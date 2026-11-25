Una volqueta chocó contra el puente de acceso a Pigüé, en la provincia argentina de Buenos Aires, la noche del martes 24 de noviembre. El impacto rompió una viga metálica en la parte superior de la estructura, ubicada en el kilómetro 132 de la Ruta Nacional 33, frente al acceso al Parque Municipal.

Un automovilista grabó el momento en que la caja de carga, que iba levantada, golpeó el puente. La Policía Vial de Tornquist identificó al conductor como Daniel González, de Bahía Blanca. El camionero salió ileso y no se reportaron otras personas heridas.

Javier Porta, coordinador de Defensa Civil de Pigüé, explicó que el conductor se había detenido en una estación de servicio y, según la reconstrucción preliminar, retomó la marcha sin desconectar el mecanismo hidráulico que eleva la caja.

Vialidad Nacional dispuso desvíos obligatorios por las vías laterales en ambos sentidos. El paso por el puente quedó cerrado a la espera de una inspección técnica, sin fecha anunciada de reapertura.

🚛 ¡Volqueta se estrella contra un puente en Argentina! Un camión tipo volqueta impactó contra un puente sobre la Ruta Nacional 33, en el acceso a Pigüé, Buenos Aires, luego de que su batea se elevara mientras circulaba. El choque dañó la estructura del puente y obligó a cerrar el tránsito en ambos sentidos. Por fortuna, no hubo personas heridas. Según las primeras hipótesis, habría sido una falla en el sistema hidráulico de la caja volcadora. Todo quedó grabado por ciudadanos que vieron el momento exacto del impacto. 😱 — Diario Digital Cronio (@croniosv) November 25, 2026

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