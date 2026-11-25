Internacionales
Cierran el puente de la Ruta 33 en Pigüé tras el choque de una volqueta
Una volqueta chocó contra el puente de acceso a Pigüé, en la provincia argentina de Buenos Aires, la noche del martes 24 de noviembre. El impacto rompió una viga metálica en la parte superior de la estructura, ubicada en el kilómetro 132 de la Ruta Nacional 33, frente al acceso al Parque Municipal.
Un automovilista grabó el momento en que la caja de carga, que iba levantada, golpeó el puente. La Policía Vial de Tornquist identificó al conductor como Daniel González, de Bahía Blanca. El camionero salió ileso y no se reportaron otras personas heridas.
Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de Pigüé, explicó que el conductor se había detenido en una estación de servicio y, según la reconstrucción preliminar, retomó la marcha sin desconectar el mecanismo hidráulico que eleva la caja.
Vialidad Nacional dispuso desvíos obligatorios por las vías laterales en ambos sentidos. El paso por el puente quedó cerrado a la espera de una inspección técnica, sin fecha anunciada de reapertura.
🚛 ¡Volqueta se estrella contra un puente en Argentina!
Un camión tipo volqueta impactó contra un puente sobre la Ruta Nacional 33, en el acceso a Pigüé, Buenos Aires, luego de que su batea se elevara mientras circulaba.
El choque dañó la estructura del puente y obligó a cerrar el tránsito en ambos sentidos.
Por fortuna, no hubo personas heridas.
Según las primeras hipótesis, habría sido una falla en el sistema hidráulico de la caja volcadora.
Todo quedó grabado por ciudadanos que vieron el momento exacto del impacto. 😱
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 25, 2026
Internacionales
Kilmar Ábrego García llega a Madrid tras acordar su salida de Estados Unidos
El salvadoreño Kilmar Ábrego García llegó este miércoles 25 de noviembre a España en un vuelo comercial que despegó la noche anterior del aeropuerto de Washington-Dulles. Viajó con su esposa y aterrizó en Madrid-Barajas después de acordar su salida con las autoridades estadounidenses.
El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) calificó la salida como una «autodeportación». Una orden de la jueza federal Paula Xinis fijó el 24 de noviembre como fecha de partida y dispuso que le retiraran el monitor electrónico antes de abordar. Su abogado, Simon Sandoval-Moshenberg, señaló que Ábrego García eligió España y considera temporal su salida.
En marzo de 2025, Estados Unidos lo deportó a El Salvador pese a una orden judicial que impedía enviarlo a ese país por el riesgo de persecución. Permaneció recluido en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) hasta junio de ese año, cuando regresó a Estados Unidos después de que la Corte Suprema ordenara al Gobierno facilitar su retorno.
En mayo de 2026, un juez federal de Tennessee desestimó la acusación por tráfico de migrantes que enfrentaba Ábrego García. En un proceso distinto, su defensa impugnó los intentos del Gobierno de deportarlo a países africanos, entre ellos Liberia, antes del acuerdo que le permitió viajar a España.
🚨 ÚLTIMA HORA: El Salvador confirma que Kilmar Abrego García, vinculado a la MS-13, llegó a Madrid tras autodeportarse de EE.UU. bajo Trump.
El ICE lo califica como traficante de personas, agresor doméstico reincidente y depredador de menores. Pasó de las políticas santuario de Maryland a España en cuestión de horas.
Mientras El Salvador limpia sus calles de maras, algunos países europeos reciben a los que EE.UU. ya no quiere. ¿Hasta cuándo?
#MS13 #Autodeportación #España #Trump #ElSalvador
— Diario Digital Cronio (@croniosv) November 25, 2026
Internacionales
Seis miembros de una familia mueren al caer una avioneta frente a la costa de Misisipi
Seis integrantes de una familia de Fort Myers, Florida, murieron el martes 24 de noviembre cuando la avioneta en la que viajaban cayó al golfo de México, entre Pascagoula y Horn Island, frente a la costa de Misisipi, Estados Unidos.
El forense del condado de Jackson, Bruce Lynd, identificó a las víctimas como el piloto Brent Stokes y su hijo Hunter Stokes, así como Arlyn Knox, hermana del piloto, su esposo Michael Knox y los hijos de ambos, Charles Holden Knox y Truett Knox. Entre los fallecidos había tres menores de edad.
La aeronave, una Cessna 210, había despegado de Nueva Orleans, Luisiana, con destino a Fort Myers. La torre de control de Mobile, Alabama, reportó la pérdida de contacto con la avioneta alrededor de las 3:45 p. m., hora local.
Tras varias horas de búsqueda, buzos del Departamento de Recursos Marinos de Misisipi localizaron los seis cuerpos dentro del fuselaje. La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos investiga la causa del accidente con apoyo de la Administración Federal de Aviación.
Internacionales
Rescatan ilesos a los últimos rehenes del supermercado Éxito en Cartagena
La Policía Nacional y las Fuerzas Militares de Colombia rescataron la madrugada de este miércoles 25 de noviembre a las personas que seguían retenidas en el supermercado Éxito de La Castellana, en Cartagena de Indias. El presidente Abelardo de la Espriella confirmó que todos los rehenes quedaron a salvo tras más de 16 horas de crisis.
La toma comenzó la mañana del martes 24, cuando un grupo de hombres armados se refugió en el supermercado tras un presunto intento de asalto a un vehículo de transporte de valores. Los hombres retuvieron a clientes y empleados. Varias personas salieron durante el día y unas 20 permanecían dentro cuando comenzó el rescate.
La Policía informó que uno de los presuntos secuestradores murió durante la intervención y reportó dos capturas en su balance inicial. Otros reportes señalaron que hubo cuatro detenidos.
El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, informó que las personas rescatadas fueron evaluadas tras el operativo y que todas habían logrado comunicarse con sus familias. La Alcaldía y la Policía anunciaron que darán seguimiento a las víctimas.