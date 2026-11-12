Internacionales
Derrumbe de un edificio en Brooklyn deja un fallecido y al menos 12 heridos
Una persona murió y al menos 12 resultaron heridas tras el derrumbe parcial de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn, Nueva York. El colapso ocurrió la tarde del miércoles 11 de noviembre, poco después de las 4:00 p. m., hora local.
Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, seis de los heridos se encontraban en estado crítico. Los equipos de rescate sacaron a varios sobrevivientes de entre los escombros y continuaron la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas.
Parte del inmueble, que albergaba un comercio en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores, cayó sobre una obra contigua. El Departamento de Edificios de la ciudad investiga la causa del derrumbe y revisa la estabilidad de las construcciones cercanas.
La Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja para los residentes afectados. La Policía pidió evitar el sector de las avenidas Flatbush y Bedford debido a los cierres de calles.
Internacionales
Marco Rubio pide a Lula que autorice al embajador designado por Estados Unidos
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, pidió al gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva que dé su aval a Daniel Perez para asumir como embajador en Brasil. El funcionario hizo el reclamo el lunes 9 de noviembre en París, durante la reunión de cancilleres del G7.
Donald Trump nominó a Perez en junio y el Senado estadounidense confirmó su nombramiento en agosto. Para ocupar el puesto en Brasilia, el diplomático todavía necesita el beneplácito del país receptor, conocido como agrément.
El gobierno brasileño había aplazado la decisión hasta después de las elecciones de octubre. Según los reportes, el anuncio público de la nominación generó malestar en la diplomacia brasileña porque Washington lo hizo antes de completar la consulta reservada con Brasilia.
Rubio calificó la demora como un problema para la relación bilateral y señaló que Brasil sí cuenta con una embajadora en Washington. También afirmó que Estados Unidos mantendrá el diálogo con el gobierno brasileño.
Internacionales
Trump rinde homenaje a los veteranos de Estados Unidos en un mensaje de gratitud y fe
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, rindió homenaje a los hombres y mujeres que sirvieron en las Fuerzas Armadas del país con motivo del Día de los Veteranos, que se conmemora cada 11 de noviembre.
En su mensaje, Trump agradeció a Dios por quienes prestaron servicio militar y destacó su contribución a la defensa de las libertades del país. El mandatario cerró sus palabras con una bendición para los veteranos.
En la proclamación difundida por la Casa Blanca el 10 de noviembre, el presidente recordó el papel de las Fuerzas Armadas desde la guerra de Independencia hasta la Segunda Guerra Mundial y las misiones más recientes para proteger al país.
Trump también reafirmó el compromiso de fortalecer el apoyo y los recursos destinados a los veteranos, como parte del reconocimiento a su servicio.
Internacionales
Joven hondureño muere atropellado mientras cambiaba una llanta en Alabama
Javier Acosta Martínez, un joven de 26 años originario de Choloma, Honduras, murió atropellado la mañana del lunes 9 de noviembre mientras cambiaba una llanta a orillas de la carretera Interestatal 459, en Hoover, Alabama, Estados Unidos.
Según la investigación preliminar de la Policía de Hoover, tres personas se encontraban junto al vehículo cuando otro automóvil atropelló a dos de ellas. Acosta Martínez murió y la otra persona atropellada sufrió lesiones graves.
El conductor del automóvil que los embistió también resultó gravemente herido, según la Policía. El accidente ocurrió en el tramo de la interestatal que conduce hacia el sur.
La Oficina del Forense del condado de Jefferson confirmó la identidad del fallecido. La Policía de Hoover continúa investigando las circunstancias del atropello.