor Carola Paixão, 29 años (esposo de Kamilla)
- Kaylane de Souza Moraes Pires, 20 años (sobrina)
- Luanna Fernanda Siqueira Martins Moraes, 16 años (hija)
- Maria Fernanda Moraes Carola, 9 años (nieta)
- Arthur Gabriel Moraes Carola, 7 años (nieto)
- Kauan Lucca Siqueira Martins Moraes, 2 años (hijo/nieto)
- Maya Gabriela Moraes Carola, 5 meses (nieta)
Los exámenes del Instituto Médico Legal (IML) de Volta Redonda confirmaron que todas las muertes fueron por ahogamiento. Los cuerpos fueron liberados para el sepelio. Un hijo del matrimonio, Lucas, no viajaba en el vehículo.
Unos 30 militares del Corpo de Bombeiros (de unidades de Barra Mansa, Volta Redonda, Resende, Barra do Piraí y equipos especializados de búsqueda y salvamento) participaron, con apoyo de buzos tácticos, alrededor de 10 vehículos y al menos una embarcación. Los trabajos se extendieron hasta la mañana del domingo. La Policía Civil sigue con la investigación del inquérito.
Este lunes 9 de noviembre se realizó un velorio colectivo en el Ginásio Santa Cruz (o Volta Grande), en el barrio donde vivía la familia, en Volta Redonda. Parte de las víctimas sería cremada y una sepultada. La Prefeitura de Barra Mansa decretó tres días de luto oficial. Familiares difundieron una clave Pix para ayuda: lmartins210100@gmail.com (a nombre de Lucas).
Internacionales
GUATEMALA: Esposa del diputado Julio Portillo se despide tras su trágica muerte en tiroteo
Dulce María Cruz, esposa del diputado Julio Portillo, compartió un desgarrador mensaje de despedida a través de su cuenta de Instagram tras confirmarse que el funcionario perdió la vida en un tiroteo registrado en Río Hondo, Zacapa, Guatemala (El Blog).
De acuerdo con la información publicada, Cruz compartió una fotografía junto a su esposo acompañada del mensaje: «Nos volveremos a ver en el cielo amor de mi vida».
Un doloroso momento familiar
La lamentable noticia ocurre a poco más de tres semanas de que la pareja celebrara el nacimiento de su hijo Diego José, el pasado 15 de octubre.
En otra de sus publicaciones recientes, la esposa del diputado expresó su profundo dolor: «Mis ojitos hermosos te me fuiste… gracias por ser el hombre más maravilloso del mundo. Nos vemos en la eternidad amorcito precioso».
Internacionales
JAPÓN: sismo de 5.7 grados deja 20 lesionados y afecta el transporte ferroviario
Un sismo de 5.7 grados sacudió Japón, dejando un saldo preliminar de 20 personas lesionadas y provocando diversas interrupciones en el sistema de transporte ferroviario de la región afectada, según reportaron medios locales este 8 de noviembre de 2026.
De acuerdo con los informes oficiales, el epicentro del movimiento telúrico se localizó en la prefectura de Shizuoka, registrando una profundidad de 40 kilómetros.
Los servicios de emergencia y las autoridades locales se encuentran atendiendo a los heridos por el temblor, mientras los equipos técnicos trabajan en la revisión de las vías férreas para restablecer con seguridad la circulación de los trenes en las zonas con mayores reportes de daños materiales leves y sacudidas intensas.
Internacionales
Impactante imagen del vehículo baleado del diputado Julio Portillo
Un violento atentado armado registrado la noche del viernes 6 de noviembre de 2026 en el kilómetro 137 de la ruta al Atlántico, en el municipio de Río Hondo, Zacapa, cobró la vida del diputado al Congreso de la República, Julio César Portillo Paz, y de tres agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) que resguardaban su seguridad.
El vehículo en el que se movilizaba el legislador fue interceptado por hombres armados en las inmediaciones de una sede policial. Las imágenes difundidas del automotor blindado revelan la magnitud de los múltiples impactos de bala recibidos durante la emboscada.
Además del fallecimiento del congresista —quien murió horas después en un centro asistencial a consecuencia de la gravedad de sus heridas—, perdieron la vida en cumplimiento de su deber los agentes de la PNC identificados como Jorge Paau Xicol, Fernando Antonio Reyes y Erick Armires Ramos, quienes intentaron repeler el ataque.
Julio Portillo había llegado originalmente al Congreso bajo las filas del partido Cabal. Sin embargo, pocos días antes del suceso (el 31 de octubre), había sido proclamado oficialmente como nuevo integrante de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE) durante una asamblea departamental en Zacapa.
El Congreso de la República, el Ministerio de Gobernación y diversas instituciones gubernamentales emitieron esquelas de duelo y condenaron enérgicamente el crimen, reconociendo el valor de los agentes caídos.
El Ministerio Público (MP) y equipos especializados de la Policía Nacional Civil se desplegaron en la escena para procesar evidencias, recabar casquillos de bala y analizar cámaras de videovigilancia de la zona con el fin de esclarecer el móvil del atentado y dar con los responsables. Hasta el momento no se reportan capturas.