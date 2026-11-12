Derrumbe de un edificio en Brooklyn deja un fallecido y al menos 12 heridos

Una persona murió y al menos 12 resultaron heridas tras el derrumbe parcial de un edificio de tres pisos en Flatbush, Brooklyn, Nueva York. El colapso ocurrió la tarde del miércoles 11 de noviembre, poco después de las 4:00 p. m., hora local.

Según el Departamento de Bomberos de Nueva York, seis de los heridos se encontraban en estado crítico. Los equipos de rescate sacaron a varios sobrevivientes de entre los escombros y continuaron la búsqueda de personas que pudieran haber quedado atrapadas.

Parte del inmueble, que albergaba un comercio en la planta baja y al menos un apartamento en los pisos superiores, cayó sobre una obra contigua. El Departamento de Edificios de la ciudad investiga la causa del derrumbe y revisa la estabilidad de las construcciones cercanas.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva York habilitó un centro de asistencia de la Cruz Roja para los residentes afectados. La Policía pidió evitar el sector de las avenidas Flatbush y Bedford debido a los cierres de calles.

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