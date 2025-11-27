Internacionales
Detienen a mujer que habían escondido «por ahí» la droga para entregarla a unos presos
Las autoridades peruanas descubrieron a una mujer que intentó ingresar droga al Establecimiento Penitenciario de Puerto Maldonado, ocultas en sus partes íntimas. La fémina fue ubicada durante el control de visita ordinaria.
La mujer fue identificada como Imelda Llavilla Ortega de 35 años, quien fue intervenida por el personal de seguridad que identificó que portaba envoltorios sospechosos escondidos en su cuerpo.
Según declaró, los paquetes habrían sido solicitados por el interno Alfredo Aliaga Turpo Oviedo, registrado como su conyugue en el sistema de visitas.
Tras el hallazgo, la mujer fue trasladada al Hospital Santa Rosa, donde el médico el personal de salud ejecutó la extracción del material ilícito. Posteriormente la mujer será remitida a las entidades judiciales del país sudamericano.
55 Fallecidos deja enorme incendio en complejo residencial de Hong Kong
Las autoridades de Hong Kong confirmaron que 55 personas fallecieron en el enorme incendio que ocurrió en un complejo residencial.
El fuego se desató la tarde del miércoles en una urbanización de ocho torres y 2,000 apartamentos.
Los bomberos de Hong Kong buscan este jueves a más de 250 personas desaparecidas tras el enorme incendio.
El complejo residencial era compuesto por ocho edificios de los cuales cuatro quedaron dañados por el incendio.
Juego del escondelero que niños realizaban en la calle termina en tragedia
En un hecho lamentable en Nicaragua, en el barrio Gerardo Brook de Estelí, un niño de seis años falleció cuando jugaba escondelero con sus amigos cuando fue aplastado por un camionero.
El niño se había escondido en una caja de cartón junto a varios sacos de basura, cerca de una esquina, cuando en ese momento el camión circulaba por la zona, este realizó un giro justo donde él niño se encontraba oculto en la caja, muriendo en su interior.
El tragedia fue grabado por una cámara que había en la zona. y las autoridades están investigando más sobre este accidente.
Vendedora ambulante de agua logra terminar de pagar sus estudios hasta sus 65 años y se gradua de bachiller
A sus 65 años, María Victoria Ramos, originaria de Yoro, Honduras, logró culminar el Bachillerato Técnico Profesional en Informática el pasado 20 de noviembre, convirtiéndose en un ejemplo de perseverancia.
Victoria Ramos por muchos años se dedicó a vender aguas y refrescos en los alrededores de una terminal de buses de la localidad, para cubrir gastos de su hogar y de sus estudios.
Su logro se ha convertido un ejemplo de admiración para muchos que piensan que aún es tarde para alcanzar sus metas académicas.
El acto de graduación se realizó en el Instituto Santa Cruz del Oro, donde la sexagenaria recibió su título en medio de aplausos y admiración de alumnos, docentes y familiares.
En la ceremonia de graduación fue honrada con un reconocimiento especial por su espíritu inquebrantable, convirtiéndose en un verdadero ejemplo para todas las generaciones.