Miles de clientes de importantes bancos de Estados Unidos reportaron este lunes 16 de noviembre dificultades para acceder a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias electrónicas. Los inconvenientes generaron preocupación entre usuarios que necesitaban efectuar pagos y verificar sus movimientos financieros.

Entre las instituciones que recibieron reportes se encuentran JPMorgan Chase, Bank of America, Wells Fargo, U.S. Bank y Truist. Las quejas comenzaron a incrementarse durante las primeras horas del día y quedaron registradas en Downdetector, plataforma que recopila avisos de usuarios sobre interrupciones de servicios digitales.

Chase fue una de las entidades más afectadas, con más de 4,600 reportes durante la jornada. Los clientes señalaron problemas para ingresar a la banca en línea, visualizar sus saldos, revisar transacciones recientes y completar operaciones desde aplicaciones móviles.

Bank of America también acumuló cerca de 2,000 reportes, mientras que Wells Fargo superó las 800 notificaciones. Sin embargo, estas cifras corresponden a quejas registradas en una plataforma de monitoreo y no representan necesariamente la cantidad total de personas afectadas ni confirman una caída generalizada de todos los bancos.

Ante la situación, JPMorgan Chase confirmó que un error de software estaba retrasando el procesamiento de determinadas transacciones. La institución explicó que el problema afectaba algunos de sus sistemas tecnológicos y aseguró que sus clientes podían continuar accediendo a sus cuentas y fondos, aunque ciertas operaciones tardaban más de lo habitual.

Las dificultades también repercutieron en transferencias realizadas mediante Zelle, servicio utilizado por millones de estadounidenses para enviar y recibir dinero. U.S. Bank aclaró que sus sistemas no habían sufrido una interrupción directa, pero advirtió que algunos pagos entre diferentes entidades financieras podían experimentar retrasos. Por su parte, Zelle aseguró que su red continuaba funcionando.

Respecto al origen del incidente, Chase descartó que existieran indicios de un ciberataque y atribuyó los inconvenientes a una falla técnica. Tampoco se habían confirmado pérdidas de fondos relacionadas con el problema. Las entidades financieras continuaban trabajando para normalizar las operaciones y reducir los retrasos.

La situación ocurre después de otras interrupciones tecnológicas registradas recientemente en Estados Unidos, incluida una falla que afectó servicios de Microsoft. Mientras se restablece completamente la normalidad bancaria, se recomienda a los usuarios verificar el estado de sus transferencias antes de repetir una operación, para evitar posibles pagos duplicados.

Me gusta esto: Me gusta Cargando...